América Latina

Santiago Peña afirmó que Paraguay asumió un “rol activo” contra el crimen organizado al sumarse a la coalición liderada por Trump

La decisión se formalizó en una cumbre regional en Miami junto a otros mandatarios latinoamericanos

Guardar
Santiago Peña anunció que Paraguay
Santiago Peña anunció que Paraguay se suma a una coalición militar regional contra el crimen organizado (EFE)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, comunicó que su país asumirá un rol activo en la lucha contra el crimen organizado transnacional al incorporarse a la coalición militar impulsada por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, junto a otros mandatarios de la región.

El anuncio se realizó durante una cumbre celebrada en Miami, donde Peña compartió escenario con Trump, varios jefes de Estado latinoamericanos y el presidente electo de Chile.

“Escudo de las Américas” es
“Escudo de las Américas” es la nueva coalición militar regional contra el crimen organizado (Reuters)

La decisión de Paraguay de sumarse a la coalición “Escudo de las Américas” implica la participación del país en una estrategia regional orientada a combatir los cárteles del narcotráfico mediante cooperación y el uso de tecnología militar estadounidense.

El objetivo central de la alianza es reforzar la seguridad hemisférica y frenar la expansión de las organizaciones criminales transnacionales.

La reunión congregó a 12 líderes de la región. Además de Peña, participaron los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; República Dominicana, Luis Abinader; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. También asistió el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

La alianza “Escudo de las
La alianza “Escudo de las Américas” reúne a 12 países de la región (EFE)

Algunos países, como México, Brasil y Colombia, no recibieron invitación para participar. Según Trump, esto se debió a la falta de interés de sus gobiernos en integrar la coalición, pero reiteró que la ayuda militar estadounidense estará disponible si lo solicitan.

Durante su visita a Miami, Peña se reunió con el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, para abordar temas estratégicos y fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad.

El mandatario paraguayo reafirmó el compromiso de su gobierno de trabajar con los países aliados para garantizar la defensa y la paz de la población paraguaya, señalando que la seguridad hemisférica es la base para la protección de las familias.

El mandatario paraguayo destacó la
El mandatario paraguayo destacó la importancia de reforzar la cooperación en defensa (EFE)

El vínculo entre Paraguay y Estados Unidos se ha consolidado recientemente a partir de la firma del Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA), que regula la presencia de personal militar estadounidense en el país y establece condiciones para la cooperación en defensa.

Santiago Peña se alineó con
Santiago Peña se alineó con Donald Trump en una estrategia conjunta contra el narcotráfico (Presidencia Paraguay)

El acuerdo fue aprobado por el Senado paraguayo y está en revisión en la Cámara de Diputados. El canciller Rubén Ramírez aclaró que el SOFA no autoriza bases militares permanentes ni implica pérdida de soberanía.

Rubén Ramírez aseguró que el
Rubén Ramírez aseguró que el acuerdo militar no compromete la soberanía nacional (Reuters)

En la cumbre, Trump destacó la relación personal con algunos mandatarios presentes, como Javier Milei y José Antonio Kast, y elogió la gestión de José Raúl Mulino en Panamá.

La adhesión de Paraguay a la coalición militar y la ratificación del SOFA abren un nuevo escenario de colaboración con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado. El gobierno de Peña sostiene que la alianza no implica la instalación de bases militares permanentes, sino una cooperación orientada a la defensa y el bienestar de los ciudadanos.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Santiago PeñaParaguayDonald TrumpÚltimas noticias AméricaEstados Unidos

Últimas Noticias

Mujeres valientes, aulas improvisadas y sueños pospuestos: el programa que transforma la vejez panameña a través del aprendizaje

Historias de superación y justicia social recorren casas convertidas en escuelas. Voluntarias motivadas abren nuevas rutas a quienes pensaron que el aprendizaje ya no era una opción

Mujeres valientes, aulas improvisadas y

La baja representación de mujeres en alcaldías rurales de Honduras evidencia persistencia de desigualdad

Un reducido grupo de lideresas municipales enfrenta dificultades para lograr cargos de decisión, debido principalmente a obstáculos estructurales, manifestaciones de violencia durante elecciones y limitadas reformas en materia de equidad de género

La baja representación de mujeres

Vaguada activa y lluvias intensas en República Dominicana: ocho provincias en alerta y riesgos en zonas urbanas

La amenaza de fuertes precipitaciones mantiene a comunidades enteras bajo vigilancia este fin de semana. Autoridades advierten sobre posibles desbordamientos y cambios bruscos en el clima. El mar Caribe tampoco escapa a la inestabilidad atmosférica

Vaguada activa y lluvias intensas

“Abajo el comunismo”: los cubanos volvieron a movilizarse en varias zonas de La Habana para exigir el fin de la dictadura

La población salió a las calles en medio de un nuevo apagón masivo en la isla

“Abajo el comunismo”: los cubanos

Alex Saab y Raúl Gorrín: vínculos con Maduro, ¿lavado del narco? y un temor compartido entre chavistas

El destino de estos popes del blanqueo es incierto. Se cree que podrían ser extraditados por Delcy Rodríguez a los Estados Unidos, lo que puso en alerta al resto de los testaferros y traficantes ligados a la dictadura

Alex Saab y Raúl Gorrín:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tigres vs Monterrey EN VIVO:

Tigres vs Monterrey EN VIVO: aunque Tigres dominó el encuentro, ninguno de los dos conjuntos logró hacerse daño en la primera mitad

8 de marzo: polémica por taller de “Kit Forense en caso de desaparecer” lleva a la destitución de titular de la Juventud en Tehuantepec

Así se vivió la primera manifestación por el Día de la Mujer en España: el 8 de marzo de 1978 reunió a 6.000 personas en Madrid

El feminismo tiene mala prensa entre los jóvenes: “El concepto está manoseado y reniegan de él”

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

INFOBAE AMÉRICA
Israel reitera su orden de

Israel reitera su orden de evacuación forzada de todo el territorio libanés al sur del río Litani

Kast promete no dar la "batalla cultural", pero el feminismo desconfía y pide estar alerta

Puerto Rico y Cuba festejan

Países del Golfo Pérsico califican de escalada los ataques de Irán contra Kuwait y Baréin

De prometer el fin del neoliberalismo a la moderación: los cuatro años de Boric en Chile

ENTRETENIMIENTO

Britney Spears “anhela conexiones”, pero

Britney Spears “anhela conexiones”, pero “le cuesta mantener amistades”, según un amigo cercano de la cantante

La hija de Michael Jackson acusa a los administradores del patrimonio de su padre de “desperdiciar recursos” en el litigio legal

Jennifer Lopez estuvo a punto de renunciar a todo tras su divorcio de Marc Anthony hace más de una década

El exesposo de Britney Spears, Kevin Federline, reacciona a su arresto por manejar bajo la influencia del alcohol

El lado menos conocido de Tombstone: así vivió Kurt Russell los conflictos que marcaron el rodaje