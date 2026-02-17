América Latina

Resurge el interés por la explotación del oro en Uruguay por el precio récord del metal precioso

Ocho años después de que se haya extinguido el último proyecto que estaba vigente, el gobierno recibe propuestas para un nuevo impulso

Minas de Corrales, al norte
Minas de Corrales, al norte del país, conocida como la capital del oro de Uruguay (MTSS)

El precio del oro ha roto varios récords en las últimas semanas. Este metal precioso es considerado un activo de refugio para las inversiones, y más aún cuando el mundo está en medio de tensiones geopolíticas y amenazas de posibles ataques militares. En países como Uruguay, esta tendencia ha derivado en que resurja el interés por la explotación minera, luego de años en los que la actividad ha estado detenida.

Este interés ha sido percibido por la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), según informó el semanario Búsqueda. Pese a que la actividad minera en el país está “en caída” –como aseguran en el gobierno–, en los últimos meses esta oficina recibió algunos proyectos que renuevan el atractivo.

De concretarse estas propuestas, se generaría un reimpulso en Minas de Corrales, en el departamento de Rivera, al norte del país. Esta localidad es un pequeño poblado rural del interior uruguayo, que se ha ganado su identidad por ser una zona de explotación minera. Sin embargo, el último impulso se extinguió hace unos ocho años, cuando Orosur Mining cesó su actividad.

Director del MIEM Néstor Campal
Director del MIEM Néstor Campal en una visita a yacimientos de Artigas, en el norte del país (MIEM)

Tenemos un muy buen desarrollo de proyectos para reflotar ese conocimiento que hubo en Minas de Corrales y la esperanza de que eso funcione”, dijo a Búsqueda el director de Minería y Geología, Néstor Campal.

El funcionario vinculó este nuevo interés por la explotación de oro a su precio internacional: la onza de oro ha superado los USD 5.3000 en las últimas semanas. La vez anterior que él dirigió esa oficina (durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez), la onza valía USD 800.

Son dos o tres los proyectos en torno al oro que ingresaron a esa dirección del MIEM. Uno de ellos lo hizo hace apenas una semana. Sin embargo, advirtió Campal, de este momento a que se concrete la inversión puede pasar mucho tiempo: el proceso se puede prolongar durante varios años porque la inversión inicial que requieren es elevada.

Minas de Corrales, en Rivera
Minas de Corrales, en Rivera

En sus declaraciones, sin embargo, Campal mostró entusiasmo. Las iniciativas que fueron recibidas por la oficina reúnen capitales uruguayos y extranjeros y proponen un avance tecnológico, algo que en los proyectos anteriores no estaba previsto.

Para que un proyecto pueda ser rentable, se necesita más de un gramo de oro por tonelada. En el subsuelo uruguayo, el oro o doré se encuentran en las rocas, que en general deben ser molidas. Esto requiere un gasto energético importante y se necesitan procesos químicas para separar el oro de la roca. El sedimento que queda contaminado se deposita en un tajamar.

El último proyecto que recibió esta dirección –y que Campal define como “más serio”– fue presentado por la sociedad anónima simplificada Domo Minerales. Este proyecto, de acuerdo al artículo de Búsqueda, plantea hacer un proceso distinto que permite separar la sustancia y reutilizarla mediante el tratamiento de la mayor parte del sedimento

Oro, en valores récord (REUTERS/Ilya
Oro, en valores récord (REUTERS/Ilya Naymushin/Archivo)

“Hay un paso tecnológico distinto que requiere una inversión inicial mucho más importante”, explicó el funcionario del MIEM sobre este plan que está en carpeta.

Además de esta oficina, la iniciativa también está a estudio de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente.

Por otro lado, la firma canandiense Sunvalley también está investigando el oro en Uruguay. Lo está haciendo en la localidad del Pirarajá (departamento de Lavalleja), unos 200 kilómetros al noreste de Montevideo.

Sobre este proyecto, Campal detalló que está trabajando “muy bien” y que se encuentra “en una base mucho más próxima a conocer la viabilidad económica del yacimiento”. La firma extranjera está “realizando inversiones razonablemente importantes para conocer la dimensión y la mejor manera de explotación”.

