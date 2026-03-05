América Latina

Condenan al femicida que secuestró y asesinó a joven de 16 años en Uruguay: seis meses antes había matado a otra mujer

Ahielén Casavieja estuvo 19 días desaparecida en 2022 y fue encontrada en un pozo séptico, justo en la misma casa que Mauricio Docampo había asesinado a otra mujer por la que nadie reclamaba

Ahielén Casavieja, una adolescente de
Ahielén Casavieja, una adolescente de 16 años víctima de un femicidio en Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

Ahielén Casavieja vivía en un centro de menores estatal de Uruguay junto a su bebé y un día de febrero de 2022 había sido autorizada a una salida transitoria porque era su cumpleaños. El plan fue juntarse con unas amigas para recibir los 16 años. Al terminar la celebración, fue a tomar un ómnibus en un lugar de la periferia de Montevideo. Hasta allí llegó Marcelo Docampo a ofrecerle pasta base.

Ahielén no quería consumir drogas ese día. El tratamiento contra el consumo que hacía le estaba dando resultado. Eso fue lo que le explicó a Docampo, luego de negarse a consumir la sustancia. Pero el hombre –que estaba acompañado de otras dos personas– insistió. Ahielén aceptó, según la historia informada por el diario El País.

La droga que le ofrecieron no era la que más le gustaba a esta adolescente. Ella prefería la del Brasilero, un referente narco de la zona. En la parada del ómnibus también estaba el Pollo y el Gordo Nico, a quienes les encomendaron que vayan a comprarle pasta base al Brasilero. Cuando volvieron, Ahielén y Docampo no estaban. Se habían ido para la casa de él porque quería tener “privacidad” con la joven de 16 años.

El Pollo y el Gordo Nico siguieron hasta la casa de Docampo, pero él les pidió que se fueran porque la adolescente quería quedarse allí. Al otro día su madre denunció su desaparición. Pasaron 19 días hasta que el hermano de este hombre denunció que, mientras limpiaba el pozo séptico, encontró restos humanos.

Según el relato de El País, al otro día se allanó la casa, se periciaron los restos encontrados y se constató que correspondía a una persona que había muerto tres o cuatro días antes: era el cuerpo de Ahielén. Los investigadores concluyeron que estuvo 15 días viva y secuestrada.

En el fondo del terreno había una bolsa con otros restos de la menor.

La investigación en el terreno continuó y encontraron que había una cámara séptica al lado de la vivienda, con una heladera adentro. Allí estaban los restos de Karina Saracho, a quien Docampo había asesinado hacía seis meses.

La vivienda en la que
La vivienda en la que fue encontrado el cuerpo de Ahielen, una adolescente que estuvo 20 días desaparecida en Uruguay (@diegopirizg)

A diferencia de lo mediático que fue la búsqueda de Ahielén, nadie sabe dónde y cuándo fue la última vez que alguien vio con vida a Saracho. Tampoco se sabe mucho de ella: solo que su padre estuvo preso, que su madre la abandonó, que la crió su abuela, que tuvo un hijo. Que fue adicta, que estuvo condenada. Que tenía 34 años.

La Suprema Corte de Justicia ratificó pena máxima

La Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia que imponía 30 años de prisión para Docampo y siete años más de medidas de seguridad eliminativas, informó este miércoles el diario El País.

La jueza María Helena Mainard había condenado al acusado primero como homicidio simple y lo había absuelto por el crimen de Saracho. Había fijado la pena de 12 años y cuatro meses. Sin embargo, un tribunal de apelaciones había revocado la sentencia y lo había condenado a 30 años y siete meses. Consideró que el caso de Ahielén era un femicidio, lo que implica una pena mayor. Por Saracho, en tanto, lo halló culpable de un homicidio simple.

La Suprema Corte de Justicia ratificó esta última condena, pero con una salvedad: consideró que el crimen de Saracho también fue un femicidio.

Docampo tiene unos 50 años. Fue policía, manejó un taxi y algunos testigos contaron que también vendía pasta base. Tenía una relación conflictiva con las mujeres y en 2015 fue denunciado por abuso sexual, pero el caso no avanzó en la Justicia. La mujer que lo denunció en esa oportunidad aseguró que el Estado no la ayudó. Contó que el hombre la violó y la quiso sofocar mientras le decía: “Yo maté a varias, una más no me cuesta nada”.

