América Latina

Chile: José Antonio Kast asistirá a cumbre internacional sobre seguridad en Estados Unidos

La “Shield of the Americas” reúne a líderes de la región y está enfocada en abordar el crimen organizado, el terrorismo y la inmigración ilegal

Guardar
Kast viajará a EE.UU mientras
Kast viajará a EE.UU mientras persiste la tensión tras la decisión del gobierno norteamericano de revocar las visas a tres funcionarios del gobierno de Boric.

El próximo 7 de marzo el presidente electo, José Antonio Kast, viajará hasta Miami para ser parte de la “Shield of The Americas” (“Escudo de las Américas”), cumbre que reunirá a varios mandatarios y líderes de la región a fin de discutir temas sobre el crimen organizado, el terrorismo y la inmigración ilegal.

Ello, mientras persiste la tensión bilateral tras la decisión de EE.UU de revocar las visas a tres funcionarios del gobierno de Gabriel Boric -el ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya y el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Comunicaciones (Subtel), Guillermo Petersen-, quienes fueron parte del proyecto de cable submarino Chile-China Express (CCE), el que busca unir directamente Valparaíso con Hong-Kong y es visto con recelo por sus implicancias estratégicas y geopolíticas por el gobierno norteamericano.

Cabe recordar que el documento que informó la revocación de las visas de los funcionarios chilenos -firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio-, tuvo como respuesta una nota de protesta por parte de gobierno de Chile, que llamó a consulta el embajador norteamericano, Brandon Judd.

En dicha declaración, el gobierno norteamericano sostuvo que “el legado del gobierno del Presidente Boric quedará aún más empañado por acciones que, en última instancia, socavan la seguridad regional a expensas del pueblo chileno. Esperamos avanzar en prioridades compartidas, incluidas aquellas que fortalecen la seguridad en nuestro hemisferio, con la nueva administración Kast”.

Así las cosas, el mandatario electo será parte de la cita junto a los presidentes de Argentina, Javier Milei; Rodrigo Paz (Bolivia); Nayib Bukele (El Salvador); Daniel Noboa (Ecuador); Santiago Peña (Paraguay) y Nasry Asfura (Honduras).

La invitación llegó el pasado 16 de febrero, fue respondida de inmediato por la oficina del mandatario entrante y según El Mercurio, allí se discutirá el nuevo escenario regional tras la caída de Nicolás Maduro y la “interferencia extranjera en el hemisferio”, por lo que varios medios internacionales aseguran que el foco de la cumbre estará puesto en establecer un plan para contener la influencia de China en Latinoamérica.

La cumbre podría ser la
La cumbre podría ser la oportunidad para que Kast se reúna con Trump por primera vez.

Cita con Donald Trump

La convención se llevará a cabo en el Trump National Doral Miami y desde la oficina del presidente electo informaron además que es muy probable que Kast mantenga reuniones bilaterales con Donald Trump -organizador del encuentro-, y otros presidente latinoamericanos.

En tanto, el equipo que lo acompañará está formado por el futuro ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; el director estratégico de comunicación y contenidos, Cristián Valenzuela; el asesor internacional de Kast, Eitan Bloch, y la jefa de prensa, María Paz Fadel.

Temas Relacionados

ChileJosé Antonio KastGabriel BoricChile-China Express (CCE)Marco RubioBrandon JuddJavier MileiDonald Trump

Últimas Noticias

La muerte de “El Mencho”: cómo operan hoy las principales bandas narcocriminales

La caída del líder del CJNG reavivó el debate sobre la transformación del crimen organizado: estructuras menos piramidales, células autónomas, diversificación de negocios ilegales y una lógica empresarial que les permite sostenerse más allá de la figura de un jefe

La muerte de “El Mencho”:

La ANEP promueve la inclusión femenina en la economía salvadoreña

El segundo Foro Mujer y Empresa reunió a representantes empresariales y foros internacionales para debatir mecanismos destinados a incrementar la participación formal de las mujeres en el sector productivo, así como en puestos de toma de decisiones

La ANEP promueve la inclusión

Frente frío altera la temporada seca y activa alertas meteorológicas en Panamá

Las autoridades mantienen avisos de vigilancia ante precipitaciones persistentes y aumento del oleaje

Frente frío altera la temporada

Venezuela anunció la reconversión del Helicoide de centro de torturas en espacio social: “Comenzó la fase de ejecución”

En menos de un mes, el gobierno de Delcy Rodríguez evaluó y aprobó un proyecto para que se inicien las obras

Venezuela anunció la reconversión del

Una encuesta arrojó que el 54% de los chilenos cree que al país le irá bien con el gobierno de Kast

En tanto, la desaprobación del Presidente Boric se ubicó en un 60 por ciento

Una encuesta arrojó que el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Hola, yo también soy una

“Hola, yo también soy una víctima del DAO”: una segunda mujer contacta con el abogado de la agente que denunció a José Ángel González por presuntas agresiones sexuales

Más de 400.000 trabajadores hacen horas extra sin cobrar cada semana y los empresarios se ahorran 3.243 millones anuales al no pagarlas

Denuncian supuestos pagos estatales por más de $3.000 millones a la familia del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo

La narcolancha de la droga: un hallazgo de cocaína en altamar peruano estaría ligado al cártel mexicano de ‘El Mencho’

Declaración de la Renta 2026: fechas, deducciones y exenciones que marcarán la campaña

INFOBAE AMÉRICA
Sheinbaum ensalza al Ejército por

Sheinbaum ensalza al Ejército por el operativo contra 'El Mencho': "Ya hay más tranquilidad"

El rey Felipe VI preside este martes en Palos de la Frontera los actos del centenario del vuelo del Plus Ultra

(AMP) Aerolíneas internacionales, entre ellas Iberia, flexibilizan condiciones a México por los disturbios

La CNMV avisa de 21 entidades no autorizadas a prestar servicios de inversión

La reconstrucción de Ucrania tras cuatro años de guerra costará más de 500.000 millones de euros

ENTRETENIMIENTO

Así celebró Jennifer Lopez el

Así celebró Jennifer Lopez el cumpleaños número 18 de sus hijos Emme y Max: “¡Siempre hemos sido los tres!”

El final de temporada de “El Caballero de los Siete Reinos” explicado por el creador de la serie

Bonnie Blue, estrella de OnlyFans, reveló estar embarazada tras maratónico encuentro sexual con 400 hombres sin protección

La divertida anécdota de Ricky Martin en un bar donde estaba en una lista de ‘celebrities’ que podían beber gratis: “¡Miren esto!"

En el barro tendrá tercera temporada en Netflix y promete el regreso de María Becerra y Juana Molina