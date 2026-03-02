América Latina

Bancos de Bolivia no recibirán el dinero sustraído tras el accidente aéreo: el avión llevaba 17 millones de billetes

La aeronave militar que se accidentó en El Alto el pasado viernes transportaba la moneda para el Banco Central

Guardar
Billetes quedaron esparcidos en medio
Billetes quedaron esparcidos en medio de los escombros. El Alto, Bolivia. 27 de febrero de 2026. REUTERS/Claudia Morales

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) informó que estableció controles para evitar la circulación de los billetes que fueron robados tras el siniestro de un avión militar que transportaba dinero para el Banco Central de Bolivia (BCB) y que se accidentó el viernes en la ciudad de El Alto, la segunda más poblada del país.

El avión modelo Hércules C-130 transportaba cerca de 17 millones de billetes nuevos por un valor de aproximadamente 50 millones de bolivianos (7,1 millones de dólares al tipo de cambio oficial). Tras el aterrizaje, la aeronave se salió de la pista y se estrelló contra al menos una decena de vehículos en una avenida, provocando la muerte de 22 personas, según el último informe oficial del Ministerio de Salud.

Según se ve en imágenes difundidas en redes sociales, en el lugar del accidente quedaron ingentes cantidades de billetes esparcidos por el suelo y una multitud de personas se acercó para recogerlos, entorpeciendo las labores de rescate de los heridos. La Policía y los bomberos dispersaron a la gente con descargas de agua y gases lacrimógenos y poco después, las autoridades dispusieron la incineración de los billetes que quedaban en el lugar.

El avión Hércules accidentado visto
El avión Hércules accidentado visto desde un dron en El Alto, Bolivia. 28 de febrero de 2026. REUTERS/Claudia Morales

La información posterior fue confusa y contradictoria: el ministro de Defensa dijo que los billetes no tenían valor porque carecían de serie, luego el presidente del Banco Central de Bolivia decidió inhabilitar temporalmente todos los billetes de tres cortes de la serie B a la que también pertenecía el lote que iba en el avión y, finalmente, se publicó una lista de las series y numeraciones que transportaba la aeronave, las cuales serán inhabilitadas indefinidamente, con lo cual todos los demás billetes de la serie B volvieron a cobrar vigencia desde este lunes.

En ese marco, las entidades financieras del país señalaron en un comunicado difundido el domingo que a partir de hoy activarán controles para evitar la circulación de las piezas robadas y que al identificar uno de estos billetes, procederán a la retención, invalidación y destrucción del mismo.

Las autoridades del Gobierno estiman que alrededor del 30% de los billetes fueron sustraídos ilegalmente por las personas que se encontraban en el lugar tras el accidente.

El Banco Central habilitó una aplicación digital para que las personas que reciban billetes de 10, 20 o 50 bolivianos de la serie B puedan corroborar mediante el número adicional si pertenecen al lote siniestrado o no.

El Alto, Bolivia. 1 de
El Alto, Bolivia. 1 de marzo de 2026. REUTERS/Claudia Morales

El siniestro ocurrió el viernes cerca de las 18:00, hora local, cuando un avión modelo Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) se salió de la pista tras el aterrizaje en el aeropuerto de El Alto, que sirve a la ciudad de La Paz. Según videos de cámaras de seguridad, el avión rompió la valla del aeropuerto y arrolló a al menos una decena de vehículos en una avenida.

El accidente provocó la muerte de 22 personas y al menos 40 resultaron heridas, muchas de las cuales todavía permanecen internadas en centros de salud recibiendo atención médica.

El sábado las autoridades informaron que se encontró la caja negra del avión y que el resultado de la pericia podría demorar entre “varias semanas y hasta un año”. Entre tanto, la zona del accidente fue despejada el domingo cuando concluyeron las labores de remoción de escombros del avión y los vehículos afectados.

Temas Relacionados

BoliviabilletesaviónHércules C-130Banco Central de BoliviaMinisterio de DefensaAsociación de Bancos Privados de BoliviaAsobanserie BaccidenteEl Alto

Últimas Noticias

Ecuador se somete a la quinta evaluación del FMI con un posible desembolso en puerta

Si el Directorio valida los avances, el país podría acceder a un nuevo tramo de financiamiento en 2026

Ecuador se somete a la

Buscan en Chile a los ladrones disfrazados que robaron una joyería en Santiago: huyeron con un botín de casi USD 350 mil

El hecho ocurrió en la comuna santiaguina de Providencia y los asaltantes aprovecharon que había una construcción cerca para pasar desapercibidos

Buscan en Chile a los

Centroamérica y el Caribe, bajo la lupa: la región con más ciberataques por habitante enfrenta un reto urgente en seguridad digital

América Latina y el Caribe supera al resto del mundo en incidentes cibernéticos mientras su inversión en ciberseguridad es 16 veces menor que la de Norteamérica, elevando el riesgo para gobiernos, empresas y ciudadanos

Centroamérica y el Caribe, bajo

Estados Unidos y República Dominicana firman acuerdo de cooperación en salud por más de USD 60 millones

La firma del memorando de entendimiento establece una alianza estratégica en materia sanitaria, impulsando una inversión conjunta destinada a reforzar la capacidad de respuesta nacional y fomentar la sostenibilidad del sistema de salud local

Estados Unidos y República Dominicana

Expectativa en Chile por la sentencia para los comuneros mapuches acusados de asesinar a tres carabineros

Los uniformados fueron emboscados en abril de 2024 y asesinados con sus propias armas. Este lunes finaliza el juicio

Expectativa en Chile por la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reforma laboral: Gobierno aclara qué

Reforma laboral: Gobierno aclara qué no cambia y confirma dos días de descanso por jornada de 8 horas

Oro y plata: cuál es el precio de los centenarios y onzas este lunes

Qué alimentos contienen vitamina A

Cómo hacer kebab de pollo casero, la receta más fácil para una cena diferente y llena de sabor

5 vuelos por menos de 50 euros que no te puedes perder en tu próxima escapada en abril: viaja a Europa y Baleares desde Madrid y Barcelona

INFOBAE AMÉRICA
Claude ahora permite incorporar a

Claude ahora permite incorporar a su memoria las conversaciones mantenidas con ChatGPT, Copilot y Gemini

Trump anuncia que la "gran ola" de ataques contra Irán "está a punto de llegar": "Los estamos destrozando"

CORR. La selección femenina y su camino hacia el Mundial de Brasil de 2027

El BCIE coloca 146 millones de euros en bonos en su segunda emisión en México en cuatro meses

El Rijksmuseum de Ámsterdam atribuye a Rembrandt 'La visión de Zacarías en el templo'

ENTRETENIMIENTO

La gala de los premios

La gala de los premios César desmintió suplantación de Jim Carrey en París: “Un tema irrelevante”

El cambio físico de Demi Moore generó preocupación en redes sociales

Lindsay Lohan asegura estar a salvo en medio de los ataques iraníes a Dubai: “Rezo por la paz”

Justin Bieber celebró su cumpleaños 32 en familia y compartió tierna foto con Hailey

“No tienen nada”: Khloé Kardashian aseguró que sus hijos no son conscientes de su fama y no tendrán celular hasta los 12 años