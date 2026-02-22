A pocos días de su viaje para reunirse con Trump, Lula aseguró que Brasil no quiere una “nueva Guerra Fría”

Trump y Lula se reunieron el pasado 26 de octubre en el marco de la 47ª cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur, Malasia (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Brasil no quiere una “nueva Guerra Fría”, dijo el domingo el presidente Luiz Inácio ‌Lula da Silva, instando al Gobierno de Estados Unidos ‌a tratar a todos los países por igual antes de su viaje para ​reunirse con el mandatario Donald Trump.

“Quiero decirle al presidente estadounidense Donald Trump que no queremos una nueva Guerra Fría”, dijo Lula en una rueda de prensa en Nueva Delhi al término de un ‌viaje de tres ⁠días a la India. “No queremos interferir en ningún otro país, queremos que todos los países sean tratados ⁠por igual”.

Lula, que ha dicho que espera reunirse con Trump en Washington la primera semana de marzo, afirmó que su agenda incluiría ​el comercio, ​la inmigración, la inversión y ​la colaboración entre universidades.

El líder ‌izquierdista sudamericano ha discrepado con Trump en cuestiones que van desde los aranceles del presidente republicano hasta la guerra de Israel en Gaza, la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y la Junta de la Paz de ‌Trump.

Lula se negó a comentar la ​decisión de la Corte Suprema del viernes ​de anular muchos de ​los aranceles de Trump sobre los productos globales ‌que entran en Estados Unidos, que ​Trump dijo entonces ​que serían sustituidos por gravámenes del 15% en virtud de una ley diferente.

Lula confió en que las relaciones entre EEUU y Brasil "estarán mejor" tras el encuentro que sostendrá con Trump

Sin embargo, Lula dijo: “Creo que las relaciones ​entre Estados Unidos ‌y Brasil estarán en una mejor posición”.

Lula y Trump, ambos de 79 años, se reunieron en octubre pasado en Malasia, en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), un encuentro que aplacó las tensiones entre ambos. “El mundo necesita tranquilidad, el mundo no necesita turbulencia. Necesita paz”, expresó entonces Lula.

Trump también eximió a exportaciones claves de Brasil de un arancel del 40% que les había impuesto meses antes.

Las declaraciones del presidente brasileño se dan en el marco de su gira oficial por Asia, donde este sábado alcanzó un acuerdo con India sobre tierras raras tras la reunión que mantuvo con el premier indio, Narenda Modi.

Lula se reunió con Modi en Nueva Delhi, India (India's Press Information Bureau/Handout via REUTERS)

Este domingo, en tanto, el jefe de Estado del gigante sudamericano llegó a Corea del Sur para mantener una reunión con el mandatario asiático, Lee Jae-myung, en una agenda centrada en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

El encuentro oficial entre Lula y Lee se celebrará el lunes y se extenderá hasta el martes, con la firma prevista de varios memorandos de entendimiento en materia de comercio y defensa.

Durante su paso por la India, Lula da Silva y el primer ministro Narendra Modi firmaron un acuerdo de inversión y cooperación técnica enfocado en la exploración de minerales críticos, como las tierras raras, el litio y el niobio. Ambos países expresaron la intención de incrementar el comercio bilateral hasta alcanzar 30.000 millones de dólares en 2030. El acuerdo se produce en un escenario de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y busca consolidar una cooperación Sur-Sur en el suministro de materias primas esenciales.

(con información de Reuters y AFP)