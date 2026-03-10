Cuba prevé continuos apagones este martes y un corte máximo que afectará al 60% de la isla

Varias personas comen sopa al aire libre durante un apagón en La Habana, el 4 de marzo de 2026 (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba enfrentará prolongados cortes eléctricos este martes, con apagones que afectarán simultáneamente hasta el 60% del país durante el pico de demanda energética, según cifras de la Unión Eléctrica (UNE) difundidas por la agencia de noticias EFE.

Desde mediados de 2024, la isla atraviesa una crisis energética severa, agravada por el asedio petrolero implementado por el Gobierno de EEUU desde enero. Esta situación ha intensificado los apagones, ha frenado la actividad económica y ha incrementado el malestar social.

Las cifras más altas de déficit energético desde que Cuba publica estadísticas periódicas, en 2022, se registraron la semana pasada: el viernes alcanzó el 68% y este lunes, el 64%. Además, el miércoles pasado ocurrió un apagón masivo por avería que dejó sin servicio eléctrico a seis millones de personas.

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas de Cuba, anticipa para la tarde-noche de este martes una capacidad de 1.250 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3.100 MW. Se prevé un déficit de 1.850 MW y una afectación estimada de 1.880 MW, que corresponde a la energía que se desconectará para evitar apagones desordenados.

Personas hablan al interior de un mercado este 4 de marzo de 2026, durante un apagón en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa)

De las 16 unidades de generación termoeléctrica del país, ocho no están en funcionamiento por averías o mantenimiento. Este tipo de generación representa el 40% de la matriz energética cubana.

Estas dificultades no se atribuyen al bloqueo petrolero de EEUU, ya que estas plantas usan mayoritariamente petróleo nacional, sino al estado de las infraestructuras, marcadas por décadas de uso y una falta crónica de inversiones.

El otro 40% de la matriz correspondía a la generación distribuida (motores de diésel y fueloil), que, según el régimen, permanece inactiva desde enero por falta de combustible.

Expertos independientes atribuyen la crisis energética a una combinación de infrafinanciación crónica y el bloqueo estadounidense.

Cálculos independientes señalan que se necesitarían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para recuperar el sistema eléctrico del país.

Los apagones han afectado la economía, que ha caído más de un 15% desde 2020, según datos oficiales, y han sido el desencadenante de las principales protestas recientes, incluidas las del viernes y sábado pasado en varios sectores de La Habana.