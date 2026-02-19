América Latina

Bolivia autorizó la importación excepcional de petróleo para enfrentar la escasez de combustibles

La norma señala que la importación y la comercialización de estos productos en el mercado interno no estarán sujetas a subsidios

La normativa establece que la
La normativa establece que la comercialización de productos importados no tendrá subsidio estatal (EFE)

El Gobierno de Bolivia autorizó de forma excepcional la importación de petróleo para asegurar el suministro de combustibles en el país, en respuesta a la crisis energética y social derivada de la situación económica y el incremento de precios.

La medida, dispuesta por el presidente Rodrigo Paz y su gabinete, quedó plasmada en el Decreto Supremo 5548, que habilita a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y a las refinerías nacionales a importar petróleo crudo, gasolina natural e hidrocarburos líquidos exclusivamente para su procesamiento y consumo interno.

Las operaciones de importación no
Las operaciones de importación no requerirán recursos adicionales del Tesoro General de la Nación (Europa Press)

El Comité de Producción y Demanda (PRODE) determinará los volúmenes a importar en función de las necesidades del mercado y la capacidad operativa.

Con la promulgación del decreto, el Gobierno pretende fortalecer la producción interna de combustibles, garantizar el transporte y reducir los costos asociados a la importación de productos refinados.

Los hidrocarburos importados deberán procesarse en el país y, una vez refinados, distribuirse a través de YPFB o mediante operadores autorizados. La norma también contempla la incorporación de aditivos de origen vegetal para fomentar el uso de biocombustibles en el mercado local.

YPFB recibió autorización oficial para
YPFB recibió autorización oficial para importar insumos energéticos y abastecer el mercado interno (EFE)

El Decreto Supremo 5548 establece que el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados se fijará en cero bolivianos por litro para los combustibles derivados del petróleo importado durante el primer año de vigencia, con el objetivo de facilitar la implementación de la medida.

La norma aclara que estas operaciones no estarán sujetas a subvención estatal ni requerirán recursos adicionales del Tesoro General de la Nación.

La emergencia energética y social fue declarada por el Ejecutivo a mediados de enero, motivada por la crisis económica nacional y una inflación acumulada de 20,40% en 2025.

En ese contexto, el Gobierno también autorizó de manera excepcional la libre importación y venta de combustibles, además de establecer nuevos precios para la gasolina y el diésel.

La normativa fija nuevos precios
La normativa fija nuevos precios para la gasolina especial y la gasolina premium en el mercado interno (Reuters)

La disposición fijó el precio de la gasolina especial en 6,96 bolivianos (un dólar) por litro, la gasolina premium en 11 bolivianos (1,58 dólares) y el diésel en 9,80 bolivianos (1,40 dólares), lo que representa incrementos del 86 % y 162 % respecto a los valores subvencionados que rigieron durante más de dos décadas.

Entre las medidas complementarias, el Ejecutivo aprobó los Decretos Supremos 5547 y 5549. El primero establece arancel cero para la importación de grano de soja, con el fin de reforzar la producción de derivados, mientras que el segundo promueve la generación y distribución de energías renovables para diversificar la matriz energética nacional.

El Gobierno estableció arancel cero
El Gobierno estableció arancel cero para la importación de grano de soja (Reuters)

El gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, valoró estas iniciativas oficiales como instrumentos para garantizar la estabilidad económica y el suministro de diésel, elemento clave para la producción de alimentos en el país.

Además, consideró que las medidas adoptadas durante los primeros 100 días de gestión buscan mantener el abastecimiento interno y sostener la actividad agrícola.

(Con información de Europa Press)

