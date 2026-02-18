América Latina

Un delfín varado murió tras ser manipulado por ciudadanos en una playa de Ecuador

El cetáceo fue arrastrado y abierto en la zona abdominal durante el feriado de Carnaval en la costa de Manabí

Guardar
El Delfín fue faenado en
El Delfín fue faenado en la playa de Crucita

El hallazgo de un delfín varado en la playa de Crucita, parroquia del cantón Portoviejo, en la provincia de Manabí, en la costa ecuatoriana, derivó en un hecho que ha generado rechazo en redes sociales y reabre el debate sobre la protección de la fauna marina en Ecuador. El animal fue encontrado durante el feriado de Carnaval y, según registros difundidos por medios locales y usuarios en redes sociales, varias personas lo arrastraron hasta la orilla y posteriormente lo abrieron en la zona abdominal en plena playa.

De acuerdo con reportes locales del 17 de febrero de 2026, el delfín murió luego de que ciudadanos lo manipularan tras encontrarlo varado en la arena. Las imágenes muestran al cetáceo rodeado por personas que lo movían en la orilla, en medio de la presencia de turistas que se encontraban en el balneario manabita. Incluso se observa en el video a un Policía que presencia el suceso pero no interviene. El hecho ocurrió en la playa de Crucita, uno de los destinos turísticos más concurridos de la provincia durante los feriados.

En Ecuador, los cetáceos están protegidos por normativa nacional y por compromisos internacionales suscritos por el Estado. La captura, caza, comercialización o manipulación no autorizada de estos animales puede constituir una infracción ambiental.

Hasta el momento, no hay un pronunciamiento de las autoridades ministeriales. Infobae consultó al Ministerio de Ambiente y Energía sobre el caso y sobre los protocolos activados ante varamientos de mamíferos marinos en el perfil costero de Manabí. Hasta el cierre de esta nota, la entidad no había emitido una respuesta.

La costa ecuatoriana, incluida la provincia de Manabí, forma parte de la distribución de varias especies de delfines. Entre las más comunes se encuentran el delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) y el delfín manchado pantropical (Stenella attenuata), especies que habitan aguas cálidas del Pacífico oriental. Investigaciones científicas realizadas en la costa continental han documentado la presencia regular de grupos de delfines a lo largo del litoral manabita, en particular en zonas cercanas a estuarios y áreas de pesca artesanal.

En el caso específico de Crucita y sus alrededores, estudios de observación marina y registros de operadores turísticos han reportado avistamientos frecuentes de delfines costeros, aunque no existen censos oficiales públicos recientes que detallen el tamaño exacto de las poblaciones en ese punto del litoral. A nivel nacional, Ecuador es reconocido como una zona de alta biodiversidad marina, donde confluyen corrientes que favorecen la presencia de cetáceos tanto residentes como migratorios.

El delfín fue arrastrado hasta
El delfín fue arrastrado hasta las rocas.

Los varamientos de delfines pueden estar asociados a múltiples factores, entre ellos enfermedades, desorientación, interacción con artes de pesca, contaminación acústica, contaminación química o lesiones. La determinación de la causa de muerte requiere análisis técnicos, incluyendo necropsias realizadas por personal especializado, lo que no se habría aplicado en este caso debido a la manipulación ciudadana previa.

Organizaciones ambientalistas y usuarios en redes sociales han expresado preocupación e indignación por lo ocurrido, han pedido reforzar la educación ambiental y los controles en playas durante los feriados, cuando aumenta la afluencia de visitantes; y también sanciones para quienes manipularon al animal. También han insistido en la necesidad de difundir información clara sobre cómo actuar ante el hallazgo de fauna marina varada.

El episodio en Crucita ocurre en un contexto en el que la protección de la biodiversidad marina enfrenta desafíos relacionados con la presión turística, la pesca y la falta de conocimiento sobre protocolos de actuación. Mientras se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades ambientales, el caso ha puesto en evidencia la importancia de la respuesta institucional rápida y de la sensibilización ciudadana para evitar que situaciones similares se repitan en las costas ecuatorianas.

Temas Relacionados

Delfín CrucitaEcuador

Últimas Noticias

Panamá sumó 309 mil contratos nuevos en 2025 pero sigue lejos del nivel prepandemia

El avance frente a 2024 coincide con más permisos laborales a extranjeros y con nuevas inserciones juveniles a través de Mi Primer Empleo

Panamá sumó 309 mil contratos

El pleno del congreso ecuatoriano inicia el juicio político contra el presidente de la judicatura

Se necesitan al menos 101 votos para apartarlo del cargo

El pleno del congreso ecuatoriano

Detectan giros millonarios de hijas de dueños de Conexión Ganadera: tenían un “rol activo” en la megaestafa

Marcela Carrasco, la hija de uno de los dueños del principal fondo ganadero, transfirió USD 16 millones a cuentas locales y del exterior; las herederas del fallecido Gustavo Basso hicieron transferencias al poco tiempo de su muerte

Detectan giros millonarios de hijas

El régimen de Venezuela excarceló al asesor petrolero estadounidense Evanan Romero

El exdirector de PDVSA quedó bajo régimen de presentación mientras continúan las investigaciones por presunta estafa y asociación

El régimen de Venezuela excarceló

El sector construcción de República Dominicana encadena cinco trimestres de recesión

La actividad constructora registró desde octubre de 2024 hasta diciembre de 2025 su segundo ciclo recesivo más extenso en quince años, impactando negativamente en el producto interno bruto y restringiendo el desarrollo de industrias relacionadas

El sector construcción de República
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo funcionarán los bancos y

Cómo funcionarán los bancos y las transferencias este 19 de febrero durante el paro general de la CGT

Receta de pollo al horno glaseado con mandarina: un plato perfecto para aprovechar al máximo una de las frutas de temporada

Comunes y Fuerza Ciudadana no participarán en la consulta de Roy Barreras y Daniel Quintero: acusaron al CNE de excluir a Iván Cepeda

El Ayuntamiento de Barcelona dará ayudas al alquiler de 400 euros al mes a familias monoparentales y mayores de 55 años

Brutal intento de femicidio en Junín: discutió con su pareja y la baleó en la cabeza frente a sus dos hijas

INFOBAE AMÉRICA
El Kremlin niega que Rusia

El Kremlin niega que Rusia o China hayan realizado ensayos nucleares ante las acusaciones de EEUU

Francia pide abrir una investigación exhaustiva para esclarecer la muerte de Navalni

Shiffrin acaba en el eslalon con su mala racha olímpica y Arrieta Rodríguez acaba la 33

Una rana del sur de Ecuador y del norte de Perú en el centro del caso Navalni

Pakistán anuncia la muerte de catorce presuntos terroristas en nuevas operaciones en Baluchistán

ENTRETENIMIENTO

Bailarina de ‘Britain’s Got Talent’

Bailarina de ‘Britain’s Got Talent’ había sido acusada de un delito sexual contra un menor días antes de ser encontrada sin vida

Robert Pattinson confesó el incómodo momento que vivió en terapia

La esposa de Bruce Willis destacó la labor de cuidadores de personas con demencia: “Tenemos que aprender a valorarnos”

Channing Tatum perdió 30 kilos para ser Roofman: robos por los techos, un refugio insólito y el primer puesto en Prime Video

El reboot de ‘Los vigilantes de la playa’ recuperará a este actor original de la serie