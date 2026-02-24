América Latina

Uruguay recibe al menos cinco ofertas para comprar patrulleras oceánicas tras rescindir contrato con española Cardama

El presidente Orsi confirmó la noticia, días después de anunciar que el acuerdo con el astillero español cayó al encontrar supuestas irregularidades

Guardar
El presidente de la República,
El presidente de la República, Yamandú Orsi, resolvió rescindir con el astillero español Cardama (Presidencia)

El gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay se fijó como objetivo tener patrulleras oceánicas antes del cierre de la administración, en 2030. Este compromiso fue pronunciado en la misma conferencia de prensa en la que el mandatario anunció que el contrato con el astillero español Cardama –al que le había comprado dos buques OPV– fue rescindido. Ahora se inició la etapa de ofertas.

Uruguay ha recibido, hasta el momento, al menos cinco ofertas de interesados en vender las patrulleras, según confirmó el propio Orsi este lunes en una rueda de prensa. “Estas dos semanas que pasaron recibimos propuestas, por lo menos van cinco”, dijo el mandatario ante los medios.

El objetivo que se traza la administración es tener seleccionadas las mejores ofertas antes de fin de mes, marcó Orsi. Para el mandatario es necesario elegir la “mejor opción” y señaló que el “tema de costos” es uno de los puntos a evaluar, pero no el único. “Por comprar barato no podemos cometer los errores que de repente se han cometido otras veces”, expresó.

Sede de Cardama en Vigo,
Sede de Cardama en Vigo, España (Captura Telemundo/Canal 12)

A mediados de febrero, el gobierno confirmó la rescisión del contrato con el astillero español Cardama, luego de detectar una serie de irregularidades en las garantías que entregó la empresa con sede en Vigo. Uruguay ya le había pagado unos USD 30 millones de dólares, casi un tercio del precio total de las dos patrulleras oceánicas que había comprado.

Esta historia, que tuvo un mojón el viernes cuando el presidente Orsi anunció la decisión, tiene como trasfondo una diferencia política entre la gestión actual de la coalición de izquierda Frente Amplio y el gobierno de Luis Lacalle Pou. Incluso, este tema motivó un enfrentamiento público entre ambos mandatarios.

El asunto será analizado también en el Parlamento uruguayo. Este lunes, la Asamblea General decidió conformar una comisión investigadora con senadores y diputados para investigar todo el proceso llevado adelante para adquirir patrulleras oceánicas.

El director del astillero español
El director del astillero español Cardama, Mario Cardama (Cardama)

En el sistema político uruguayo hay consenso en que son necesarias las patrulleras oceánicas para custodiar la soberanía uruguaya en el mar. En 2021, el gobierno de Lacalle Pou realizó un llamado a licitación para que Uruguay pueda contar con buques OPV. El llamado quedó desierto inicialmente. Luego apareció la empresa Cardama, a la que el Ministerio de Defensa Nacional –encabezado por Javier García– encomendó la compra en 2023.

Ahora el gobierno espera nuevas ofertas y en los ofrecimientos mira las condiciones técnicas y la transparencia, evaluó Orsi. El Poder Ejecutivo pretende tener la “tranquilidad de que lo está pagando y lo van a hacer”, comentó este lunes ante los medios.

Una de las posibilidades para comprar las patrullas oceánicas es, nuevamente, España porque tiene “varios astilleros”. “Lo importante es que sean empresas que estén acostumbradas a hacer estas cosas. Es raro comprarle algo a alguien que nunca en la vida lo hizo”, dijo Orsi. Este último comentario hace referencia a una de las principales críticas que ha recibido este proceso de compras desde la izquierda: Cardama no tenía experiencia en la construcción de este tipo de embarcaciones.

Firma del contrato entre el
Firma del contrato entre el Ministerio de la Defensa Nacional de Uruguay y el astillero español Cardama, en diciembre de 2023 (Gobierno de Uruguay)

Fue en octubre que el presidente Orsi convocó a una conferencia de prensa para anunciar que se comenzó el proceso de rescisión del contrato, luego de detectar que la garantía de fiel cumplimiento que había presentado Cardama era falsa. El gobierno también decidió presentar una denuncia penal.

