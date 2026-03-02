América Latina

Última reunión de Gabriel Boric y José Antonio Kast: hablarán sobre el polémico cable submarino entre Chile y China

Mientras el presidente saliente dejó el tema para que lo decida la nueva administración, su sucesor dijo que necesita informarse más para tomar una determinación

La cita es a las 08:00 hrs, y se espera que asistan también el canciller, Alberto Van Klaveren; el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; su par de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y el titular de Hacienda, Nicolás Grau.

El presidente, Gabriel Boric, y el mandatario electo, José Antonio Kast, se reunirán este martes a las 08:00 hrs. por última vez previo al cambio de mando del 11 de marzo próximo, a fin de analizar diversos temas como la polémica que envuelve al proyecto de cable submarino entre Chile y China y el déficit fiscal que la actual administración heredará a la siguiente.

“Le solicité al presidente de la República que podamos tener una reunión mas, donde podamos asistir como equipo con algunos ministros en aquellos temas que son relevantes”, afirmó Kast la semana pasada en un punto de prensa.

De paso, el presidente entrante pidió que a dicha citan asistan también el canciller, Alberto Van Klaveren; el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; su par de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y el titular de Hacienda, Nicolás Grau.

La seguridad pública es importante, el tema de la administración del Estado es importante, las relaciones internacionales son importantes, la conectividad es importante y hoy día hay temas que se van cruzando”, aseguró, dando luces de cuál será el tenor de la conversación.

Desde La Moneda, en tanto, confirmaron que el gobierno saliente buscará también poner sobre la mesa temas de inmigración y la continuidad de la Comisión Verdad y Niñez, que busca esclarecer los abusos y violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado o en recintos privados, desde fines de la década del 70 hasta el año 2024.

El futuro ministro de Interior, Claudio Alvarado, aseguró que el gobierno entrante se enteró por la prensa del polémico cable submarino que busca unir Chile y China.

Futuros ministros acusan falta de información en proyecto Chile-China Express

Si bien la primera reunión que Boric y Kast tuvieron tras ganar este último el balotaje fue protocolar y más bien amistosa, se espera que la reunión de este martes no lo sea tanto, pues la semana pasada el futuro ministro de Interior, Claudio Alvarado, aseguró que la administración entrante se enteró por la prensa del proyecto que busca unir Valparaíso y Hong Kong y acusó al gobierno de Boric de poca transparencia, en entrevista con T13 Radio.

Ello, puesto que iniciativas como el Chile-China Express “no solamente deben evaluarse del punto de vista técnico-económico, sino que tienen una consecuencia geopolítica, una consecuencia en materia de seguridad que requieren otro tipo de miradas, mucho más amplia, con mucho más detalles, y nosotros carecemos de toda esa información”.

“El hecho de que el propio gobierno vaya entregando datos a cuentagotas día a día por diferentes versiones, a través de distintos ministros, hace que este problema se transforme en una crisis política interna y en un problema estratégico para el nuevo gobierno”, agregó.

Debido a esto, Alvarado pidió al gobierno de Boric “un mínimo de transparencia de lo que está sucediendo, es lógico que un gobierno entrante tenga esa información”.

De paso, fustigó el hecho de que en la reunión que hubo entre el ministro saliente de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y el entrante, Louis De Grange, “no hubo ni una sola mención a este tema”.

Sus palabras fueron refrendadas por De Grange, quien dejó “plantado” a Muñoz el miércoles pasado en la que sería la segunda reunión bilateral entre ambos y que, al ser consultado sobre la primera cita entre ambos el 13 de febrero, señaló brevemente que “no se nos ha pasado información y el ministro Claudio Alvarado ya fue bien claro en su intervención pública”.

