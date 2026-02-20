Polémica en Chile por bono estatal que le subió el sueldo al Presidente Boric

El mandatario subió su salario bruto de $7 a $10 millones (USD 8,680) en 2025.

Como “escandaloso” e “indignante” calificaron parlamentarios de oposición -y algunos oficialistas-, el aumento de sueldo de unos $3 millones (USD 2,600) que recibió el presidente Gabriel Boric por cumplimiento de metas relacionadas con la “ejecución de enfoque de género y gestión sustentable”, el que fue distribuido trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2025.

En concreto, el mandatario subió su salario bruto de $7 a $10 millones (USD 8,680), gracias a un bono del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), beneficio que rige para todos los funcionarios públicos que cumplen con ciertos objetivos estipulados por la Dirección de Presupuestos (Dipres).

A pesar de ello, diputados de oposición criticaron el incremento, sobre todo después que el último Informe de Finanzas Públicas cifrara el déficit estructural de 2025 en 3,55% del Producto Interno Bruto (PIB), deuda que tendrá que asumir la administración entrante de José Antono Kast.

“Si efectivamente se alcanzó un 90% o más de cumplimiento de metas, ¿dónde están los resultados tangibles para la ciudadanía?”, fustigó la diputada Valentina Becerra (PR).

Por su parte, Francisco Orrego (RN), aseguró que el bono entregado al mandatario representa “un cachetazo para el Chile real que sufre el costo de la vida” y lo acusó de “vivir en una burbuja de privilegios”.

En la misma línea, la diputada Tamara Ramírez (PDG) señaló que “es profundamente incongruente que el Presidente Boric reciba un aumento salarial en pleno contexto de un déficit fiscal, donde las familias enfrentan aumentos récord en tarifas, alimentos y transporte”.

Finalmente, desde la vereda oficialista el diputado oficialista Jaime Mulet (FRVS) también se mostró contrario al bono calificándolo como “indignante” en un escenario de déficit fiscal.

Giorgio Jackson, dos veces ministro en la administración de Boric, recordó que incluso expresidentes recibieron el famoso bono.

Ministra defiende bono

Sin embargo, varios salieron a defender el aumento de sueldo del mandatario, recordando que el famoso bono es un beneficio que rige para todos los funcionarios estatales y no depende del gobierno de turno.

“Supongo que lo recibo, no lo he mirado, pero entiendo que en todo el Estado de Chile hay un sistema que considera un conjunto de indicadores de desempeño institucional y que en función de eso, está asociado a bono. Yo espero haberlo recibido, me parece bien”, aseguró la ministra de Obras Públicas (MOP), Jessica López en un punto de prensa.

La autoridad de gobierno recordó que “estos son bonos que están establecidos en el Estado de Chile, no dependen del gobierno. Por lo tanto, van a seguir (…) este es un sistema que funciona hace décadas, no es un sistema de ahora. Seamos super claros en eso. No confundamos esto”, argumentó.

En la misma línea, Giorgio Jackson, dos veces ministro en el gobierno de Boric y uno de los mejores amigos del mandatario, acusó “desinformación” por parte de la derecha mediante una publicación en su cuenta de X.

“Esta noticia pretende hacer creer que hay algo raro, algo extraordinario, algo abusivo. Pero la ley otorga a todo el sector público bonificación trimestral por cumplimiento de PMG’s. De hecho, los expresidentes también lo recibieron. ¡Así funciona la desinformación (y el clickbait)!“, manifestó.