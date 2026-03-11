América Latina

EN VIVO: el Interamerican Institute for Democracy celebra en Miami el foro “Quo Vadis Cuba 2026”

El encuentro reúne a especialistas, analistas y figuras del exilio para debatir alternativas políticas, sociales y económicas ante la crisis que atraviesa La Habana

Guardar

Miami será escenario este miércoles del foro “Quo Vadis Cuba 2026”, una cita organizada por el Interamerican Institute for Democracy (IID) que reunirá a referentes del análisis político, académico y social cubano y latinoamericano para debatir los desafíos y las oportunidades de la isla en el corto y mediano plazo.

El evento tendrá lugar en la sede del IID a las 11:00 hora local (15:00 GMT), y contará con transmisión en vivo para quienes deseen seguirlo de manera remota.

La iniciativa forma parte de la serie anual “Quo Vadis”, impulsada por el IID para abordar la situación de distintos países de la región a través de exposiciones especializadas y debate abierto.

En esta edición, el eje estará puesto en la encrucijada que enfrenta Cuba en 2026, en un contexto de crisis económica, represión política y aislamiento internacional. La jornada busca ofrecer una mirada integral sobre el presente y futuro del país, con la participación de figuras del exilio y la academia internacional.

Tomás Regalado, ex alcalde de
Tomás Regalado, ex alcalde de Miami

El foro abrirá con palabras de bienvenida del ex alcalde de Miami Tomás Regalado y como oradora principal estará Iliana Lavastida, periodista y directora del Diario Las Américas.

El panel de expertos estará integrado por Tony Costa, Modesto Maidique, Raudel Collazo, Iván García Quintero, Dagoberto Valdez, Darcy Borrero, Manuel Cuesta Morúa y Frank Rodríguez, todos con amplia trayectoria en el análisis y la denuncia de la situación cubana.

El debate será moderado por Francisco Endara Daza, con el objetivo de facilitar la confrontación de diagnósticos y la búsqueda de propuestas concretas para el cambio democrático en la isla.

El cierre del foro estará a cargo de Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del IID y referente regional en la defensa de la democracia.

Abogado y politólogo, Sánchez Berzaín alertó en reiteradas ocasiones sobre los riesgos del autoritarismo y el avance del crimen organizado en América Latina, y se ha destacado por su análisis sobre el llamado modelo “castro-chavista”.

Sus conclusiones en “Quo Vadis Cuba 2026” sintetizarán las principales ideas presentadas durante el foro y propondrán caminos concretos hacia una transición política genuina en Cuba.

Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo
Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del IID

El IID, con sede en Miami, es un think tank privado sin fines de lucro dedicado a la promoción de la libertad, los derechos humanos y la institucionalidad democrática en todo el continente americano.

A lo largo de sus ediciones previas, la serie “Quo Vadis” ha abordado la situación de países como Venezuela, Perú y otros casos emblemáticos de la región, consolidando un espacio de referencia para el debate plural y el análisis independiente.

El evento tiene lugar en un momento especialmente sensible para Cuba, cuando la comunidad internacional y el exilio buscan respuestas ante la persistencia de la crisis y la falta de perspectivas de apertura democrática.

Temas Relacionados

Interamerican Institute for DemocracyQuo Vadis Cuba 2026Cubacrisis en CubaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Falsos inspectores sanitarios intentan cobrar dinero a comerciantes en Panamá

El Ministerio de Salud pidió a comerciantes verificar la identificación de los inspectores y no entregar dinero durante inspecciones

Falsos inspectores sanitarios intentan cobrar

EN VIVO: José Antonio Kast asume la presidencia de Chile

La ceremonia de toma de posesión tiene lugar en Valparaíso con la asistencia de jefes de Estado de América Latina y Europa, mientras el nuevo mandatario prepara cambios en políticas migratorias y de seguridad

EN VIVO: José Antonio Kast

La digitalización sanitaria impulsa el desarrollo tecnológico en República Dominicana

La administración dominicana impulsa una estrategia que busca transformar los servicios sanitarios a través de innovaciones en inteligencia artificial y telemedicina, promoviendo el crecimiento económico sostenible y la integración en mercados internacionales relevantes

La digitalización sanitaria impulsa el

Panamá y Chile acuerdan crear comisión binacional para impulsar cooperación y comercio

El encuentro se realizó en la víspera de la toma de posesión del nuevo gobierno chileno y contó con la participación de ministros de economía, comercio, relaciones exteriores y asuntos del Canal de Panamá.

Panamá y Chile acuerdan crear

Asumió en Uruguay la primera diputada de origen cubano de la historia: “Venimos de una dictadura arrastrando cadenas”

La ingeniera Leydis Aguilera asumió su banca por el opositor Partido Nacional, donde es una referente de su comunidad afrodescendiente; como cubana, nunca soñó con poder acceder a un lugar de representación democrática

Asumió en Uruguay la primera
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Exigía coimas y amenazaba con

Exigía coimas y amenazaba con facas: cayó un expolicía que extorsionaba a comerciantes de Florencio Varela

El GCBA abrió un centro de salud con prioridad de atención para los porteños: “CABA no será más la prepaga gratuita de ningún extranjero”

Beca Benito Juárez 2026: cuánto dinero recibirán los beneficiarios en abril

Los mejores ejercicios a partir de los 50 años para ganar fuerza y mejorar tu calidad de vida

¿Quién era Jean Paul Guerrero Rebaza? El historial delictivo del hombre vinculado a Angye Zapata asesinado por sicarios

INFOBAE AMÉRICA
Irán quiere más caos: promueve

Irán quiere más caos: promueve que el barril de petróleo llegue a 200 dólares

Hamás felicita a Irán por la elección de Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo

Un buque griego es atacado cerca del estrecho de Ormuz sin causar víctimas

Perú espera alcanzar casi 20.000 millones de dólares en proyectos público-privados en 2026

Hijo menor de Mugabe negociará un pacto culpabilidad por intento de asesinato en Sudáfrica

ENTRETENIMIENTO

Liza Minnelli revela los malos

Liza Minnelli revela los malos tratos de Gene Hackman tras la muerte del actor: “Era absolutamente grosero”

Mickey Rourke desechó la ayuda de sus seguidores y la justicia de Los Ángeles lo desalojó

La mujer que disparó contra la mansión de Rihanna podría enfrentar cadena perpetua

No te olvidaré: Universal Pictures apuesta por la novela superventas de Colleen Hoover, un rodaje en Canadá y mujeres al mando

Rachel Zegler sigue sin entender las críticas por su casting en el remake de ‘Blancanieves’: “Me niego a asimilarme por la comodidad de los demás”