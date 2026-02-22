Una isla de las Galápagos recupera sus tortugas gigantes tras más de un siglo

Tortuga Gigante de Galápagos (Ministerio de Ambiente)

El 20 de febrero de 2026, el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador anunció la liberación de 158 tortugas gigantes en la isla Floreana, una especie que había desaparecido localmente desde el siglo XIX. El operativo, liderado por la Dirección del Parque Nacional Galápagos como parte del Proyecto de Restauración Ecológica de Floreana, marcó el primer reingreso de estos quelonios a la isla en más de un siglo y se ejecutó tras rigurosos protocolos sanitarios, cuarentena, microchipado y monitoreo planificado a largo plazo.

La Cartera de Estado subrayó que las tortugas cumplen un rol estratégico al ser consideradas “ingenieras del ecosistema”, por su capacidad para dispersar semillas, regular la vegetación y promover la regeneración natural del hábitat.

La reintroducción en Floreana no es solo un acto simbólico de reparación histórica. Las tortugas liberadas provienen de un programa de crianza especializado desarrollado a partir de individuos con alta carga genética del linaje históricamente endémico de la isla, redescubierto en el volcán Wolf, en Isabela.

El objetivo declarado es restaurar procesos ecológicos perdidos, en una isla que previamente había sido intervenida para remover especies invasoras como roedores y gatos ferales y establecer sistemas de monitoreo de alertas tempranas.

Tortuga Gigante de Galápagos (Ministerio de Ambiente - Ecuador)

Pero ¿qué significa, en términos científicos, que una tortuga sea “ingeniera del ecosistema”? El concepto alude a especies capaces de modificar físicamente su entorno y, con esto, alterar la disponibilidad de recursos para otras formas de vida.

En el caso de las tortugas gigantes del género Chelonoidis, esa ingeniería ocurre a través de la herbivoría, el pisoteo, la migración estacional y la deposición de heces. No se trata únicamente de animales que comen plantas, sino de organismos que reconfiguran la estructura vegetal, crean micrositios de germinación, redistribuyen nutrientes y conectan distintos parches del paisaje.

La evidencia empírica más robusta proviene de estudios sobre dispersión de semillas. Investigaciones realizadas en Santa Cruz, basadas en el análisis de 120 pilas de heces recolectadas durante 15 meses, identificaron al menos 45 especies de plantas no gramíneas transportadas por tortugas.

Cada pila contenía en promedio 464 semillas. Los análisis de retención digestiva, combinados con datos de movimiento obtenidos por telemetría, estimaron que cerca del 47% de las semillas ingeridas pueden dispersarse a más de 500 metros y alrededor del 3% a más de 3 kilómetros. En un archipiélago fragmentado por volcanes, pendientes y barreras naturales, esa capacidad convierte a las tortugas en vectores de conectividad ecológica.

Tortuga Gigante de Galápagos (Ministerio de Ambiente - Ecuador)

El efecto no es homogéneo. Parte de las semillas transportadas corresponde a especies introducidas, lo que genera una tensión en el manejo: las tortugas restauran procesos ecológicos históricos, pero también pueden facilitar la expansión de plantas invasoras en zonas humanizadas. En contextos agrícolas de Santa Cruz, más del 70% de las semillas encontradas en heces pertenecían a especies introducidas. La ingeniería ecosistémica, por tanto, no es intrínsecamente positiva o negativa; su impacto depende del estado del hábitat y de las estrategias de control complementarias.

Un estudio de largo plazo comparó áreas con y sin tortugas durante décadas y documentó reducciones drásticas en la densidad de cactus juveniles en zonas con presencia de estos herbívoros. Mediante el ramoneo selectivo y el pisoteo, las tortugas pueden limitar el crecimiento excesivo de matorrales y mantener claros abiertos. En simulaciones ecológicas aplicadas a islas donde las tortugas se extinguieron, se ha estimado que densidades moderadas —en torno a 0,7 individuos por hectárea— podrían revertir procesos de “arbustización” en horizontes temporales de varias décadas.

Esa escala temporal es clave. La restauración de procesos no es inmediata. En la isla Santa Fe, donde se introdujeron tortugas como reemplazo ecológico tras la extinción del linaje original, el monitoreo durante cinco años mostró supervivencias cercanas al 85% y una expansión progresiva en el territorio insular. Los cambios en la estructura vegetal comenzaron a detectarse, pero los investigadores advierten que la transformación integral del paisaje puede requerir generaciones.

El Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador anunció la liberación de 158 tortugas gigantes en la isla Floreana

Las tortugas también modifican el suelo. Sus heces concentran materia orgánica y semillas en puntos específicos, creando “parches fértiles” que pueden favorecer la germinación. El pisoteo genera sendas y microdepresiones que alteran la infiltración de agua y la distribución de sedimentos. Aunque la cuantificación detallada de estos efectos edáficos sigue siendo limitada en la literatura disponible, el consenso científico sostiene que la suma de estos procesos influye en la heterogeneidad espacial del ecosistema.

En Floreana, la apuesta es precisamente esa: restaurar la funcionalidad ecológica de una isla habitada. El boletín oficial destaca que la intervención forma parte de una estrategia más amplia que incluye la futura reintroducción de hasta 12 especies endémicas consideradas localmente extintas. En este contexto, las tortugas no son un fin en sí mismas, sino un engranaje central en una cadena de procesos que abarca desde la regeneración vegetal hasta la recuperación de hábitats para aves y otras especies.

La historia de las tortugas gigantes en Galápagos está marcada por la explotación histórica que llevó a la desaparición de linajes completos, como el de Pinta, y por debates taxonómicos sobre cuántas especies conforman realmente la radiación evolutiva del archipiélago. Estudios genómicos recientes respaldan la existencia de más de una decena de linajes diferenciados, lo que refuerza la necesidad de planes de manejo específicos por isla y por linaje.