EN VIVO: el Interamerican Institute for Democracy celebra en Miami el foro “Quo Vadis Cuba 2026”

Miami será escenario este miércoles del foro “Quo Vadis Cuba 2026”, una cita organizada por el Interamerican Institute for Democracy (IID) que reunirá a referentes del análisis político, académico y social cubano y latinoamericano para debatir los desafíos y las oportunidades de la isla en el corto y mediano plazo.

El evento tendrá lugar en la sede del IID a las 11:00 hora local (15:00 GMT), y contará con transmisión en vivo para quienes deseen seguirlo de manera remota.

La iniciativa forma parte de la serie anual “Quo Vadis”, impulsada por el IID para abordar la situación de distintos países de la región a través de exposiciones especializadas y debate abierto.

En esta edición, el eje estará puesto en la encrucijada que enfrenta Cuba en 2026, en un contexto de crisis económica, represión política y aislamiento internacional. La jornada busca ofrecer una mirada integral sobre el presente y futuro del país, con la participación de figuras del exilio y la academia internacional.

Tomás Regalado, ex alcalde de Miami

El foro abrirá con palabras de bienvenida del ex alcalde de Miami Tomás Regalado y como oradora principal estará Iliana Lavastida, periodista y directora del Diario Las Américas.

El panel de expertos estará integrado por Tony Costa, Modesto Maidique, Raudel Collazo, Iván García Quintero, Dagoberto Valdez, Darcy Borrero, Manuel Cuesta Morúa y Frank Rodríguez, todos con amplia trayectoria en el análisis y la denuncia de la situación cubana.

El debate será moderado por Francisco Endara Daza, con el objetivo de facilitar la confrontación de diagnósticos y la búsqueda de propuestas concretas para el cambio democrático en la isla.

El cierre del foro estará a cargo de Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del IID y referente regional en la defensa de la democracia.

Abogado y politólogo, Sánchez Berzaín alertó en reiteradas ocasiones sobre los riesgos del autoritarismo y el avance del crimen organizado en América Latina, y se ha destacado por su análisis sobre el llamado modelo “castro-chavista”.

Sus conclusiones en “Quo Vadis Cuba 2026” sintetizarán las principales ideas presentadas durante el foro y propondrán caminos concretos hacia una transición política genuina en Cuba.

Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del IID

El IID, con sede en Miami, es un think tank privado sin fines de lucro dedicado a la promoción de la libertad, los derechos humanos y la institucionalidad democrática en todo el continente americano.

A lo largo de sus ediciones previas, la serie “Quo Vadis” ha abordado la situación de países como Venezuela, Perú y otros casos emblemáticos de la región, consolidando un espacio de referencia para el debate plural y el análisis independiente.

El evento tiene lugar en un momento especialmente sensible para Cuba, cuando la comunidad internacional y el exilio buscan respuestas ante la persistencia de la crisis y la falta de perspectivas de apertura democrática.