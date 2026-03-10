América Latina

Tragedia en Chile: 4 personas murieron ahogadas en una playa

El hecho ocurrió en Algarrobo y uno de los fallecidos es un ciudadano estadounidense

Guardar
Todo ocurrió cuando una mujer
Todo ocurrió cuando una mujer fue arrastrada por la olas y cuatro personas se lanzaron a salvarla. Solo uno sobrevivió.

Conmocionados se encuentran los habitantes del balneario de Algarrobo (100 kms al oeste de Santiago), luego de que cuatro personas fallecieran producto de asfixia por inmersión en la playa Grande Mirasol, tres de las cuales se habían lanzado al mar para salvar a una mujer que se ahogaba.

El trágico hecho ocurrió en horas de la tarde y de acuerdo al capitán de Puerto de Algarrobo, Sergio Sánchez, la mujer -una abogada chilena de 26 años- y su pareja caminaban por la orilla del mar cuando sorpresivamente ella fue arrastrada por las olas. Entonces, el hombre y otras tres personas que estaban en el lugar se lanzaron para tratar de salvarla.

“Cuatro personas adultas se tiraron al mar para poder rescatarla, los cuales se fueron todos arrastrados por la corriente y llevados mar adentro”, explicó Sánchez, quien detalló que los equipos solo pudieron rescatar a uno de ellos con vida.

Aunque en un principio se
Aunque en un principio se había informado que se trataba de un grupo familiar, "no hay ninguna relación entre las personas que ingresaron a ayudar”, señaló el alcalde de la comuna.

Dos mujeres y dos hombres

El único sobreviviente fue precisamente la pareja de la abogada, quien fue rescatado con un helicóptero y trasladado en estado de shock al Hospital de San Antonio, donde se encuentra grave pero fuera de riesgo vital.

En tanto, el alcalde de Algarrobo, Marco González, detalló que los fallecidos son dos mujeres y dos hombres y aunque en un principio se había informado que la persona que se ahogaba era un menor de edad y todos formaban parte de un mismo grupo familiar, lo cierto es que no existe una mayor relación entre todos los fallecidos.

“La que cayó fue la pareja (del único sobreviviente), que hoy día está fallecida. Lamentablemente, hay cuatro víctimas fatales, dos mujeres y dos hombres, uno de ellos norteamericano. No hay ninguna relación entre las personas que ingresaron a ayudar”, explicó el edil, quien valoró el trabajo de las funcionarios de la Armada, los que debieron batallar contra las fuertes marejadas.

Temas Relacionados

ChileAlgarroboSergio SánchezMarco González

Últimas Noticias

La SIP alertó el deterioro dramático en el índice sobre libertad de expresión y prensa en América

El Índice Chapultepec destaca que, entre los 23 países analizados, dos no tienen libertad de expresión -Venezuela y Nicaragua-, y ocho presentan altas restricciones para ese derecho

La SIP alertó el deterioro

Autoridades panameñas autorizan nuevamente la venta de fármacos del fabricante peruano Medifarma

La suspensión había sido ordenada en marzo de 2025 luego de irregularidades en la producción de suero fisiológico detectadas por autoridades sanitarias de Perú.

Autoridades panameñas autorizan nuevamente la

Tribunal panameño impone 25 años por asesinato de mujer costarricense

El acusado aceptó su responsabilidad penal mediante un acuerdo de pena que fue validado por un tribunal de garantías.

Tribunal panameño impone 25 años

Los menores de nueve años concentran la mayoría de los casos de neumonía en El Salvador

El Ministerio de Salud ha registrado un flujo sostenido en los diagnósticos de esta infección respiratoria durante los primeros dos meses de 2026, con una prevalencia notable en la niñez y hospitalizaciones derivadas de complicaciones asociadas

Los menores de nueve años

La municipalidad de Santiago de Chile declarará como “Visitante Ilustre” a María Corina Machado

El municipio entregará las llaves de la ciudad a la Premio Nobel de la Paz

La municipalidad de Santiago de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Violeta Bergonzi explicó por qué

Violeta Bergonzi explicó por qué le pidió a Valentina Taguado que no la mencionara y detalló cómo quedó su relación luego de ‘Masterchef Celebrity’

Japón fortalece su vínculo con Monterrey rumbo al Mundial 2026

Angélica Lozano se refirió a los resultados de las elecciones del 8 de marzo: “Duele perder, pero llega el momento de reconstruirnos”

Menús suben hasta S/18 por alza del balón de gas que supera los S/100

¿Alessandra Rojo de la Vega se fue a Madrid sin avisar? Morena cuestiona solicitud de vacaciones que llegó tarde al Congreso de CDMX

INFOBAE AMÉRICA
La FICR pide 44 millones

La FICR pide 44 millones de euros para hacer frente a las "crecientes necesidades humanitarias" en Irán

(Previa) La selección femenina busca en Puerto Rico el billete para el Mundial de Baloncesto

HM CIOCC atendió en 2025 a más de 4.000 nuevos pacientes oncológicos y administró más de 14.200 tratamientos

Ucrania acusa de "chantaje" a Hungría tras revelar que retienen dinero del Oschadbank hasta reabrir el Druzhba

Experta alerta de que contaminantes del hogar como el moho y las velas aromáticas pueden afectar a la salud

ENTRETENIMIENTO

Jacob Elordi sorprendió con un

Jacob Elordi sorprendió con un gesto especial a una fan en pleno vuelo y el video se hizo viral

El minimalismo de los 90 retorna por la figura de Bessette-Kennedy y conquista nuevas generaciones

El retiro de Harry Styles y la búsqueda de autenticidad: lo que esconde su nueva etapa lejos de la fama

Luego de ser nominado al Oscar, Stellan Skarsgård admitió: “No puedo recordar los diálogos. Uso un dispositivo en el oído para actuar”

La directora Maggie Gyllenhaal junto a Ryan Coogler explicó cómo reinventó la historia de la novia de Frankenstein en The Bride