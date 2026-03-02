Bancos de Bolivia no recibirán el dinero sustraído tras el accidente aéreo: el avión llevaba 17 millones de billetes

Billetes quedaron esparcidos en medio de los escombros. El Alto, Bolivia. 27 de febrero de 2026. REUTERS/Claudia Morales

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) informó que estableció controles para evitar la circulación de los billetes que fueron robados tras el siniestro de un avión militar que transportaba dinero para el Banco Central de Bolivia (BCB) y que se accidentó el viernes en la ciudad de El Alto, la segunda más poblada del país.

El avión modelo Hércules C-130 transportaba cerca de 17 millones de billetes nuevos por un valor de aproximadamente 50 millones de bolivianos (7,1 millones de dólares al tipo de cambio oficial). Tras el aterrizaje, la aeronave se salió de la pista y se estrelló contra al menos una decena de vehículos en una avenida, provocando la muerte de 22 personas, según el último informe oficial del Ministerio de Salud.

Según se ve en imágenes difundidas en redes sociales, en el lugar del accidente quedaron ingentes cantidades de billetes esparcidos por el suelo y una multitud de personas se acercó para recogerlos, entorpeciendo las labores de rescate de los heridos. La Policía y los bomberos dispersaron a la gente con descargas de agua y gases lacrimógenos y poco después, las autoridades dispusieron la incineración de los billetes que quedaban en el lugar.

El avión Hércules accidentado visto desde un dron en El Alto, Bolivia. 28 de febrero de 2026. REUTERS/Claudia Morales

La información posterior fue confusa y contradictoria: el ministro de Defensa dijo que los billetes no tenían valor porque carecían de serie, luego el presidente del Banco Central de Bolivia decidió inhabilitar temporalmente todos los billetes de tres cortes de la serie B a la que también pertenecía el lote que iba en el avión y, finalmente, se publicó una lista de las series y numeraciones que transportaba la aeronave, las cuales serán inhabilitadas indefinidamente, con lo cual todos los demás billetes de la serie B volvieron a cobrar vigencia desde este lunes.

En ese marco, las entidades financieras del país señalaron en un comunicado difundido el domingo que a partir de hoy activarán controles para evitar la circulación de las piezas robadas y que al identificar uno de estos billetes, procederán a la retención, invalidación y destrucción del mismo.

Las autoridades del Gobierno estiman que alrededor del 30% de los billetes fueron sustraídos ilegalmente por las personas que se encontraban en el lugar tras el accidente.

El Banco Central habilitó una aplicación digital para que las personas que reciban billetes de 10, 20 o 50 bolivianos de la serie B puedan corroborar mediante el número adicional si pertenecen al lote siniestrado o no.

El Alto, Bolivia. 1 de marzo de 2026. REUTERS/Claudia Morales

El siniestro ocurrió el viernes cerca de las 18:00, hora local, cuando un avión modelo Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) se salió de la pista tras el aterrizaje en el aeropuerto de El Alto, que sirve a la ciudad de La Paz. Según videos de cámaras de seguridad, el avión rompió la valla del aeropuerto y arrolló a al menos una decena de vehículos en una avenida.

El accidente provocó la muerte de 22 personas y al menos 40 resultaron heridas, muchas de las cuales todavía permanecen internadas en centros de salud recibiendo atención médica.

El sábado las autoridades informaron que se encontró la caja negra del avión y que el resultado de la pericia podría demorar entre “varias semanas y hasta un año”. Entre tanto, la zona del accidente fue despejada el domingo cuando concluyeron las labores de remoción de escombros del avión y los vehículos afectados.