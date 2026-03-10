Así será el cambio de mando presidencial en Chile: horario, presidentes que asisten y ausentes

La investidura de Kast se llevará a cabo en el Congreso Nacional a las 12:00 horas de este miércoles y contará con más de 1.000 invitados.

Este miércoles a las 12:00 horas, el líder republicano José Antonio Kast asumirá las riendas del país, en una ceremonia de cambio de mando en el Congreso Nacional en Valparaíso con más de 1.000 invitados marcada por la polémica del cable submarino a China, que provocó un quiebre de cinco días en las relaciones con el mandatario saliente, Gabriel Boric.

El evento republicano se transmitirá en vivo por las señales de cable del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, amén de la mayoría de los canales abiertos nacionales, y contará con la presencia de visitas ilustres como el Rey de España, Felipe VI y el presidente argentino, Javier Milei.

Entre los grandes ausentes se cuentan los exmandatarios chilenos Ricardo Lagos y Michelle Bachelet -solo Eduardo Frei Ruiz-Tagle se hará presente en la ceremonia-, los presidentes de México y Colombia -Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro-; el presidente salvadoreño, Nayib Bukele; Giorgia Meloni, primera ministra de Italia; Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio -cuyo nombre sonaba fuerte-, y el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien a última hora habría decidido restarse de la cita, de acuerdo a medios brasileños.

Así las cosas, la lista de Jefes de Estado que sí asistirán se completa con los mandatarios de Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasry Asfura; Hungría, Tamás Sulyok; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña; República Dominicana, Luis Abinader; Uruguay, Yamandú Orsi, y el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani.

Entre las visitas ilustres se cuenta el Rey de España, Felipe VI.

El antes y el después de la ceremonia<b> </b>

Durante esta jornada, el presidente electo recibirá oficialmente a las delegaciones internacionales en el Palacio Cousiño de Viña del Mar -asunto que lo mantendrá ocupado todo el día hasta las 19:00 horas-, y luego se dirigirá junto a su familia al Palacio Presidencial de Cerro Castillo, también en Viña del Mar, donde pasará la noche.

La mañana del miércoles, Kast posará junto a su gabinete para la foto oficial y luego partirá hacia el Congreso para llevar a cabo su investidura.

Terminada la ceremonia protocolar, el flamante mandatario tendrá un almuerzo en Cerro Castillo con los presidentes y líderes internacionales asistentes, y luego viajará de vuelta a Santiago para inaugurar el año escolar en un liceo público capitalino.

Se espera que llegue a La Moneda alrededor de las 18:00 horas, a fin de dar los últimos ajustes a su primer discurso como Presidente de la República a las 21:00 horas, el que también será transmitido por los canales nacionales.

El Departamento de Estado estadounidense aseguró que su delegación tiene como objetivo "resetear la relación entre Estados Unidos y Chile". En la foto, el embajador norteamericano, Brandon Judd.

La delegación de EE.UU y la alerta de la embajada

En paralelo, desde el Departamento de Estado norteamericano publicaron un comunicado de prensa con la delegación que asistirá al cambio de mando, la que tiene como misión restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países, fuertemente tensionadas durante la administración de Boric.

La comitiva estará encabezada por el subsecretario Christopher Landau, quien de acuerdo a la publicación “se reunirá con el presidente electo Kast y altos funcionarios chilenos para resetear la relación entre Estados Unidos y Chile y sentar las bases para avanzar en prioridades compartidas, como la modernización de nuestra alianza en materia de seguridad, la protección de las cadenas de suministro y la expansión de los lazos comerciales para atraer inversión estadounidense”.

Los otros funcionarios que dirán presente son la subjefa de Gabinete de la Oficina del Subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, Victoria Miller; el embajador en Chile, Brandon Judd; el subsecretario de Guerra interino para la Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad de las Américas, Joseph Humire, y Viviana Bovo, asesora principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

Sin embargo, la Embajada de Estados Unidos en Santiago advirtió a sus connacionales por una manifestación programada a las 18:00 horas de esta jornada en las afueras de la sede de la legación, la que podría “volverse confrontacional y escalar rápidamente”, razón por la cual las autoridades policiales podrían “aumentar las medidas de seguridad y la presencia policial en las zonas donde ocurran manifestaciones”.