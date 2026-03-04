Así fue la tensa reunión de cinco minutos en la que Boric y Kast cortaron relaciones por el cable submarino a China

Boric acusó a Kast de no responderle el teléfono y mentir sobre la información entregada por su administración y este respondió poniendo fin al proceso de traspaso de mando.

Luego del abrupto final que tuvo la mañana de este lunes la reunión entre el presidente Gabriel Boric y el mandatario electo, José Antonio Kast, varios medios detallaron el tenor de la tensa cita, la que no duró más de 5 minutos y terminó con ambos rompiendo relaciones en medio de acusaciones cruzadas frente a sus equipos políticos.

Así las cosas, de acuerdo a Ex-Ante y BioBíoChile, Kast arribó a La Moneda casi al filo de las 08:00 horas junto a su asesor comunicacional, Cristián Valenzuela, y los futuros ministros de Interior, Hacienda, Transportes, Justicia, RR.EE. y Desarrollo Social, quienes se saludaron con sus pares de la administración de Boric en el Salón Amarillo.

Tras breves saludos de rigor, y aún sin haber terminado su café, el mandatario entrante fue llamado a la oficina del presidente y entró solo, pero al cabo de solo 5 minutos ambos salieron con rostro adusto y se plantaron frente a los ministros entrantes y salientes y sus respectivos equipos, unas 30 personas.

Boric aseguró que Kast le exigió "que me retracte y no lo voy a hacer".

Boric: “No me voy a retractar”

El primero en abrir los fuegos fue el presidente Boric, quien según testigos partió señalando que el mandatario electo le había pedido -so pena de cancelar la reunión-, retractarse de sus declaraciones el lunes en una entrevista con Meganoticias, en la que aseguró que su administración había actuado con total transparencia sobre el tema del cable submarino entre Chile y China señalando que “hablé con el presidente electo semanas antes de que esto fuera una polémica, para transmitirle mi percepción respecto al asunto”, llamada de 16 minutos que se concretó el 18 de febrero y en la que también se trataron temas como el déficit fiscal, migración irregular y niñez.

De acuerdo a los testigos, el mandatario saliente espetó: “no me voy a retractar porque dije una verdad”.

Kast retrucó que le pidió a Boric "una aclaración de sus dichos" y no una retractación.

Kast: “Se han roto las confianzas”

Entonces el presidente electo tomó la palabra, reconoció la llamada del 18 de febrero pero acusó “falta de transparencia”, sosteniendo que una cosa era informar y otra enunciar, y que Boric no le había informado realmente la situación del cable submarino Chile-China Express (CEE), así como tampoco lo había hecho el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, a su par entrante, Louis de Grange, en la primera bilateral que tuvieron ambos el 13 de febrero.

“Aquí se han roto las confianzas”, retrucó taxativo, a la vez que daba por canceladas también las reuniones bilaterales de los ministros, quienes enfilaron hacia la salida.

Tras ello, Boric dio una encendida conferencia de prensa en la que acusó derechamente a Kast de no responderle el teléfono y mentir sobre la información del cable submarino a China entregada por su administración.

Un par de horas después, con decenas de periodistas apostados afuera de la “Moneda chica” y flanqueado por varios de sus futuros ministros, Kast elevó la tensión señalando tajante que “le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando”, dando por finalizado el traspaso presidencial.

Kast anunció finalmente que analizarán a fondo toda la información entregada por la administración de Boric desde todos los ministerios y evaluarán posibles acciones legales.

La “revisión en detalle”

Pero además, en su punto de prensa, el mandatario entrante señaló que había ordenado conformar una “fuerza de tarea administrativa” a cargo del futuro jefe del segundo piso de La Moneda, Alejandro Irarrázabal, cuya misión será analizar a fondo toda la información entregada por la administración de Boric desde todos los ministerios y evaluar acciones legales en caso de detectarse cualquier irregularidad.

Finalmente, Boric lamentó el impasse entre ambos y mediante una publicación en su cuenta de X, llamó a “dar por superado este ingrato episodio que no le hace bien a nuestro país ni a su gente", asegurando que “nuestra mano está tendida”.