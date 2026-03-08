Santiago Peña afirmó que Paraguay asumió un “rol activo” contra el crimen organizado al sumarse a la coalición liderada por Trump

Santiago Peña anunció que Paraguay se suma a una coalición militar regional contra el crimen organizado (EFE)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, comunicó que su país asumirá un rol activo en la lucha contra el crimen organizado transnacional al incorporarse a la coalición militar impulsada por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, junto a otros mandatarios de la región.

El anuncio se realizó durante una cumbre celebrada en Miami, donde Peña compartió escenario con Trump, varios jefes de Estado latinoamericanos y el presidente electo de Chile.

“Escudo de las Américas” es la nueva coalición militar regional contra el crimen organizado (Reuters)

La decisión de Paraguay de sumarse a la coalición “Escudo de las Américas” implica la participación del país en una estrategia regional orientada a combatir los cárteles del narcotráfico mediante cooperación y el uso de tecnología militar estadounidense.

El objetivo central de la alianza es reforzar la seguridad hemisférica y frenar la expansión de las organizaciones criminales transnacionales.

La reunión congregó a 12 líderes de la región. Además de Peña, participaron los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; República Dominicana, Luis Abinader; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. También asistió el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

La alianza “Escudo de las Américas” reúne a 12 países de la región (EFE)

Algunos países, como México, Brasil y Colombia, no recibieron invitación para participar. Según Trump, esto se debió a la falta de interés de sus gobiernos en integrar la coalición, pero reiteró que la ayuda militar estadounidense estará disponible si lo solicitan.

Durante su visita a Miami, Peña se reunió con el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, para abordar temas estratégicos y fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad.

El mandatario paraguayo reafirmó el compromiso de su gobierno de trabajar con los países aliados para garantizar la defensa y la paz de la población paraguaya, señalando que la seguridad hemisférica es la base para la protección de las familias.

El mandatario paraguayo destacó la importancia de reforzar la cooperación en defensa (EFE)

El vínculo entre Paraguay y Estados Unidos se ha consolidado recientemente a partir de la firma del Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA), que regula la presencia de personal militar estadounidense en el país y establece condiciones para la cooperación en defensa.

Santiago Peña se alineó con Donald Trump en una estrategia conjunta contra el narcotráfico (Presidencia Paraguay)

El acuerdo fue aprobado por el Senado paraguayo y está en revisión en la Cámara de Diputados. El canciller Rubén Ramírez aclaró que el SOFA no autoriza bases militares permanentes ni implica pérdida de soberanía.

Rubén Ramírez aseguró que el acuerdo militar no compromete la soberanía nacional (Reuters)

En la cumbre, Trump destacó la relación personal con algunos mandatarios presentes, como Javier Milei y José Antonio Kast, y elogió la gestión de José Raúl Mulino en Panamá.

La adhesión de Paraguay a la coalición militar y la ratificación del SOFA abren un nuevo escenario de colaboración con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado. El gobierno de Peña sostiene que la alianza no implica la instalación de bases militares permanentes, sino una cooperación orientada a la defensa y el bienestar de los ciudadanos.

(Con información de EFE)