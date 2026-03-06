Violencia criminal: encontraron once restos humanos en Guayaquil

Las piernas de un hombre desmembrado sobresalen de una bolsa en la calle donde juegan niños y deambulan perros en el barrio Colinas de La Florida en Guayaquil, Ecuador (Foto AP/Rodrigo Abd/Archivo)

El hallazgo de once restos humanos en el sector de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil, volvió a poner en evidencia la gravedad de la violencia criminal que atraviesa esta zona de la ciudad. Las piezas anatómicas fueron encontradas la mañana del jueves 5 de marzo en el bloque 4 del populoso sector, donde vecinos alertaron a las autoridades tras observar restos humanos abandonados en la vía pública.

Según información preliminar de la Policía Nacional, recogida por Ecuavisa, el cráneo de un hombre fue localizado primero en medio de una calle del sector. A unos diez metros de distancia, los agentes hallaron un saco con otras nueve partes del cuerpo, entre ellas extremidades. En un segundo saco fue encontrada otra pieza anatómica, lo que elevó a once el total de restos recuperados en la escena.

Tras la alerta ciudadana, unidades policiales acudieron al sitio para acordonar la zona e iniciar las primeras diligencias investigativas. Agentes de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) realizaron el levantamiento de los restos, que posteriormente fueron trasladados al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses ubicado en el norte de Guayaquil para su análisis e identificación.

ARCHIVO. La Policía inspeccionó la zona y realizó el levantamiento de las piezas anatómicas. (Captura de pantalla/ Redes sociales)

Durante la inspección preliminar, los investigadores determinaron que varias de las piezas anatómicas presentaban heridas causadas por un arma cortopunzante, lo que sugiere que la víctima fue atacada con este tipo de instrumento antes de que su cuerpo fuera desmembrado. Las autoridades no han informado, hasta el momento, la identidad de la persona ni si existen sospechosos vinculados con el caso.

El hallazgo generó conmoción entre los habitantes de Flor de Bastión, una de las zonas más pobladas del noroeste de Guayaquil, donde la violencia asociada a organizaciones criminales ha escalado en los últimos años. Este sector forma parte de un amplio corredor urbano que incluye Monte Sinaí y otras cooperativas populares donde se han registrado numerosos hechos violentos vinculados a disputas entre bandas delictivas.

En este mismo distrito se han reportado episodios similares en semanas recientes. A finales de febrero, por ejemplo, residentes de la cooperativa Trinidad de Dios, también ubicada en el noroeste de Guayaquil, encontraron la cabeza de un hombre abandonada en plena vía pública durante la madrugada. Testigos indicaron que dos sujetos que se movilizaban en una tricimoto arrojaron los restos cerca del denominado Canal de la Muerte y huyeron del lugar.

FOTO DE ARCHIVO. Soldados se preparan para ingresar al pabellón 3 de la prisión militarizada de Litoral, como parte de las medidas tomadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para reprimir las pandillas, durante una gira de prensa en Guayaquil, Ecuador, el 9 de febrero de 2024. REUTERS/Santiago Arcos

Ese hallazgo ocurrió alrededor de las 02:30 y fue descubierto por vecinos que salían de sus casas horas más tarde, quienes dieron aviso a la Policía. Cuando los agentes llegaron al sitio, iniciaron un rastreo en el área para tratar de localizar el resto del cuerpo de la víctima, que hasta ese momento no había sido encontrado.

Según reportes de ese momento, el episodio elevó a 48 la cifra de muertes violentas registradas en el noroeste de Guayaquil durante el año, reflejando la persistencia de un patrón de violencia extrema en varios sectores periféricos de la ciudad.

La aparición de cuerpos desmembrados o restos humanos abandonados en espacios públicos se ha convertido en una de las manifestaciones más visibles de la violencia criminal en Ecuador, especialmente en zonas donde operan grupos vinculados al narcotráfico, la extorsión y otras economías ilegales.

Guayaquil, la ciudad más poblada del país y principal puerto marítimo, ha sido uno de los epicentros de esta escalada de violencia en los últimos años. El crecimiento de redes del crimen organizado y la disputa por corredores logísticos utilizados para el tráfico de drogas han incrementado los niveles de homicidios y otros delitos graves, particularmente en barrios periféricos con alta densidad poblacional y limitadas condiciones socioeconómicas.