Una encuesta arrojó que el 54% de los chilenos cree que al país le irá bien con el gobierno de Kast

Las medida económica del nuevo gobierno considerada más relevante es el recorte del gasto fiscal por USD 6 mil millones (40%).

La nueva edición de la encuesta Plaza Pública Cadem, publicada este domingo, reveló que el 54% (-2pts) de los chilenos cree que al país le irá bien con el nuevo gobierno de José Antonio Kast, mientras que el 21% (-5pts) dijo que le va a ir regular y un 21% (+5pts), aseguró que le irá definitivamente mal.

En la misma línea, las medidas económicas del nuevo gobierno consideradas más relevantes son el recorte del gasto fiscal por USD 6 mil millones (40%); destrabar inversiones por USD 12 mil millones (28%) y bajar el impuesto a las empresas de 27% a 23% de aquí al 2029 (22%).

A renglón seguido vienen reformar la Dirección del Trabajo (17%); la creación de una oficina destinada a agilizar la inversión (13%); establecer un comité económico permanente en La Moneda (12%); revisar el alza del salario mínimo para disminuir el costo sobre las pymes (12%); crear un nuevo modelo de indemnización flexible a todo evento (9%) y la digitalización del Ministerio del Trabajo (7%).

Tocante a la viabilidad de dichas medidas, las consideradas más fáciles de cumplir son el comité económico permanente en La Moneda (57%); crear una oficina destinada a agilizar la inversión (56%) y digitalizar el Ministerio del Trabajo (52%).

En cambio, las que se estiman más difíciles de llevar a cabo son el recorte del gasto fiscal (70%); el nuevo modelo de indemnización flexible a todo evento (62%) y la revisión del alza del salario mínimo (62%).

Por otro lado, en la tercera semana de febrero, el 35% (+2pts) aprobó la gestión del Presidente Gabriel Boric y un 60% (+1pto) la desaprobó.

La ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las escuelas comenzará a regir en marzo.

Celulares y menores de edad

El sondeo también estuvo enfocado en la ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares y dispositivos digitales personales en establecimientos de educación parvularia, básica y media, la que comenzará a regir a partir de marzo.

En este ítem, un 34% dijo tener hijos menores de edad y entre ellos, el 29% de sus hijos no tiene celular; 26% tiene celular con acceso libre a internet y distintas aplicaciones; 20% tiene celular con internet y usa redes sociales; 17% tiene celular con internet, pero sólo usa WhatsApp y un 6% tiene celular solo para llamar y recibir llamadas.

Las redes sociales o plataformas más usadas por los menores de edad son YouTube (83%), Instagram (72%), TikTok (66%). Más abajo están Facebook (29%), X (13%), Telegram (7%), Snapchat (6%).

En tanto, un 91% estuvo de acuerdo con prohibir el uso de celulares en las salas de clases; 82% con prohibirlo en actividades deportivas escolares; 75% con hacerlo durante toda la jornada escolar y 56% en recreos.

Además, el 88% sostuvo que las redes sociales deberían estar prohibidas para los menores de 13 años; 69% opinó lo mismo para los menores de 16 años y un 47% para los menores de 18 años.

Asimismo, un 79% dijo haber escuchado que en algunos países, como Australia o España, también se busca restringir el uso de redes sociales para menores de edad.

Finalmente, un 37% de los entrevistados dijo creer que este tipo de prohibiciones se cumple de manera parcial; 31% que se cumple poco; 24% que no se cumple y 8% que se cumple totalmente.