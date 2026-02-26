Uruguay es el primer país del Mercosur en ratificar el acuerdo comercial con la Unión Europea: lo aprobó su parlamento

Legisladores aprueban el acuerdo UE-Mercosur mediante votación electrónica en el Congreso en Montevideo, Uruguay, el jueves 26 de febrero de 2026. (AP Foto/Matilde Campodonico)

Uruguay es el primer país del bloque del Mercosur (Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay) en ratificar el acuerdo comercial con la Unión Europea después de su aprobación este jueves en la Cámara de Representantes y de recibir el visto bueno el pasado miércoles en la Cámara de Senadores.

En concreto, el acuerdo ha recibido luz verde por parte de 91 diputados de 93 que componen el Parlamento uruguayo.

El país se ha adelantado a Argentina, que también está debatiendo la aprobación del texto en el Senado este jueves. Paraguay prevé ratificar el acuerdo la próxima semana, mientras que en Brasil ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y ahora necesita el visto bueno del Senado.

Además de ser ratificado por los cuatro países del Mercosur, deberá ser aprobado por los 27 países que componen la UE después de que el Parlamento Europeo diese su visto bueno al texto a las medidas de salvaguarda para proteger la agricultura europea.

El texto, negociado durante más de 25 años, permitirá establecer el área de libre comercio más grande del mundo, con 700 millones de personas. Para ello, se eliminarán progresivamente el 91% de los aranceles que Mercosur cobra a las producciones europeas ahora y el 92% de los gravámenes con los que el mercado único tasa las compras a los países del Cono Sur.

Con información de EFE