El TSE inaugura el periodo legal para elecciones internas de partidos en El Salvador

Roxana Soriano, presidenta del TSE, resaltó la importancia de la fase de elecciones internas para la democracia salvadoreña y el fortalecimiento institucional./(Cortesía)

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador inauguró este viernes el periodo legal para la celebración de elecciones internas de los partidos políticos, marcando el inicio formal del proceso que definirá a los candidatos presidenciales, vicepresidenciales, legislativos y municipales para los comicios generales de 2027. El acto oficial, encabezado por la presidenta de la institución, Roxana Soriano, reunió a dirigentes de diversas fuerzas políticas y se realizó en el Hotel Sheraton Presidente, en San Salvador.

Durante el evento, Soriano subrayó la relevancia de la etapa recién inaugurada para el funcionamiento democrático del país. “Hoy no inauguramos una etapa del calendario electoral. Hoy activamos formalmente una fase esencial de nuestro sistema democrático salvadoreño”, afirmó la presidenta del TSE ante representantes de los partidos y funcionarios del organismo electoral. Soriano recordó que desde hoy pueden convocar y realizar sus elecciones internas, las cuales deberán celebrarse a más tardar el 29 de julio para definir sus propuestas de cara a la elección general.

La magistrada enfatizó que, conforme a la legislación vigente, la organización y ejecución de las elecciones internas es competencia exclusiva de los partidos políticos. “Corresponde a cada instituto político, de conformidad con sus estatutos y con la normativa aplicable, organizar y conducir sus procesos internos bajo los principios de legalidad, transparencia y participación”, indicó Soriano. Este recordatorio responde a las recomendaciones de organizaciones como Acción Ciudadana y expertos electorales, quienes han advertido sobre la necesidad de fortalecer la vigilancia de estos procesos internos para garantizar su transparencia y carácter democrático. El TSE, por su parte, reiteró que la supervisión directa de las internas es responsabilidad de cada partido.

El calendario electoral fija el 7 de abril de 2026 como la última fecha para convocar elecciones internas y el 29 de julio de 2026 como fecha límite para celebrarlas./(Redes del TSE)

El calendario electoral establece que la última fecha para que los partidos convoquen a elecciones internas es el 7 de abril de 2026. Según el artículo 37-B de la Ley de Partidos Políticos, la Comisión Electoral de cada partido debe convocar a elecciones internas al menos seis meses antes de la convocatoria oficial del TSE.

El evento también sirvió para presentar el logo oficial de las elecciones 2027, un símbolo que incorpora colores y elementos visuales alusivos a los paisajes salvadoreños. Además, la jornada cerró con un número de baile tradicional, sin espacio para preguntas o consultas de la prensa.

Durante su intervención, Soriano abordó los retos institucionales asumidos por el TSE en un entorno de creciente exigencia ciudadana hacia las instituciones públicas. La presidenta detalló que el organismo revisó procedimientos internos, estructuras administrativas y controles institucionales, así como la modernización de procesos tecnológicos. También informó que, como resultado de estos ajustes, el personal del tribunal se redujo al 57%, una medida que calificó como muestra de “disciplina presupuestaria”, aunque admitió que algunos expertos han señalado el riesgo de pérdida de experiencia electoral debido a la salida de empleados con trayectoria en el área.

El TSE presentó el logo oficial de las elecciones generales de 2027, inspirado en los paisajes salvadoreños y elementos nacionales./(Cortesía)

Por ahora, el TSE no ha confirmado el número total de partidos políticos habilitados para participar en las elecciones de 2027. La fecha límite para la inscripción de nuevos partidos es el 31 de agosto de 2026, mientras que el plazo para presentar solicitudes de inscripción de nuevos institutos políticos vence el 4 de abril del mismo año.

La convocatoria a las elecciones generales, en las que los salvadoreños deberán elegir presidente, vicepresidente, 44 alcaldes y sus concejos, así como 60 diputados, se realizará el 30 de septiembre de 2026, cumpliendo con lo establecido por el Código Electoral, que exige que esta se efectúe al menos cuatro meses antes de la jornada electoral.

La votación nacional está programada para el 28 de febrero de 2027. El padrón electoral actual incluye a 6,477,745 salvadoreños habilitados para votar, de los cuales 5,533,061 residen en territorio nacional y el resto en el extranjero.