Panamá capitaliza su hub aéreo con 730 mil viajeros del Stopover

El Stopover permite modificar itinerarios sin penalidades y aprovechar la conectividad del Hub de las Américas. Cortesía

El programa Panamá Stopover, impulsado por Copa Airlines junto a la Autoridad de Turismo de Panamá y el Fondo de Promoción Turística (PROMTUR), se ha consolidado como una de las estrategias más efectivas para transformar el tránsito aéreo en turismo real.

Desde su lanzamiento en 2019, más de 730 mil pasajeros han optado por incluir una parada en Panamá sin penalidades en su tarifa aérea, convirtiendo una conexión en una visita con impacto directo en la economía nacional.

La iniciativa permite a los viajeros modificar su itinerario y permanecer en el país antes de continuar hacia su destino final, aprovechando la posición del Hub de las Américas como principal centro de conexión aérea de la región.

Esta flexibilidad ha permitido que miles de pasajeros exploren Panamá por un promedio de tres días, generando consumo en hoteles, restaurantes, comercios y operadores turísticos.

El desempeño del programa mostró un crecimiento sostenido en 2025. Más de 200 mil visitantes utilizaron el Stopover ese año, lo que representó un aumento de 25% respecto a 2024, superando además las metas previstas por los organizadores.

Más de 730 mil pasajeros utilizaron el programa Stopover entre 2019 y 2025 para incluir una escala turística en Panamá. REUTERS/Aris Martínez

El resultado confirma el creciente interés de los viajeros internacionales por incorporar a Panamá como parte activa de su recorrido, impulsado por la promoción turística y el trabajo conjunto con aliados del sector privado.

De acuerdo con datos de la Autoridad de Turismo de Panamá, el gasto promedio por visitante durante su estadía ha oscilado entre $270 en 2019 y $283 en 2025, reflejando una evolución moderada del consumo turístico vinculada a la inflación global y a la diversificación de la oferta local.

Si se considera una estadía media de tres días, el gasto aproximado por visitante supera los $800 por viaje, lo que permite dimensionar el impacto económico del programa.

Bajo ese escenario, una estimación conservadora basada en un gasto promedio histórico cercano a $275 por día y tres días de estadía sugiere que el programa habría generado alrededor de $600 millones en la economía panameña entre 2019 y 2025.

El impacto económico se distribuye principalmente en hospedaje, gastronomía, transporte interno, compras y actividades turísticas, rubros que han sido identificados como los más valorados por los visitantes.

La estimación económica del programa ronda los $600 millones generados en la economía panameña desde su lanzamiento. EFE/ Bienvenido Velasco

Entre las experiencias destacadas figuran el Canal de Panamá, las compras, la gastronomía local, la diversidad cultural, las playas y el turismo de naturaleza, elementos que continúan posicionando al país como destino competitivo.

El programa también ha contribuido a reforzar la estrategia de Panamá como hub turístico regional. La posibilidad de visitar dos destinos por el precio de uno ha sido clave para captar viajeros en tránsito, especialmente de mercados de Norteamérica, Sudamérica y el Caribe, donde Copa Airlines mantiene una red de rutas consolidada.

La evolución del Stopover coincide con la recuperación del turismo internacional tras la pandemia y con la estrategia de diversificación de la oferta turística panameña, que busca reducir la dependencia del turismo corporativo y fortalecer segmentos como el ocio, la naturaleza y las compras.

El respaldo de más de 80 aliados del sector turístico ha ampliado la experiencia del visitante, facilitando promociones, paquetes y actividades que incentivan el gasto local.

Desde la perspectiva de conectividad, el programa refuerza el papel del Hub de las Américas como motor de tráfico aéreo y como plataforma para la captación de visitantes, al convertir el tránsito en estadías efectivas.

Los usuarios del Stopover destacan como principales atractivos el Canal de Panamá, las compras, la gastronomía local, el Casco Antiguo y las experiencias de naturaleza durante su estadía promedio de tres días. (AP Foto/Arnulfo Franco)

Este modelo ha sido replicado por otros destinos, pero Panamá mantiene ventaja por su ubicación geográfica y su red de conexiones, factores que facilitan la escala turística.

El crecimiento del Stopover se produce en un contexto en el que Panamá busca posicionarse como hub turístico integral, combinando conectividad aérea, infraestructura hotelera y oferta cultural. El aumento sostenido de visitantes que aprovechan la escala turística evidencia el potencial de convertir el tráfico aéreo en derrama económica, un objetivo central de la política turística nacional.