Rodrigo Paz asiste a la investidura de José Antonio Kast ante la expectativa por una nueva relación bilateral

Bolivia's President Rodrigo Paz holds a press conference, in La Paz, Bolivia, November 20, 2025. REUTERS/Claudia Morales

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, llegó la tarde de este martes a Santiago de Chile para participar en el acto de posesión del mandatario electo, José Antonio Kast, previsto para este miércoles al mediodía.

Cerca de las 16:20, Paz, junto a su esposa, ‘Bibi’ Urquidi; y el canciller Fernando Aramayo arribaron al aeropuerto internacional Arturo Merino, donde recibieron el saludo protocolar de las autoridades chilenas.

En esta visita se producirá el tercer encuentro entre Paz y Kast. La primera reunión fue en enero durante un foro económico organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF en Panamá, y la segunda fue el pasado fin de semana en el marco de la cumbre organizada por el presidente Donald Trump, en Miami, para conformar el bloque denominado “Escudo de las Américas”.

Las reuniones entre ambos líderes políticos se producen en un contexto de cambio en la política exterior boliviana y generan expectativa, debido a que Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas desde hace casi medio siglo a pesar de compartir más de 800 kilómetros de frontera y una infinidad de asuntos de interés común.

José Antonio Kast y Rodrigo Paz se saludaron por primera vez en el encuentro de la CAF en Panamá. Enero, 2026.

“Nuestras naciones tienen como destino el llevarse bien entre ellas y construir un futuro entre todos”, manifestó el presidente Paz tras su arribo a la capital chilena. El mandatario adelantó que las cancillerías de ambos países tienen planificado trabajar temas de agenda común enfocados en el desarrollo económico y otros puntos.

De igual forma, antes de ganar las elecciones presidenciales, Kast había hecho pública su intención de retomar relaciones plenas con Bolivia y de priorizar la integración económica, la cooperación social y el control fronterizo. En declaraciones recogidas por medios chilenos, el entonces candidato manifestó: “Desde el primer día, en un eventual gobierno, vamos a impulsar el restablecimiento total de las relaciones diplomáticas con Bolivia en la búsqueda de una mayor integración económica, social y fundamentalmente, de cooperación para el control fronterizo que nos permita cerrar la puerta a la inmigración ilegal, el contrabando y el narcotráfico”.

La Paz y Santiago rompieron relaciones a finales de la década de los 70 en medio de tensiones por el reclamo boliviano de acceso soberano al océano Pacífico, perdido en una guerra con Chile en 1884. El distanciamiento se profundizó en los últimos años a raíz de la demanda marítima interpuesta por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia en 2013, bajo el mandato de Evo Morales (2006-2019), que concluyó que las autoridades chilenas no están obligadas a negociar una salida soberana al mar. Años más tarde, en 2016, Chile retrucó en la corte con una demanda sobre la controversia por las aguas del Silala.

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, y el electo Jose Antonio Kast durante una ceremonia militar. Santiago, Chile. 9 de marzo de 2026. REUTERS/Pablo Sanhueza

A pesar de que no se han hecho anuncios concretos sobre la posible reposición de embajadores, en días pasados hubo avances en el acercamiento bilateral. Bolivia y Chile firmaron un acuerdo sobre exención mutua de visas para funcionarios públicos que viajen en misión oficial, lo que facilitará los desplazamientos y el contacto directo entre autoridades. Este requisito fue una exigencia chilena tras la visita en 2016 del entonces canciller David Choquehuanca a puertos de Antofagasta y Arica.

Para el analista en asuntos internacionales, Andrés Guzmán Escobari, La Moneda y el Palacio Quemado están ante una oportunidad histórica para retomar las relaciones diplomáticas plenas. “Bolivia y Chile se encuentran ante una oportunidad que no deberían desperdiciar. El restablecimiento de relaciones diplomáticas, más que un acto simbólico, debe ser el punto de partida de un nuevo pacto de convivencia, donde la historia sirva de lección, no de trinchera”, escribió el analista.

En este contexto, la presencia de Paz en la investidura de Kast no solo tiene un carácter protocolar, sino que también se perfila como un gesto político que podría marcar el inicio de una nueva etapa de diálogo y cooperación entre Bolivia y Chile tras décadas de distanciamiento diplomático.

Al cambio de mando asistirán el rey Felipe de España y otros mandatarios de la región, entre ellos el argentino, Javier Milei; el ecuatoriano, Daniel Noboa; y el paraguayo, Santiago Peña; entre otros.