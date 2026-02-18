La dictadura de Cuba se aferra a Rusia en medio de la crisis y pide diálogo con Estados Unidos para aliviar el bloqueo

Los cancilleres de Rusia y Cuba ingresan al salón durante su reunión en Moscú (Hector Retamal/REUTERS)

La dictadura de Cuba volvió a buscar respaldo político en Rusia en plena crisis económica y energética, y pidió a Estados Unidos que reabra un canal de diálogo y desista de cualquier iniciativa de bloqueo naval.

El mensaje fue formulado por el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, al inicio de su reunión en Moscú con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.

“Estamos prestos a un diálogo respetuoso en igualdad de condiciones con cualquier país”, afirmó Rodríguez al inicio de la reunión, en la que insistió en que La Habana defenderá su “soberanía e independencia” pese a las presiones de Washington.

El ministro cubano recalcó que el rumbo del régimen se mantendrá “inalterable” y responsabilizó a la Casa Blanca de intensificar las dificultades económicas que enfrenta la isla.

Rodríguez criticó la política estadounidense que, según sus palabras, “amenaza el multilateralismo” y perjudica tanto a Cuba como a otros países que mantienen relaciones independientes con sus aliados.

El canciller también denunció que las decisiones de Washington ponen en riesgo el funcionamiento de Naciones Unidas y el equilibrio internacional.

En paralelo, Rodríguez elogió la relación bilateral con Rusia, describiéndola como “histórica, fraterna, especial y estratégica”, y aseguró que la cooperación entre ambos países continuará “por encima de cualquier circunstancia”.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, participa en una reunión con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov (Hector Retamal/REUTERS)

Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, respaldó el reclamo cubano y llamó a Estados Unidos a “mostrar sentido común” y desistir de nuevas medidas de cerco.

Lavrov calificó de “absolutamente inaceptables” las acciones de la Casa Blanca, que recientemente firmó un decreto especial declarando a Cuba una amenaza y endureciendo la vigilancia militar sobre la isla. El jefe de la diplomacia rusa lamentó que el decreto estadounidense considere la cooperación entre Cuba y Rusia como un factor agravante, catalogando a Moscú como “Estado hostil y malicioso”.

Lavrov subrayó que la mayoría de los miembros de la comunidad internacional rechazan el bloqueo a Cuba y reiteró la disposición de Rusia a mantener y profundizar sus lazos con La Habana. Según el diplomático ruso, la solidaridad de Moscú con el régimen castrista es firme y se mantendrá ante cualquier circunstancia adversa.

Está previsto que Bruno Rodríguez sea recibido en el Kremlin por el presidente ruso, Vladímir Putin, en una cita que pondrá sobre la mesa la crisis energética que golpea a la isla.

El gobierno ruso adelantó que mantiene contactos regulares con la dictadura cubana y que se prepara el envío de petróleo, aunque desde febrero de 2025 no se han registrado nuevos suministros significativos.

La falta de combustible ha provocado la suspensión de vuelos de aerolíneas rusas a La Habana y la repatriación de varios miles de turistas, agravando el panorama económico local.

Reunión oficial en Moscú entre los ministros de Exteriores de Rusia y Cuba, con la participación de Serguéi Lavrov y Bruno Rodríguez Parrilla (Hector Retamal/REUTERS)

La situación en Cuba es crítica: los hospitales operan bajo estrictos planes de contingencia, el transporte público y la industria funcionan a niveles mínimos y el racionamiento afecta tanto a la población como a empresas extranjeras que dependen del abastecimiento energético. El endurecimiento de las sanciones estadounidenses ha empujado al régimen a buscar oxígeno político y financiero en Moscú, profundizando la dependencia de Rusia para sortear el colapso.

El acercamiento diplomático y la promesa de apoyo petrolero se producen mientras el régimen cubano intenta ganar margen de maniobra frente a la presión internacional y al deterioro interno.

(Con información de EFE)