América Latina

Cuba prevé continuos apagones este martes y un corte máximo que afectará al 60% de la isla

Las cifras más altas de déficit energético desde que el país publica estadísticas periódicas, en 2022, se registraron la semana pasada: el viernes alcanzó el 68%

Guardar
Varias personas comen sopa al
Varias personas comen sopa al aire libre durante un apagón en La Habana, el 4 de marzo de 2026 (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba enfrentará prolongados cortes eléctricos este martes, con apagones que afectarán simultáneamente hasta el 60% del país durante el pico de demanda energética, según cifras de la Unión Eléctrica (UNE) difundidas por la agencia de noticias EFE.

Desde mediados de 2024, la isla atraviesa una crisis energética severa, agravada por el asedio petrolero implementado por el Gobierno de EEUU desde enero. Esta situación ha intensificado los apagones, ha frenado la actividad económica y ha incrementado el malestar social.

Las cifras más altas de déficit energético desde que Cuba publica estadísticas periódicas, en 2022, se registraron la semana pasada: el viernes alcanzó el 68% y este lunes, el 64%. Además, el miércoles pasado ocurrió un apagón masivo por avería que dejó sin servicio eléctrico a seis millones de personas.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas de Cuba, anticipa para la tarde-noche de este martes una capacidad de 1.250 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.100 MW. Se prevé un déficit de 1.850 MW y una afectación estimada de 1.880 MW, que corresponde a la energía que se desconectará para evitar apagones desordenados.

Personas hablan al interior de
Personas hablan al interior de un mercado este 4 de marzo de 2026, durante un apagón en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa)

De las 16 unidades de generación termoeléctrica del país, ocho no están en funcionamiento por averías o mantenimiento. Este tipo de generación representa el 40% de la matriz energética cubana.

Estas dificultades no se atribuyen al bloqueo petrolero de EEUU, ya que estas plantas usan mayoritariamente petróleo nacional, sino al estado de las infraestructuras, marcadas por décadas de uso y una falta crónica de inversiones.

El otro 40% de la matriz correspondía a la generación distribuida (motores de diésel y fueloil), que, según el régimen, permanece inactiva desde enero por falta de combustible.

Expertos independientes atribuyen la crisis energética a una combinación de infrafinanciación crónica y el bloqueo estadounidense.

Cálculos independientes señalan que se necesitarían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para recuperar el sistema eléctrico del país.

Los apagones han afectado la economía, que ha caído más de un 15% desde 2020, según datos oficiales, y han sido el desencadenante de las principales protestas recientes, incluidas las del viernes y sábado pasado en varios sectores de La Habana.

Temas Relacionados

Cubaapagones en CubaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Autoridades panameñas autorizan nuevamente la venta de fármacos del fabricante peruano Medifarma

La suspensión había sido ordenada en marzo de 2025 luego de irregularidades en la producción de suero fisiológico detectadas por autoridades sanitarias de Perú.

Autoridades panameñas autorizan nuevamente la

Tribunal panameño impone 25 años por asesinato de mujer costarricense

El acusado aceptó su responsabilidad penal mediante un acuerdo de pena que fue validado por un tribunal de garantías.

Tribunal panameño impone 25 años

Los menores de nueve años concentran la mayoría de los casos de neumonía en El Salvador

El Ministerio de Salud ha registrado un flujo sostenido en los diagnósticos de esta infección respiratoria durante los primeros dos meses de 2026, con una prevalencia notable en la niñez y hospitalizaciones derivadas de complicaciones asociadas

Los menores de nueve años

La municipalidad de Santiago de Chile declarará como “Visitante Ilustre” a María Corina Machado

El municipio entregará las llaves de la ciudad a la Premio Nobel de la Paz

La municipalidad de Santiago de

Fondo europeo EQT busca ampliar presencia en el negocio del agua en Panamá

El grupo financiero, con sede en Estocolmo, participó junto a BlackRock en la adquisición global de activos de AES por más de $33 mil millones.

Fondo europeo EQT busca ampliar
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Falleció Alfredo Bryce Echenique a

Falleció Alfredo Bryce Echenique a los 87 años: últimas noticias del deceso del entrañable escritor peruano

Citlalli Hernández se pronunció sobre viajes constantes durante su administración en la Secretaría de la Mujer

Papá de Tatán Mejía hizo inesperada confesión sobre el romance que tuvo con Amparo Grisales: "Fue novia mía"

Así respondió El Capi Pérez a la controversia por la discusión en Venga la Alegría entre Luz Elena González y Tabata Jalil: “Somos muy apasionados”

Paloma Valencia habló sobre posible dupla con Juan Daniel Oviedo de cara a las elecciones presidenciales: “Ni él va a cambiar, ni yo tampoco”

INFOBAE AMÉRICA
Tribunal panameño impone 25 años

Tribunal panameño impone 25 años por asesinato de mujer costarricense

Marruecos condena los ataques iraníes a los países árabes y apela a la unidad para reforzar la seguridad regional

Astrónomos logran la medición más precisa de una capa clave del interior del Sol

Una investigación internacional mide de forma precisa una capa clave del interior del Sol

La desaparición del vuelo MH370 vuelve a centrar la atención en China 12 años después

ENTRETENIMIENTO

“Mi papel más importante es

“Mi papel más importante es ser madre; todo lo demás es secundario”: Kris Jenner reveló el secreto detrás del éxito de los Kardashians

Heeseung deja el grupo de K-pop ENHYPEN para iniciar una nueva etapa como solista

La tumba de Gene Hackman y Betsy Arakawa permanece sin identificar

Premios Oscar 2026: cuándo y dónde ver la gala más importante del cine

La directora del documental "Britney vs. Spears" pidió compasión para Britney Spears tras su detención