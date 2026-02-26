América Latina

Polémica en Chile por foto oficial de Kast: fue denunciado por mal uso de la banda presidencial

El titular de la Fundación Memoria Histórica, abogado Luis Mariano Rendón, aseguró que el escudo al medio “viola lo dispuesto en el artículo 2° de la ley 2.597” y es un guiño al dictador Augusto Pinochet

La foto fue criticada además en redes sociales por su mal encuadre, rígida corporalidad y errónea iluminación.

Una polémica envuelve al presidente electo, José Antonio Kast, a menos de dos semanas de asumir el poder. Ello, puesto que la foto oficial que su equipo presentó este martes fue duramente cuestionada en redes sociales, primero por su factura -mal encuadre, traje arrugado, brazos rígidos, errónea iluminación-, y luego por el escudo nacional al medio de la banda, asunto que fue calificado como un “guiño a Pinochet” y denunciado ante la Contraloría por contravenir “lo dispuesto en el artículo 2° de la ley 2.597”.

¿El denunciante? Luis Mariano Réndón, abogado y presidente de la Fundación Memoria Histórica, quien citando dicha ley de 1912, recordó que “la Banda Presidencial se compondrá de tres fajas horizontales de igual anchura, de las cuales serán: azul la del borde superior, blanca la del centro y roja la faja del borde inferior”, sin hacer alusión a ningún otro ornamento.

“Si la ley se preocupó de regular este asunto de cuáles son las características de la banda presidencial y no se incluyó en ella ningún otro elemento como el escudo nacional, es por algo, y tiene que ser respetada. Todos los presidentes, desde la recuperación de la democracia, cuando han aparecido con la banda presidencial, ninguno de ellos ha incluido este escudo”, argumentó Rendón.

Debido a esto, “le estamos pidiendo a la Contraloría que oficie a la Presidencia de la República, a la administración actual, para que suspenda la impresión, la reproducción de esa fotografía, en tanto no haya una resolución definitiva. Esa es la medida para evitar el mal uso de recursos públicos”, agregó.

Pinochet luciendo el famoso escudo al centro de la banda.

Sin embargo, mediante un publicación en su cuenta de X, el abogado dejó entrever el motivo de fondo de su denuncia: “No solamente después de la recuperación de la democracia los presidentes nunca usaron escudo en la banda. Tampoco Alessandri, Frei y Allende la usaron antes. El guiño de José Antonio Kast al dictador asesino y ladrón es evidente”.

Sus palabras fueron refrendadas por el diputado humanista Tomás Hirsch, quien aseguró que “él mira las fotos que hay para atrás, y él sabe perfectamente que el que tuvo el mismo sistema, digamos con el escudo, fue Pinochet. Por lo tanto, yo creo que hay ahí un guiño directo a lo que fue la dictadura y me parece lamentable por lo demás”.

El equipo de Kast defendió la foto asegurando que representa un "gobierno en movimiento".

Equipo defiende la foto

Así las cosas, Mara Sedini, vocera del futuro gobierno de Kast, salió al paso de la denuncia y las críticas señalando que la foto en movimiento es “una gran apuesta que muestra la identidad del presidente y también de lo que va a ser su gobierno, un gobierno de acción, un gobierno en movimiento, un presidente que camina hacia adelante".

De acuerdo a Sedini, la idea es “mostrar nuestro cielo, nuestro campo, ese movimiento y esa expresión corporal del presidente electo en esa fotografía”, explicó.

Ha habido múltiples presidentes en la historia de nuestro país que lo han usado en la banda presidencial, el Presidente Montt, González Videla, Pedro Aguirre Cerda, y es algo que queremos recuperar porque es un símbolo patrio, un símbolo que nos pertenece a todos los chilenos y lo que busca ese mensaje es precisamente la unidad”, complementó.

Finalmente, la futura vocera de gobierno sostuvo que la foto en cuestión “es una invitación a todos los chilenos, no solo a los que votaron por él, a volver a hacerse parte de nuestra patria, de nuestros símbolos, de nuestro mensaje y de lo que queremos demostrar al futuro con el avance, con caminar hacia adelante”.

