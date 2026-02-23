Chile: José Antonio Kast asistirá a cumbre internacional sobre seguridad en Estados Unidos

Kast viajará a EE.UU mientras persiste la tensión tras la decisión del gobierno norteamericano de revocar las visas a tres funcionarios del gobierno de Boric.

El próximo 7 de marzo el presidente electo, José Antonio Kast, viajará hasta Miami para ser parte de la “Shield of The Americas” (“Escudo de las Américas”), cumbre que reunirá a varios mandatarios y líderes de la región a fin de discutir temas sobre el crimen organizado, el terrorismo y la inmigración ilegal.

Ello, mientras persiste la tensión bilateral tras la decisión de EE.UU de revocar las visas a tres funcionarios del gobierno de Gabriel Boric -el ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya y el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Comunicaciones (Subtel), Guillermo Petersen-, quienes fueron parte del proyecto de cable submarino Chile-China Express (CCE), el que busca unir directamente Valparaíso con Hong-Kong y es visto con recelo por sus implicancias estratégicas y geopolíticas por el gobierno norteamericano.

Cabe recordar que el documento que informó la revocación de las visas de los funcionarios chilenos -firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio-, tuvo como respuesta una nota de protesta por parte de gobierno de Chile, que llamó a consulta el embajador norteamericano, Brandon Judd.

En dicha declaración, el gobierno norteamericano sostuvo que “el legado del gobierno del Presidente Boric quedará aún más empañado por acciones que, en última instancia, socavan la seguridad regional a expensas del pueblo chileno. Esperamos avanzar en prioridades compartidas, incluidas aquellas que fortalecen la seguridad en nuestro hemisferio, con la nueva administración Kast”.

Así las cosas, el mandatario electo será parte de la cita junto a los presidentes de Argentina, Javier Milei; Rodrigo Paz (Bolivia); Nayib Bukele (El Salvador); Daniel Noboa (Ecuador); Santiago Peña (Paraguay) y Nasry Asfura (Honduras).

La invitación llegó el pasado 16 de febrero, fue respondida de inmediato por la oficina del mandatario entrante y según El Mercurio, allí se discutirá el nuevo escenario regional tras la caída de Nicolás Maduro y la “interferencia extranjera en el hemisferio”, por lo que varios medios internacionales aseguran que el foco de la cumbre estará puesto en establecer un plan para contener la influencia de China en Latinoamérica.

La cumbre podría ser la oportunidad para que Kast se reúna con Trump por primera vez.

Cita con Donald Trump

La convención se llevará a cabo en el Trump National Doral Miami y desde la oficina del presidente electo informaron además que es muy probable que Kast mantenga reuniones bilaterales con Donald Trump -organizador del encuentro-, y otros presidente latinoamericanos.

En tanto, el equipo que lo acompañará está formado por el futuro ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; el director estratégico de comunicación y contenidos, Cristián Valenzuela; el asesor internacional de Kast, Eitan Bloch, y la jefa de prensa, María Paz Fadel.