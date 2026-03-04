Uruguay flexibiliza su política monetaria ante el riesgo de que la inflación sea menor a su objetivo

El Comité de Política Monetaria (Copom) de Uruguay (Banco Central del Uruguay)

Uruguay cerró el 2025 con un desafío para las autoridades del equipo económico: los niveles de inflación llegaron al mínimo en más de dos décadas y se acercaban al valor inferior del “rango de tolerancia” que definieron las autoridades (3%-6%). Ante este escenario, a fines de enero el Banco Central del Uruguay (BCU) definió un fuerte recorte de su tasa de interés. Este martes, en una nueva reunión del Comité de Política Monetaria (Copom), se volvió a definir una flexibilización.

En 2025 el Índice de Precios del Consumo (IPC) cerró en 3,65%, el nivel más bajo de los últimos 24 años en el país. La cifra es inferior al objetivo del BCU, aunque está dentro del rango de tolerancia que se fijó la autoridad monetaria. En enero, en tanto, volvió a bajar hasta 3,46%, en la acumulación de los últimos 12 meses. Este miércoles se conocerá el dato actualizado.

El BCU informó este martes en un comunicado que decidió reducir la tasa de la política monetaria en 75 puntos básicos –hasta 5,75%– con el objetivo de que la inflación converja hacia la meta de 4,5% anual y que las expectativas de analistas y empresarios se mantengan en torno a ese valor.

La inflación en 2025 en Uruguay cerró en su nivel más bajo en 24 años (MEF)

“En enero, la inflación disminuyó por séptimo mes consecutivo y se ubicó en 3,46%, acercándose al piso del rango de tolerancia. Esta reducción se verificó de forma generalizada en sus distintos componentes, destacándose la tendencia descendente de los precios no transables (5,6%), históricamente más rígidos. En tanto, los datos de alta frecuencia de actividad económica sorprendieron a la baja”, analiza el comunicado.

Los integrantes del Copom destacaron que las expectativas de inflación a dos años consolidaron su alineamiento con la meta.

El informe del BCU también hace un análisis del entorno global. Enumeran, por un lado, que “persisten factores estructurales” que favorecen la “debilidad del dólar en los últimos meses” y señalan que el conflicto en Medio Oriente dio lugar a un “fortalecimiento”. “Este escenario geopolítico impulsó la suba en los precios de la energía, en particular del petróleo, ante el riesgo de interrupciones en el abastecimiento, en un contexto de elevada incertidumbre respecto a la escalada del conflicto”, agrega el comunicado.

El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, junto al presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa (BCU)

El dólar ha registrado un repunte desde el fin de semana y este martes cerró en $ 39,23, un 1,3% más que en el día anterior. Esta suba se da luego de meses en que la cotización del dólar era un problema en Uruguay para el sector productivo, que reclama por el “atraso cambiario” del país. Incluso este asunto había llevado al gobierno a manejar una posible intervención en el mercado, entre otras medidas para impulsar al alza la cotización.

Para el Copom, todavía “se mantienen los factores de base que han favorecido el escenario deflacionario en Uruguay”. Y, por este motivo, definieron reducir la tasa de la política monetaria en 75 puntos básicos. Sin embargo, sus integrantes reconocen que la guerra en Medio Oriente generó un “nivel de incertidumbre” y los riesgos sobre la inflación “lucen ahora más balanceados” que en las reuniones anteriores.

“Sin embargo, el Comité consideró que actualmente el riesgo más relevante sigue siendo que la inflación se ubique por debajo de la meta en el horizonte de política monetaria, asumiendo que los efectos inflacionarios derivados del conflicto no se prolongarían significativamente en el tiempo”, agrega el comunicado.

La inflación cedió en junio y se ubicó en 5,98% anual.

El comunicado del BCU agregó que el contexto actual es “dinámico y volátil” y que, por esto, “realizará un monitoreo continuo de la evolución de los acontecimientos y de sus implicancias para la inflación y las expectativas”, de cara a las próximas decisiones de política monetaria.