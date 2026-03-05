Legisladoras ecuatorianas sospechan espionaje tras la quema de documentos en la embajada de Cuba en Quito

Una vista desde un edificio cercano muestra a un hombre quemando papeles en el techo de la embajada de Cuba después de que Ecuador declarara al embajador cubano Basilio Gutiérrez y a su personal diplomático "persona non grata", dándoles 48 horas para abandonar el país, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Quito, Ecuador, el 4 de marzo de 2026. REUTERS/Karen Toro

La expulsión de toda la misión diplomática de Cuba en Ecuador abrió una controversia política que escaló rápidamente hacia acusaciones de posible espionaje, luego de que dos asambleístas del oficialismo afirmaran que la quema de documentos observada en la terraza del edificio donde funcionaba la embajada cubana en Quito podría estar relacionada con la destrucción de información sensible.

El episodio se conoció a través de videos e imágenes difundidos en redes sociales en los que se observa a un funcionario introduciendo papeles en un contenedor metálico en la terraza del inmueble que albergaba la representación diplomática. Las imágenes comenzaron a circular después de que el gobierno ecuatoriano declarara persona non grata a todo el personal diplomático, consular y administrativo de Cuba y le concediera un plazo de 48 horas para abandonar el país.

A partir de esas imágenes, dos asambleístas del bloque oficialista plantearon públicamente la posibilidad de que los documentos estuvieran siendo destruidos para eliminar evidencias.

La publicación de la legisladora de ADN, Diana Jácome.

La legisladora Diana Jácome sostuvo en la red social X que “la destrucción de documentos en la terraza de una representación diplomática constituye un hecho alarmante que no puede normalizarse” y añadió: “La transparencia no se quema. ¿Qué ocultan?”.

En la misma línea, la asambleísta Lucía Jaramillo sugirió que el episodio podría estar vinculado con actividades de espionaje político en Ecuador. “¿Quién quema papeles en el techo de una embajada? Solo quien intenta destruir evidencia”, escribió también en X. En su publicación agregó que “las imágenes desde la embajada cubana en Quito confirman lo que por años se denunció: indicios de espionaje político en Ecuador” y sostuvo además que, a su criterio, esas acciones se realizarían “en conjunto con Venezuela” para encubrir a la organización política Revolución Ciudadana.

La publicación de la legisladora de ADN, Lucía Jaramillo.

Las afirmaciones de ambas legisladoras se difundieron en redes sociales, aunque hasta el momento no han sido acompañadas por evidencia pública ni por una acusación formal del Estado ecuatoriano sobre actividades de inteligencia cubana en el país.

El presidente Daniel Noboa también reaccionó públicamente a la difusión de las imágenes. En su cuenta en la red social X comentó el video señalando de forma irónica que se trataba de una “parrillada de papeles”. Posteriormente, en una entrevista concedida la mañana de este 5 de marzo de 2026, el mandatario abordó el tema y explicó que, en caso de tratarse de documentos diplomáticos, estos podían haber sido retirados del país mediante valija diplomática, un mecanismo protegido por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. “Si eran documentos diplomáticos podían salir en valija diplomática... tal vez no eran documentos diplomáticos”, afirmó.

Especialistas en derecho internacional y protocolo diplomático, consultados por Infobae, señalaron que la destrucción de documentos dentro de una misión diplomática no constituye necesariamente una irregularidad. Cuando una embajada cierra o su personal es expulsado por el Estado receptor, es habitual que el personal diplomático destruya archivos internos antes de abandonar el país para evitar que información confidencial quede expuesta.

Integrantes de la Policía de Ecuador custodian la Embajada de Cuba este miércoles, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

Mientras el debate político se centraba en las imágenes de la quema de documentos y en las acusaciones de espionaje, el gobierno cubano respondió oficialmente a la decisión ecuatoriana. En un comunicado difundido el 4 de marzo de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechazó “en los términos más enérgicos la decisión arbitraria e injustificada del gobierno del Ecuador, de expulsar a todo el personal de la Embajada cubana en ese país”.

En ese pronunciamiento, La Habana calificó la medida como “un acto inamistoso y sin precedentes” que afecta las relaciones bilaterales y sostuvo que el personal de su embajada en Quito ha actuado respetando las leyes ecuatorianas y sin inmiscuirse en los asuntos internos del país.

Hasta el momento, el gobierno ecuatoriano no ha anunciado la apertura de una investigación formal por espionaje ni ha presentado información pública que vincule a la misión diplomática cubana con actividades de inteligencia política en el país. Sin embargo, las declaraciones de las asambleístas oficialistas y la difusión de las imágenes han convertido el episodio en uno de los puntos más polémicos dentro de la crisis diplomática que actualmente enfrenta a Quito y La Habana.