América Latina

Ucrania invitó al presidente Orsi a una visita oficial, busca estrechar vínculos y agradeció apoyo

El mandatario uruguayo se encontró con el canciller de Volodimir Zelensky, Andrii Sybiha, en la asunción del chileno Antonio Kast; le expresó voluntad de “fortalecer la asociación”

Guardar
El canciller ucraniano, Andrii Sybiha,
El canciller ucraniano, Andrii Sybiha, su par uruguayo, Mario Lubetkin, y el preside te de Uruguay, Yamandú Orsi (@andrii_sybiha)

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, se encontró con el canciller de Ucrania, Andrii Sybiha, en la asunción de José Antonio Kast como presidente de Chile. Allí, el representante de Volodimir Zelensky le extendió al mandatario uruguayo la intención de que se concrete una visita oficial en los próximos meses. Además, el diplomático le agradeció a Uruguay por el “apoyo” que le ha dado.

Sybiha informó del encuentro a través de un posteo en la red social X, que acompañó con una foto en la que le tiende la mano al presidente Orsi. De fondo, el canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, observa sonriente. “En la toma de posesión presidencial de Chile, tuve el agrado de mantener un intercambio constructivo con el Presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, y el canciller Mario Lubetkin”, escribió en la publicación.

Varios encuentros diplomáticos registrados durante
Varios encuentros diplomáticos registrados durante la asunción de José Antonio Kast en Chile (REUTERS/Juan Gonzalez)

Detalló que mantuvieron un diálogo sobre “la situación en Ucrania y los esfuerzos de paz” y le expresó la voluntad de “fortalecer la asociación” entre los dos países.

“Agradecido por el apoyo de Uruguay a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, así como a los principios fundamentales del derecho internacional”, agregó en la publicación el canciller de Zelensky.

Además, el gobierno de Ucrania también expresó su “interés” de “promover un diálogo bilateral” y que haya un “intercambio de visitas”. “Transmití los mejores saludos del presidente Zelensky y la invitación al señor presidente para que visite Ucrania”, finalizó.

Canciller ucraniano Andrii Sybiha (Dawid
Canciller ucraniano Andrii Sybiha (Dawid Zuchowicz/via REUTERS)

Cuando Orsi asumió el poder –el 1° de marzo de 2025– , Zelensky le envió una carta en la que le deseó “éxitos” en su mandato y le expresó su intención de estrechar relaciones. Sin embargo, el gobierno uruguayo dio indicios de querer alejarse del respaldo irrestricto a los ucranianos que se había dado durante la gestión de Luis Lacalle Pou.

El mensaje del gobierno ucraniano fue transmitido al presidente por parte del embajador del país acreditado en Uruguay, Yurii Klymenko. Ucrania señaló entonces que confiaba en que la nueva administración iría a mantener el apoyo a su país ante una agresión rusa ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, esto está lejos de ser seguro. Sin embargo, en el gobierno uruguayo hubo un cambio en el respaldo sin fisuras que Uruguay le había dado a Ucrania durante el conflicto generado tras la invasión rusa.

En diciembre de 2023, Lacalle se encontró con el presidente Ucraniano en la asunción de Javier Milei en Buenos Aires. Esa vez, Zelensky destacó que le agradeció al uruguayo por “apoyar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania”. “Agradecí a Uruguay por enviar a su representante a la más reciente reunión de la Fórmula por la Paz y expresé mi esperanza de que asistiera a la próxima ronda de conversaciones en Suiza”, escribió el presidente en la red social X.

Otros encuentros diplomáticos

El viaje de Orsi y Lubetkin a Chile fue propicio para que el ministro de Relaciones Exteriores mantuviera otra serie de encuentros, que fue detallando en la red social X.

Una de las reuniones fue con el canciller argentino, Pablo Quirno, con quien avanzaron en “áreas de cooperación conjunta, importante para el trabajo internacional” de los países. También estuvo con sus pares de Costa Rica, Honduras, Ecuador, República Dominicana, Panamá y con el vicepresidente de El Salvador.

