América Latina

La justicia chilena pidió 35 años de cárcel para dos mexicanos presuntos miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación

Ambos fueron detenidos el año pasado tras montar un laboratorio clandestino de metanfetaminas


Así fue la captura de los dos imputados.

La Fiscalía Regional de Antofagasta (1,340 kms al norte de Santiago), pide 35 años de cárcel para dos ciudadanos mexicanos detenidos en enero del 2025, quienes habían instalado un laboratorio clandestino para procesar metanfetamina y son sindicados como miembros del temido Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ambos fueron detenidos por OS7 de Carabineros en una parcela ubicada en el sector de Lolol (215 kms al sur de Santiago) y tras su captura, fueron incautados 844 kilos de la droga, amén de productos químicos y otros elementos indispensables para el procesamiento del producto, que habían ingresado a Chile semanas antes oculta en tinetas de pintura en una embarcación proveniente del puerto de Manzanillo, en México.

Tras una investigación que se extendió por casi dos años, la semana pasada ambos imputados fueron acusados por la unidad SACFI de la Fiscalía por los delitos de tráfico y elaboración ilegal de drogas.

Actualmente, la Fiscalía está a la espera que se concrete la audiencia de preparación de juicio oral, donde las partes discutirán la prueba pericial, testimonial y documental que se presentarán ante el tribunal.


844 kilos de metanfetamina fueron decomisados.

La investigación

De acuerdo al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, la investigación partió tras recibir información de que el grupo criminal mexicano tenía planes de posicionar a Chile como una nueva plaza para la recepción, procesamiento, síntesis y acopio de cristales de metanfetaminas para mercados de Asia y Oceanía.

Para cumplir este propósito, los imputados primero enviaron a Chile una muestra de la droga oculta en un repuesto de vehículo, y posteriormente realizaron viajes a nuestro país para afinar detalles de la operación, como precio de venta, logística y el lugar donde se instalaría el laboratorio clandestino para la extracción de la droga.

“En un principio, el plan era establecer el laboratorio en Antofagasta y, de hecho, la muestra de la droga que se envía, se envía a Antofagasta, pero posteriormente los planes cambian y se busca una parcela en la zona rural de Lolol”, explicó el persecutor.

Así, en septiembre de 2024 llegó desde el puerto de Manzanillo a Chile un pallet con 36 cubetas plásticas contenedoras de pintura, donde venía diluida la droga que sería extraída en el laboratorio ilegal.

El 9 de enero de 2025, en un amplio operativo, los uniformados detuvieron a ambos acusados in fragranti, en plena faena de extracción de la sustancia ilícita en el laboratorio.


El laboratorio clandestino estaba instalado en una zona rural de la comuna de Lolol.

Lazos con el CJNG

Respecto a la vinculación con el cartel CJNG, Castro Bekios sostuvo que el tipo de drogas, la nacionalidad de los imputados y el hecho que la ruta empleada haya tenido su origen en el puerto de Manzanillo, refuerzan la hipótesis de la participación de este grupo criminal mexicano.

“El puerto de Manzanillo ha sido vinculado innumerables veces a las actividades del CJNG, incluso varias agencias antinarcóticos consideran que este grupo criminal ejerce control sobre este puerto para la recepción y envío de estupefacientes y precursores químicos. Eso, sumado a otros elementos obtenidos durante la investigación, nos hacen presumir que la operación que logramos neutralizar en Chile fue el primer intento del CJNG por establecer una nueva plaza para la exportación de drogas sintéticas a mercados lejanos”, afirmó el persecutor.

