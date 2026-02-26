América Latina

Ley de lavado en Uruguay: ahora el monto permitido para transacciones en efectivo es de 33 mil dólares

La Cámara de Diputados aprobó una ley que reduce el tope para usar dinero físico desde unos USD 160.000; el acuerdo ahora debe ser ratificado por la Cámara de Senadores, donde la izquierda tiene mayoría

Guardar
Cámara de Diputados de Uruguay,
Cámara de Diputados de Uruguay, al votar el proyecto de Lavado de Activos (@DiputadosUy)

La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó la Ley de Lavado de Activos en Uruguay, una iniciativa promovida por el gobierno de Yamandú Orsi y que tiene como una de sus principales novedades la reducción del monto permitido para las transacciones en efectivo de USD 160.000 a USD 33.000. De esta forma, se vuelve atrás un cambio que había sido incluido en la ley de urgente consideración (LUC), el buque insignia del gobierno de Luis Lacalle Pou.

En la Cámara de Diputados el oficialismo no tiene mayorías, por lo que debió buscar los votos por fuera de su bloque. En algunos elementos centrales, como la reducción del tope, lo consiguió. Sin embargo, hubo otras propuestas en las que el texto promovido por el Ejecutivo no tuvo éxito, como en la eliminación de la fiscalía especializada en Lavado de Activos.

“Pasamos de un monto muy bajo a un monto muy superior, de USD 100.000. No cualquiera anda con USD 100.000 en el bolsillo. Por lo menos en mi barrio, les puedo asegurar que no”, dijo en la sesión Cecilia Cairo, diputada de la coalición de izquierda Frente Amplio. “Que con ese dinero se puede hacer lavado comprando casa, comprando comercios, lo sabe cualquiera”, argumentó la legisladora del bloque oficialista.

Una vista aérea muestra la
Una vista aérea muestra la ciudad de Montevideo, Uruguay 9 de febrero 2024. REUTERS/Ana Ferreira

No tentemos al diablo porque no es lo mismo andar con USD 45.000, USD 50.000 dólares en una valija, que blanquear casi USD 200.000”, dijo, por su parte, Walter Verri, diputado del Partido Colorado. Él fue uno de los legisladores de la oposición que apoyó la propuesta del gobierno.

Las cifras de los límites son establecidas en proyecto de ley en unidades indexadas, un indicador que ajusta según la inflación del país. Por eso, la conversión a dólares es para hacer un estimativo, pero no representa un valor exacto.

El gobierno había enviado al Parlamento este proyecto de ley a mediados del año pasado y el presidente Orsi había pedido apurar su tratamiento luego del atentado que sufrió en su casa la fiscal general de Uruguay, Mónica Ferrero, recordó la crónica de El Observador.

El proyecto aprobado por diputados modifica más de 30 artículos de la ley integral contra el Lavado de Activos, aprobada en 2017, durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Algunos cambios son simplemente para adaptar la redacción a los conceptos del nuevo Código del Proceso Penal.

Uruguay topea límite para transacciones
Uruguay topea límite para transacciones en efectivo (EFE/ Raúl Martínez)

Además, agrega nuevos delitos como precedentes del lavado de activos. Por ejemplo, se agregan los delitos ambientales (la introducción de desechos tóxicos), el fraude en las entidades integrales del sistema financiero nacional y los ciberdelitos cuando su monto real o estimado supere los USD 16.000.

Uno de los asuntos más polémicos y discutidos en la tarde fue la intención del gobierno de bajar el tope del uso en efectivo. Uno de los argumentos de los que estaban en contra de hacerlo era que la LUC había sido ratificada en un referéndum. Por eso, la oposición machacó contra el gobierno por considerar que no respetó lo que la ciudadanía había expresado en las urnas.

Al inicio de la jornada, una de las dudas que faltaba despejar era si el oficialismo lograba conseguir eliminar la fiscalía especializada en el tema. Esta propuesta tuvo un amplio respaldo en el Senado, pero fue rechazada por los opositores Partido Nacional Cabildo Abierto y el Partido Independiente, en Diputados. La duda estaba en lo que iban a hacer los colorados, que finalmente cambiaron la posición que habían tenido en el senado y rechazaron que se elimine.

