América Latina

A pocos días de su viaje para reunirse con Trump, Lula aseguró que Brasil no quiere una “nueva Guerra Fría”

El presidente brasileño, quien mantendrá un encuentro con el jefe de Estado norteamericano en los primeros días de marzo, pidió al líder republicano “que todos los países sean tratados ⁠por igual” en medio de las tensiones por el aumento de aranceles de EEUU

Guardar
Trump y Lula se reunieron
Trump y Lula se reunieron el pasado 26 de octubre en el marco de la 47ª cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur, Malasia (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Brasil no quiere una “nueva Guerra Fría”, dijo el domingo el presidente Luiz Inácio ‌Lula da Silva, instando al Gobierno de Estados Unidos ‌a tratar a todos los países por igual antes de su viaje para ​reunirse con el mandatario Donald Trump.

“Quiero decirle al presidente estadounidense Donald Trump que no queremos una nueva Guerra Fría”, dijo Lula en una rueda de prensa en Nueva Delhi al término de un ‌viaje de tres ⁠días a la India. “No queremos interferir en ningún otro país, queremos que todos los países sean tratados ⁠por igual”.

Lula, que ha dicho que espera reunirse con Trump en Washington la primera semana de marzo, afirmó que su agenda incluiría ​el comercio, ​la inmigración, la inversión y ​la colaboración entre universidades.

El líder ‌izquierdista sudamericano ha discrepado con Trump en cuestiones que van desde los aranceles del presidente republicano hasta la guerra de Israel en Gaza, la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y la Junta de la Paz de ‌Trump.

Lula se negó a comentar la ​decisión de la Corte Suprema del viernes ​de anular muchos de ​los aranceles de Trump sobre los productos globales ‌que entran en Estados Unidos, que ​Trump dijo entonces ​que serían sustituidos por gravámenes del 15% en virtud de una ley diferente.

Lula confió en que las
Lula confió en que las relaciones entre EEUU y Brasil "estarán mejor" tras el encuentro que sostendrá con Trump

Sin embargo, Lula dijo: “Creo que las relaciones ​entre Estados Unidos ‌y Brasil estarán en una mejor posición”.

Lula y Trump, ambos de 79 años, se reunieron en octubre pasado en Malasia, en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), un encuentro que aplacó las tensiones entre ambos. “El mundo necesita tranquilidad, el mundo no necesita turbulencia. Necesita paz”, expresó entonces Lula.

Trump también eximió a exportaciones claves de Brasil de un arancel del 40% que les había impuesto meses antes.

Las declaraciones del presidente brasileño se dan en el marco de su gira oficial por Asia, donde este sábado alcanzó un acuerdo con India sobre tierras raras tras la reunión que mantuvo con el premier indio, Narenda Modi.

Lula se reunió con Modi
Lula se reunió con Modi en Nueva Delhi, India (India's Press Information Bureau/Handout via REUTERS)

Este domingo, en tanto, el jefe de Estado del gigante sudamericano llegó a Corea del Sur para mantener una reunión con el mandatario asiático, Lee Jae-myung, en una agenda centrada en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

El encuentro oficial entre Lula y Lee se celebrará el lunes y se extenderá hasta el martes, con la firma prevista de varios memorandos de entendimiento en materia de comercio y defensa.

Durante su paso por la India, Lula da Silva y el primer ministro Narendra Modi firmaron un acuerdo de inversión y cooperación técnica enfocado en la exploración de minerales críticos, como las tierras raras, el litio y el niobio. Ambos países expresaron la intención de incrementar el comercio bilateral hasta alcanzar 30.000 millones de dólares en 2030. El acuerdo se produce en un escenario de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y busca consolidar una cooperación Sur-Sur en el suministro de materias primas esenciales.

(con información de Reuters y AFP)

Temas Relacionados

Lula da SilvaDonald TrumpGuerra FríaBrasilEstados Unidosaranceles Trump

Últimas Noticias

El español Alberto Carrillo, fue uno de los primeros en completar la fase de natación del IRONMAN 70.3 San Salvador

El triatlón de resistencia extrema transforma el centro turístico de Apulo en el punto de partida para atletas de todo el mundo que buscan superar sus límites en la exigente cita deportiva del calendario internacional

El español Alberto Carrillo, fue

Segregación escolar en Panamá: el Museo del Canal reconstruye la memoria afrocaribeña excluida del relato oficial

El estudio identifica espacios comunitarios que surgieron para garantizar alfabetización y preservar identidad cultural.

Segregación escolar en Panamá: el

El fallecimiento de Willie Colón conmueve a la comunidad musical en Panamá

La muerte del reconocido músico en Nueva York revive el profundo lazo entre Willie Colón y Panamá, cuya influencia dejó huellas indiscutibles en la evolución y proyección internacional de la salsa latinoamericana

El fallecimiento de Willie Colón

Una isla de las Galápagos recupera sus tortugas gigantes tras más de un siglo

La liberación de 158 ejemplares busca reactivar su rol como “ingenieras del ecosistema” y restaurar procesos ecológicos clave en la isla

Una isla de las Galápagos

Nuevo giro en el caso del niño que murió tras sufrir un accidente en un parque de diversiones de Uruguay

Los médicos alertaron por “descuidos” de la madre en la atención que recibió el menor ante la infección que padecía. Sus problemas respiratorios no se atendieron a tiempo

Nuevo giro en el caso
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alerta alimentaria: ordenan la retirada

Alerta alimentaria: ordenan la retirada de unas gominolas japonesas de Hello Kitty por riesgo de asfixia y piden que no se consuman

Patentes en CABA: hasta cuándo hay tiempo para pagar las nuevas boletas tras la polémica por las subas de hasta 100 por ciento

Ejército y Policía destruyen laboratorio del ELN en Cúcuta: golpe de 4,8 millones de dólares

La brecha salarial disminuye, pero la desigualdad persiste: dos de cada tres trabajadores que cobran el SMI son mujeres

Detienen a 15 personas vinculadas al crimen en Tapachula, Chiapas: droga, armas y vehículos son asegurados

INFOBAE AMÉRICA
Una mujer palestina muerta por

Una mujer palestina muerta por disparos israelíes en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego

El Amiab Albacete conquista la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas

El servicio de protección de Trump mata a tiros a un joven que intentó entrar en su residencia de Mar-a-Lago

Ortega Cano y su hermana, impactados por la sorpresa de Gloria Camila en su 30 cumpleaños: "Espectacular"

114.504 socios están llamados a votar en las elecciones a la presidencia del Barça

ENTRETENIMIENTO

Daniel Radcliffe confiesa cómo las

Daniel Radcliffe confiesa cómo las escenas bajo el agua de “Harry Potter” casi lo llevan al límite

Una canción de Metallica alcanza un récord histórico en plataformas digitales

El insólito “souvenir” que Matthew McConaughey dejó a Timothée Chalamet durante el rodaje de “Interestelar”

La esposa de Eric Dane rindió homenaje al actor con emotivas fotografías familiares

5 canciones pop que surgieron de crímenes reales y marcaron la memoria colectiva