Luego, continuaron investigaciones administrativas y ampliaciones de denuncias sobre el mismo caso. A su vez, en Vigo, inspectores de la Armada uruguaya certificaban de inconvenientes en la construcción. Además, el gobierno contrató a la empresa Bureau Veritas para que hiciera una auditoría externa que llegó a una conclusión: la calidad de la obra era “satisfactoria” pero había retrasos que hacían imposible que se entregara en tiempo y forma.

Temas Relacionados

CardamaYamandú OrsiUruguaypatrulleras oceánicas

Últimas Noticias

El narco Luis Fernández Albín pidió un televisor y una heladera para la cárcel y aseguró: “No aguanto más”

El traficante capturado en Argentina y extraditado a Uruguay se queja en la cárcel: “Lo único que me falta para parecer Mandela es que me pongan a picar piedras”

El narco Luis Fernández Albín

La hermana del dictador Kim Jong-un, Kim Yo-jong, fue ascendida en el congreso de Corea del Norte

La promoción la colocó al frente de uno de los espacios de mayor influencia dentro de la estructura del partido gobernante y accedió así a una posición clave para el líder del régimen norcoreano

La hermana del dictador Kim

El turismo internacional a Cuba registró el nivel más bajo en 13 años en medio de la crisis social y humanitaria de la isla

La falta de combustible y las recientes suspensiones de vuelos desde países clave acentúan el deterioro del sector, lo que repercute en la economía local y limita las perspectivas para la temporada alta

El turismo internacional a Cuba

El ministro de Defensa de El Salvador confirma que buque con droga incautada tenía bandera de Tanzania

La embarcación, que portaba matrícula extranjera, fue identificada durante patrullajes preventivos y su detención se inscribe en los procedimientos establecidos por protocolos de seguridad internacionales implementados en el país

El ministro de Defensa de

Mulino descarta expropiación de puertos y el Gabinete aprueba contratación millonaria de APM Terminals y TIL Panamá S.A.

El Ejecutivo asegura que la utilización temporal de las terminales permitirá mantener operaciones mientras se define su valoración.

Mulino descarta expropiación de puertos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Contraloría alertó por fallas en

Contraloría alertó por fallas en la SAE que ponen en riesgo $8.839 millones en bienes del Estado incautados al crimen

Gustavo Petro dio detalles de las “pruebas” de un supuesto fraude electoral en Colombia: “No hay seguridad de transparencia”

Los divertidos memes que dejó la caída de los servicios de Bancolombia: ‘don Armando’ de ‘Betty, la fea’ fue uno de los protagonistas

Juan Rescalvo, psicólogo: “Confundes pedir ayuda con debilidad, cuando realmente es humildad”

Los adolescentes que consumen marihuana tienen más riesgo de sufrir psicosis y trastorno bipolar

INFOBAE AMÉRICA
La UE aprueba la rebaja

La UE aprueba la rebaja de exigencias ambientales de las empresas para aliviar la carga burocrática

Spotify permitirá personalizar aún más su algoritmo pidiéndolo lo que se quiere escuchar

La SEEN cree que la previsión del 37% de tasa de obesidad en España para 2035 puede quedar "por debajo de la realidad"

Fundación Dinópolis participa en una investigación sobre flores de Argentina asociadas al dinosaurio Patagotitan

China incluye a 20 empresas japonesas en su 'lista de vigilancia'

ENTRETENIMIENTO

Timothée Chalamet da los primeros

Timothée Chalamet da los primeros detalles de ‘Dune 3′ y se compara con Heath Ledger y Marlon Brando: “Algo de ellos está ahí”

La segunda parte de Bridgerton 4 explora alianzas inesperadas

Sorpresa entre el reparto de ‘Miércoles’ para su tercera temporada: esta es la lista de nuevos actores

Winona Ryder y Eva Green se suman a la nueva temporada de Merlina que ya rueda en Irlanda

“Prefiero asumir riesgos que elijo”: la filosofía con la que Alex Honnold enfrenta el miedo cada vez que escala sin cuerda