Ucrania invitó al presidente Orsi a una visita oficial, busca estrechar vínculos y agradeció apoyo

El canciller ucraniano, Andrii Sybiha, su par uruguayo, Mario Lubetkin, y el preside te de Uruguay, Yamandú Orsi (@andrii_sybiha)

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, se encontró con el canciller de Ucrania, Andrii Sybiha, en la asunción de José Antonio Kast como presidente de Chile. Allí, el representante de Volodimir Zelensky le extendió al mandatario uruguayo la intención de que se concrete una visita oficial en los próximos meses. Además, el diplomático le agradeció a Uruguay por el “apoyo” que le ha dado.

Sybiha informó del encuentro a través de un posteo en la red social X, que acompañó con una foto en la que le tiende la mano al presidente Orsi. De fondo, el canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, observa sonriente. “En la toma de posesión presidencial de Chile, tuve el agrado de mantener un intercambio constructivo con el Presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, y el canciller Mario Lubetkin”, escribió en la publicación.

Varios encuentros diplomáticos registrados durante la asunción de José Antonio Kast en Chile (REUTERS/Juan Gonzalez)

Detalló que mantuvieron un diálogo sobre “la situación en Ucrania y los esfuerzos de paz” y le expresó la voluntad de “fortalecer la asociación” entre los dos países.

“Agradecido por el apoyo de Uruguay a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, así como a los principios fundamentales del derecho internacional”, agregó en la publicación el canciller de Zelensky.

Además, el gobierno de Ucrania también expresó su “interés” de “promover un diálogo bilateral” y que haya un “intercambio de visitas”. “Transmití los mejores saludos del presidente Zelensky y la invitación al señor presidente para que visite Ucrania”, finalizó.

Canciller ucraniano Andrii Sybiha (Dawid Zuchowicz/via REUTERS)

Cuando Orsi asumió el poder –el 1° de marzo de 2025– , Zelensky le envió una carta en la que le deseó “éxitos” en su mandato y le expresó su intención de estrechar relaciones. Sin embargo, el gobierno uruguayo dio indicios de querer alejarse del respaldo irrestricto a los ucranianos que se había dado durante la gestión de Luis Lacalle Pou.

El mensaje del gobierno ucraniano fue transmitido al presidente por parte del embajador del país acreditado en Uruguay, Yurii Klymenko. Ucrania señaló entonces que confiaba en que la nueva administración iría a mantener el apoyo a su país ante una agresión rusa ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, esto está lejos de ser seguro. Sin embargo, en el gobierno uruguayo hubo un cambio en el respaldo sin fisuras que Uruguay le había dado a Ucrania durante el conflicto generado tras la invasión rusa.

En diciembre de 2023, Lacalle se encontró con el presidente Ucraniano en la asunción de Javier Milei en Buenos Aires. Esa vez, Zelensky destacó que le agradeció al uruguayo por “apoyar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania”. “Agradecí a Uruguay por enviar a su representante a la más reciente reunión de la Fórmula por la Paz y expresé mi esperanza de que asistiera a la próxima ronda de conversaciones en Suiza”, escribió el presidente en la red social X.

Otros encuentros diplomáticos

El viaje de Orsi y Lubetkin a Chile fue propicio para que el ministro de Relaciones Exteriores mantuviera otra serie de encuentros, que fue detallando en la red social X.

Una de las reuniones fue con el canciller argentino, Pablo Quirno, con quien avanzaron en “áreas de cooperación conjunta, importante para el trabajo internacional” de los países. También estuvo con sus pares de Costa Rica, Honduras, Ecuador, República Dominicana, Panamá y con el vicepresidente de El Salvador.

El secretario de Estado adjunto de Estados Unidos, Christopher Landau, junto al canciller uruguayo Mario Lubetkin (@MinLubetkinUy)

Otro de sus encuentros fue con el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos, Christopher Landau, “para evaluar el estado de la cooperación bilateral y los próximos pasos conjuntos”.

Antes de participar de la asunción de Kast, Orsi se reunió con el presidente saliente, Gabriel Boric, en el Palacio de La Moneda en un encuentro protocolar.