El secretario de Estado adjunto
El secretario de Estado adjunto de Estados Unidos, Christopher Landau, junto al canciller uruguayo Mario Lubetkin (@MinLubetkinUy)

Otro de sus encuentros fue con el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos, Christopher Landau, “para evaluar el estado de la cooperación bilateral y los próximos pasos conjuntos”.

Antes de participar de la asunción de Kast, Orsi se reunió con el presidente saliente, Gabriel Boric, en el Palacio de La Moneda en un encuentro protocolar.

Temas Relacionados

Andrii SybihaChileUcraniaUruguayYamandú Orsi

Últimas Noticias

Uruguay estima que León XIV llegará en noviembre: obispos van al Vaticano a plantear la situación de la iglesia

Legisladores de distintos partidos políticos piden que el pontífice visite el Parlamento. “Nos vemos en Uruguay”, dijo el líder de la Iglesia Católica la última vez que se encontró en Roma con el arzobispo de Montevideo

Uruguay estima que León XIV

La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el aumento de la represión del régimen cubano contra periodistas independientes

“La repetición de arrestos, cercos policiales, agresiones físicas y amenazas demuestra el uso sistemático del aparato estatal para intimidar y silenciar”, afirmó el presidente de la organización, Pierre Manigault

La Sociedad Interamericana de Prensa

Delcy Rodríguez designó a una nueva ministra de Hidrocarburos tras su intención de mantener relaciones a “largo plazo” con EEUU

El nombramiento confiere a Paula Henao el liderazgo de una cartera estratégica para la economía venezolana después de que Rodríguez ocupara el puesto de forma temporal desde agosto de 2024

Delcy Rodríguez designó a una

Kast asumió la presidencia de Chile y prometió un “gobierno de emergencia” con medidas duras en seguridad e inmigración

El dirigente conservador, de 60 años, prestó juramento en una ceremonia celebrada en la ciudad costera de Valparaíso y luego habló desde el balcón del palacio presidencial en Santiago, donde presentó su programa de gobierno centrado en el restablecimiento del orden público y el control de la inmigración ilegal

Kast asumió la presidencia de

Centroamérica y República Dominicana muestran su músculo exportador en Panamá durante Expocomer 2026

Alimentos, textiles, cosméticos, manufacturas y servicios forman parte de la oferta exportable que los países de la región presentan durante los tres días de la exposición comercial.

Centroamérica y República Dominicana muestran
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son las propiedades nutritivas

Cuáles son las propiedades nutritivas de las almejas y cómo incluirlas en la dieta

Cómo preparar la infusión de canela y miel para perder grasa abdominal mientras duermes

Los mejores planes gratuitos para este fin de semana en Madrid: de la emoción de la Fórmula E al festival de la luz del 13 al 15 de marzo

Ley Cazzu en México: proponen iniciativa para evitar que padres ausentes bloqueen viajes y pasaportes de sus hijos

Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de marzo

INFOBAE AMÉRICA
Uruguay estima que León XIV

Uruguay estima que León XIV llegará en noviembre: obispos van al Vaticano a plantear la situación de la iglesia

Polonia acusa a Irán de un ciberataque contra su sector nuclear

Tribunal UE rechaza recurso de España en caso de británico que fue despedido tras Brexit

UA condena el ataque con drones en el este de RDC y pide proteger a civiles y humanitarios

El Gobierno iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y agentes sociales por la guerra en Irán

ENTRETENIMIENTO

Miley Cyrus regresa como Hannah

Miley Cyrus regresa como Hannah Montana en el especial de aniversario de Disney+

Andrea Bocelli responde a Timothée Chalamet tras su crítica a la ópera y el ballet: “Algún día descubrirá que vienen de la misma fuente que el cine”

“Fue un error”: la impactante confesión de Ed Sheeran sobre su cameo en Game of Thrones

Entrenamiento flexible, cocina casera y descanso consciente: el método de Dylan O’Brien para transformarse sin gimnasio

Entre el Día del Padre y la complicidad en el set: la emotiva invitación de Cillian Murphy a Barry Keoghan para la película de Peaky Blinders