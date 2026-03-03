Acusaciones cruzadas entre Boric y Kast por el cable submarino chino: “No confiamos en la información que nos da”

Boric acusó a Kast de no responderle el teléfono y mentir sobre la información entregada por su administración y este respondió poniendo fin al proceso de traspaso de mando.

El presidente Gabriel Boric y el mandatario electo, José Antonio Kast, rompieron relaciones esta jornada tras una fallida reunión en La Moneda que no duró más de media hora y en la que iban a tratar, entre otros temas, el del polémico cable submarino a China. Al término de la cita, Boric acusó derechamente al presidente entrante de no responderle el teléfono y mentir sobre la información entregada por su administración, mientras que este retrucó que “no confiamos en la información que se nos da”, dando por finalizado el traspaso presidencial.

Cabe señalar que la noche de este lunes, Boric aseguró en una extensa entrevista con Meganoticias que su administración ha actuado con total transparencia sobre el tema, asegurando que “hablé con el presidente electo semanas antes de que esto (el cable Chile-China) fuera una polémica, para transmitirle mi percepción respecto al asunto”.

Así, hizo su cronología de los hechos y partió diciendo que “el día miércoles 18 de febrero llamé al presidente electo José Antonio Kast para señalarle que tenía diversos temas que conversar con él (…) como la situación del cable chino, puesto que ante una tramitación normal de una solicitud de concesión, habíamos recibido amenazas por parte de Estados Unidos que ya todos conocen (...) me parecía prudente, y se lo señalé explícitamente, que una decisión de estas características dado lo sensible geopolíticamente que era debía ser conversado entre la administración saliente y la administración entrante”.

Boric aseguró que Kast le exigió "que me retracte y no lo voy a hacer".

A renglón seguido, sostuvo que “el día viernes 20 de febrero, de manera intempestiva, nos enteramos de las sanciones que Estados Unidos había impuesto a tres funcionarios de nuestro gobierno (…) ese mismo día, estando en Rapa Nui (Isla de Pascua), en actividades de trabajo, traté de comunicarme insistentemente, insistentemente con el presidente electo José Antonio Kast. Desgraciadamente, eso no por motivos de comunicación, sino por falta de voluntad de la contraparte, no fue posible”, acusó el Jefe de Estado.

“Desgraciadamente, el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación antes y como eso es falso y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales (reuniones entre los ministros salientes y los entrantes), no sucedieran”, prosiguió.

“De ahora en adelante, va a haber acusaciones de mentiras, de falta de información. Yo les digo: todo eso es falso. Acá están nuestros ministros, acá estoy yo. A los chilenos y chilenas les doy mi palabra de que en todo momento, por parte de nuestra administración, ha existido plena disposición y seguirá existiendo, hasta el 11 de marzo, de que el traspaso sea absolutamente transparente e impecable”, cerró Boric.

Kast retrucó que le pidió a Boric "una aclaración de sus dichos" y no una retractación.

La réplica de Kast

Un par de horas después, con decenas de periodistas apostados afuera de la “Moneda chica” y flanqueado por varios de sus futuros ministros, Kast elevó la tensión señalando tajante que “le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando”.

El presidente electo partió reconociendo el llamado de Boric el 18 de febrero.

“En principio, la conversación iba a versar sobre el tema de la niñez. (...) Y finalmente me esboza una situación compleja respecto de lo que es el denominado cable y de algunas situaciones complejas que se estaban dando producto de conversaciones que había tenido él y, al parecer, otras autoridades que no me menciona, respecto de la posición que tiene en esta materia el gobierno de Estados Unidos”.

“Lo que yo le planteé al presidente de la República el 18 de febrero es que esto superaba, a mi juicio, el entendimiento que él podía tener de lo que estaba ocurriendo, de lo que yo tenía conocimiento que era prácticamente nulo, y que por eso lo invitaba a que las reuniones fueran con distintos sus ministros, nuestros futuros ministros, para tener una respuesta más adecuada y pertinente a una situación como esta”, prosiguió su aclaración.

Tocante a los insistentes llamados de Boric el 20 de febrero desde Rapa Nui, Kast explicó que “el presidente tiene un número desconocido. Cuando a uno le suena el teléfono no dice ‘Presidente Boric llamando’. Como ustedes me conocen, en general no contesto números desconocidos y muchas veces les digo: ‘Mándenme un WhatsApp’. No tengo ningún WhatsApp del presidente”, indicó.

“En base a todo esto, más el corolario de la reunión de hoy donde yo en la reunión privada inicial le solicito al presidente una aclaración de sus dichos para que no quede duda de lo que se conversó en ese día 18 de febrero, es que le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando”, manifestó taxativo.

“Hemos sido claros: suspendemos el proceso de reuniones bilaterales que tenían los ministros y nos vamos a abocar a preocupar la instalación lo más correcta, rápida y eficiente posible y a generar esta fuerza de tarea administrativa para ir revisando, poniendo al día todas las informaciones que existen”, finalizó.

Las relaciones están cortadas entre ambos.

Finalmente, Boric lamentó el impasse entre ambos y mediante una publicación en su cuenta de X, llamó a "dar por superado este ingrato episodio que no le hace bien a nuestro país ni a su gente”.

“Lamento profundamente que el presidente electo, José Antonio Kast, haya tomado la decisión de empañar la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando que ponga en el centro la continuidad del Estado y el bienestar de las chilenas y chilenos”.

“Chile merece que sus autoridades estén a la altura de lo que se les encomienda. Por eso, reitero mi disposición y de todo mi gobierno de continuar las conversaciones acordadas de traspaso con temas tan importantes como políticas de infancia, hacienda, comisión de Paz y Entendimiento, migración y todo el que sea necesario”.

“Avancemos juntos por Chile, y demos rápidamente por superado este ingrato episodio que no le hace bien a nuestro país ni a su gente. Nuestra mano está tendida”, remató Boric.