Tragedia en Chile: 4 personas murieron ahogadas en una playa

Todo ocurrió cuando una mujer fue arrastrada por la olas y cuatro personas se lanzaron a salvarla. Solo uno sobrevivió.

Conmocionados se encuentran los habitantes del balneario de Algarrobo (100 kms al oeste de Santiago), luego de que cuatro personas fallecieran producto de asfixia por inmersión en la playa Grande Mirasol, tres de las cuales se habían lanzado al mar para salvar a una mujer que se ahogaba.

El trágico hecho ocurrió en horas de la tarde y de acuerdo al capitán de Puerto de Algarrobo, Sergio Sánchez, la mujer -una abogada chilena de 26 años- y su pareja caminaban por la orilla del mar cuando sorpresivamente ella fue arrastrada por las olas. Entonces, el hombre y otras tres personas que estaban en el lugar se lanzaron para tratar de salvarla.

“Cuatro personas adultas se tiraron al mar para poder rescatarla, los cuales se fueron todos arrastrados por la corriente y llevados mar adentro”, explicó Sánchez, quien detalló que los equipos solo pudieron rescatar a uno de ellos con vida.

Aunque en un principio se había informado que se trataba de un grupo familiar, "no hay ninguna relación entre las personas que ingresaron a ayudar”, señaló el alcalde de la comuna.

Dos mujeres y dos hombres

El único sobreviviente fue precisamente la pareja de la abogada, quien fue rescatado con un helicóptero y trasladado en estado de shock al Hospital de San Antonio, donde se encuentra grave pero fuera de riesgo vital.

En tanto, el alcalde de Algarrobo, Marco González, detalló que los fallecidos son dos mujeres y dos hombres y aunque en un principio se había informado que la persona que se ahogaba era un menor de edad y todos formaban parte de un mismo grupo familiar, lo cierto es que no existe una mayor relación entre todos los fallecidos.

“La que cayó fue la pareja (del único sobreviviente), que hoy día está fallecida. Lamentablemente, hay cuatro víctimas fatales, dos mujeres y dos hombres, uno de ellos norteamericano. No hay ninguna relación entre las personas que ingresaron a ayudar”, explicó el edil, quien valoró el trabajo de las funcionarios de la Armada, los que debieron batallar contra las fuertes marejadas.