Gobierno uruguayo quiso eliminar fiscalía
Gobierno uruguayo quiso eliminar fiscalía en lavado de activos, pero no tuvo éxito

“Entendemos que suprimirla, transformarla o como se le quiera decir, implicaría un retroceso, una regresión con relación a un camino auspicioso y saludable que se empezó en el período pasado”, dijo Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional, al argumentar su voto.

Temas Relacionados

lavado de activosUruguayuso de efectivoDiputados

Últimas Noticias

Sequía en Uruguay: productores señalan que los cultivos de maíz y soja tuvieron grandes pérdidas antes de las medidas

El gobierno declaró la emergencia agropecuaria por el déficit hídrico, pero no descarta que los apoyos se puedan ampliar; en la oposición consideran que la medida es una “tomadura de pelo”

Sequía en Uruguay: productores señalan

Estafa de Conexión Ganadera en Uruguay: qué dijo la hija de un imputado sobre sus giros por 16 millones de dólares al exterior

A lo largo de siete años, Marcela Carrasco realizó transferencias sobre las que la Justicia ha puesto el ojo, en medio de la investigación que busca seguir la ruta del dinero perdido por los ahorristas damnificados

Estafa de Conexión Ganadera en

Aduanas de Panamá responde a Venezuela y niega apertura indebida de valija diplomática

La institución sostiene que la identificación externa es requisito clave para activar la inviolabilidad del envío.

Aduanas de Panamá responde a

Alivio y justicia para la familia de Marielle Franco: celebraron la condena de los responsables de su asesinato

Los seres queridos y allegados consideraron el fallo como un acto de justicia largamente esperado y un hito contra la impunidad

Alivio y justicia para la

El Salvador registra alza en exportaciones de azúcar en enero de 2026, según el BCR

Las estadísticas oficiales indican que el valor de las ventas externas de productos azucareros casi se duplicó respecto al mismo mes de 2025, apoyado por la demanda internacional y una marcada concentración hacia Estados Unidos

El Salvador registra alza en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Hallazgo en la Patagonia argentina:

Hallazgo en la Patagonia argentina: encontraron restos de un dinosaurio diminuto del tamaño de una gallina

El papa León XIV pronunciará un discurso en el Congreso de los Diputados el 8 de junio, durante su visita a España

Bancolombia se pronunció este jueves sobre crisis por problemas en sus canales digitales: “El proceso que iniciamos anoche no ha finalizado”

Volver al pasado: qué funciones de los autos dejarán de estar en la pantalla para regresar a los botones y teclas

El invierno más brutal en Ucrania: bombardeos y frío extremo lleva a la población a una situación límite

INFOBAE AMÉRICA
Heridas 17 personas tras volcar

Heridas 17 personas tras volcar un autobús que trasladaba a decenas de soldados de Israel

Santano apunta a la prevención en las infraestructuras como algo "fundamental" ante el cambio climático

Desarrollan una cerámica para implantes dentales más resistente a la humedad y la temperatura corporal

Un informe de UEFA recalca la buena salud económica del fútbol europeo y la desigualdad en el crecimiento

Siria y facciones drusas de Sueida acometen un primer intercambio de unos 60 prisioneros tras combates de 2025

ENTRETENIMIENTO

Los primeros en ver ‘Vengadores:

Los primeros en ver ‘Vengadores: Doomsday’ bendicen la película: “Marvel estaba estancada”

El thriller conspirativo de Paradise se reinventa, de la soledad del refugio al caos exterior: alianzas, secretos y una protagonista inesperada

El adiós de Outlander: Disney+ anuncia el esperado estreno de la octava y última temporada

Spider-Man cambia de piel: qué se sabe sobre la próxima película con un elenco totalmente renovado

Detrás del mito: el autor de “Jailhouse Rock” revivió el instante más icónico junto a Elvis Presley