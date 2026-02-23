Arranca estudio de batimetría para el tren en Panamá

América Latina

La primera fase del tren
La primera fase del tren Panamá–Costa Rica contempla un tramo de 210 kilómetros entre Panamá Pacífico y Divisa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto ferroviario Panamá–Frontera avanza con la ejecución de estudios de batimetría, una fase técnica clave para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que permitirá definir condiciones hidráulicas y geográficas del trazado.

La Secretaría Nacional del Ferrocarril informó que estos trabajos están siendo desarrollados por personal especializado de la empresa WSP, encargado de levantar información sobre la profundidad y el relieve del fondo de ríos y quebradas ubicados dentro del área de influencia del proyecto.

La batimetría es un levantamiento técnico que mide la profundidad y características del terreno subacuático, permitiendo evaluar el comportamiento del agua y la estabilidad del suelo en zonas donde se construirán puentes, drenajes y estructuras ferroviarias.

Este análisis busca reducir riesgos ambientales y estructurales, además de optimizar la planificación del trazado del tren mediante información precisa sobre dinámica fluvial, sedimentación y topografía del fondo.

Los estudios de batimetría se
Los estudios de batimetría se desarrollarán entre el 23 de febrero y el 13 de abril de 2026 en ríos y quebradas del área del proyecto. EFE

Los trabajos de campo se desarrollarán entre el 23 de febrero y el 13 de abril de 2026, periodo durante el cual equipos técnicos realizarán mediciones en quebradas y ríos como parte de la línea base ambiental del proyecto ferroviario.

La recopilación de datos permitirá determinar posibles impactos, medidas de mitigación y estrategias de manejo hídrico, elementos indispensables para el desarrollo del EIA y para la viabilidad del proyecto.

La batimetría forma parte de un conjunto de siete estudios técnicos simultáneos que avanzan en el proyecto ferroviario, entre ellos geotecnia, topografía, hidrología, modelación hidráulica, estudios ambientales, ingeniería conceptual y análisis socioeconómicos.

Estos trabajos buscan consolidar la información necesaria para definir costos, trazado definitivo y cronograma de ejecución, además de respaldar la toma de decisiones en fases posteriores de diseño y construcción.

El proyecto ferroviario prevé una
El proyecto ferroviario prevé una extensión aproximada de 475 kilómetros con capacidad para transporte mixto de carga y pasajeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tren Panamá–Costa Rica es una iniciativa de integración logística regional que contempla una extensión aproximada de 475 kilómetros, conectando el sistema ferroviario panameño con la frontera costarricense y generando un corredor multimodal para transporte de carga y pasajeros.

La propuesta busca fortalecer la movilidad interna, competitividad logística y conectividad regional, integrándose con puertos, zonas francas y plataformas de distribución.

La primera fase del proyecto se desarrollará entre Panamá Pacífico y Divisa, con una longitud estimada de 210 kilómetros, tramo considerado estratégico por su potencial para dinamizar el transporte de mercancías y pasajeros en el eje central del país.

Este segmento permitirá establecer una infraestructura base que facilitará la expansión del sistema ferroviario hacia el occidente del país y posteriormente hacia la frontera con Costa Rica.

En términos operativos, el proyecto contempla una capacidad mixta de transporte, con trenes diseñados para movilizar contenedores, carga general y pasajeros, lo que contribuiría a reducir costos logísticos y mejorar tiempos de traslado.

El esquema operativo contempla 14
El esquema operativo contempla 14 estaciones distribuidas desde Ciudad de la Salud hasta Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica. REUTERS

La iniciativa también apunta a descongestionar la red vial, disminuir emisiones y promover un modelo de transporte más eficiente y sostenible.

El financiamiento del proyecto se encuentra en fase de estructuración, con la participación de organismos multilaterales, banca de desarrollo y esquemas de inversión público-privada, mientras se avanzan estudios de factibilidad y análisis de rentabilidad.

Las autoridades han señalado que la consolidación de la información técnica será determinante para definir mecanismos financieros, fases de ejecución y modelo de operación.

La realización de estudios como la batimetría adquiere relevancia en un proyecto de esta magnitud, ya que permite anticipar riesgos hidrológicos, definir soluciones de ingeniería y garantizar sostenibilidad ambiental, especialmente en zonas con presencia de ríos y humedales.

Estimaciones preliminares sitúan el costo
Estimaciones preliminares sitúan el costo del ferrocarril por encima de los $5,000 millones, con interés de financiamiento internacional. Archivo

Este enfoque técnico busca asegurar que el desarrollo del ferrocarril cumpla con estándares ambientales y de seguridad, reduciendo impactos y optimizando la infraestructura.

El avance de los estudios técnicos refleja el proceso gradual de estructuración del proyecto ferroviario, considerado una de las iniciativas de infraestructura más ambiciosas del país en materia de integración logística y transporte sostenible.

La información generada durante esta fase permitirá consolidar la planificación, diseño y viabilidad del tren Panamá–Costa Rica, que continúa avanzando en su fase preparatoria mientras se definen las condiciones para su eventual ejecución.

El proyecto contempla estaciones intermedias en zonas estratégicas para facilitar el transporte de pasajeros, carga agrícola, mercancías y productos industriales.

De acuerdo con la información presentada, el esquema contempla 14 estaciones distribuidas a lo largo del corredor: Ciudad de la Salud, Albrook, Panamá Pacífico, La Chorrera, Chame/Coronado, Río Hato, Penonomé, Divisa, Santiago, Soná, San Félix, David, Bugaba y Paso Canoas–Frontera. La lista ubica puntos de parada en áreas urbanas, logísticas y productivas, con énfasis en facilitar el movimiento de personas y mercancías.

En términos financieros, estimaciones preliminares señalan que el costo total del proyecto podría superar los $5,000 millones, aunque las autoridades han reiterado que no existe aún una cifra definitiva. El monto dependerá del trazado final, la tecnología utilizada, el número de estaciones y las obras complementarias.

La obra ha despertado interés del Banco Europeo de Inversiones y de la agencia británica UKEF, que habría ofrecido un crédito comercial para cubrir hasta el 85% del valor de la obra.

