El oro alcanzó un nuevo récord por encima de 5.600 dólares y el petróleo sube por las tensiones con Irán

Barras de oro de diversos valores almacenadas en una caja de seguridad en Múnich, Alemania. El metal precioso ronda los USD 5.600 la onza, acumulando nueve sesiones consecutivas de máximos. (Reuters/Angelika Warmuth)

El oro alcanzó un nuevo máximo histórico superior a los 5.600 dólares la onza a futuro este jueves, mientras los inversores buscan refugio ante el aumento de las tensiones geopolíticas y las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de realizar ataques militares contra Irán. La plata también registró niveles récord, por encima de 120 dólares.

El oro al contado ganaba un 2,2%, cotizando a 5.516,71 dólares la onza a las 0947 GMT, tras alcanzar un récord de 5.594,82 dólares más temprano en la sesión. El metal precioso ha tocado máximos durante nueve sesiones consecutivas y se encamina hacia un alza del 28% en el mes.

Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero mejoraban un 4%, a 5.509,6 dólares, después de marcar un pico histórico de 5.626,8 dólares. El metal dorado acumula un avance superior al 27% en lo que va del año.

“La tormenta perfecta del oro continúa con las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, la debilidad del dólar y las expectativas del mercado de más recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, lo que está impulsando los precios a máximos históricos sin fin”, afirmó a Reuters Jamie Dutta, de Nemo.money, señalando que las fuertes entradas en los fondos cotizados en bolsa también han contribuido al repunte.

El SPDR Gold Trust, el mayor fondo cotizado respaldado por oro del mundo, informó el miércoles que sus tenencias aumentaron a 35.043.181 onzas, su nivel más alto desde mayo de 2022.

La plata al contado trepaba un 0,7%, a 117,42 dólares la onza, tras alcanzar un máximo histórico de 120,45 dólares, acumulando un avance cercano al 64% en lo que va de año. El platino subía un 1,8%, a 2.743,8 dólares, después de tocar un pico de 2.918,8 dólares el lunes, mientras que el paladio bajaba un 0,2%, a 2.070 dólares.

El petróleo sube por amenazas a Irán

Vista aérea de las costas iraníes y la isla de Qeshm en el estrecho de Ormuz, por donde pasa un gran porcentaje del crudo mundial. Trump amenazó con ataques militares a Irán, impulsando el petróleo sobre 70 dólares. (Reuters/archivo)

Los precios del petróleo también subieron después de que Trump intensificara las tensiones geopolíticas con advertencias de un ataque militar contra Irán. El crudo de referencia internacional Brent superó brevemente los 70 dólares el barril el jueves por primera vez desde septiembre, con una ganancia de más del 2%.

El presidente estadounidense advirtió que Teherán necesita negociar un acuerdo sobre su programa nuclear, que Occidente cree está destinado a fabricar una bomba atómica. “Esperemos que Irán rápidamente ‘venga a la mesa’ y negocie un acuerdo justo y equitativo, SIN ARMAS NUCLEARES”, escribió Trump en Truth Social. “El próximo ataque será mucho peor”, agregó, refiriéndose a ataques estadounidenses contra objetivos iraníes en junio.

“Con la yesca de Medio Oriente lista para incendiarse nuevamente, los precios del petróleo se han movido bruscamente al alza”, dijo Susannah Streeter, estratega jefa de inversiones de Wealth Club.

El petróleo de referencia estadounidense ganaba 1,49 dólares, o 2,4%, a 64,70 dólares el barril, mientras que el Brent subía 1,48 dólares, a 68,85 dólares.

El dólar se debilita

Billetes de 20 dólares en la Oficina de Grabado e Impresión de EEUU en Washington. El dólar se debilitó ante especulaciones de que Trump acepta su depreciación. (Al Drago(/Bloomberg)

Los metales preciosos están siendo ayudados por un dólar más débil, impulsado por especulaciones de que Trump está dispuesto a ver depreciarse la moneda de reserva mundial, a pesar del riesgo potencial de elevar la inflación estadounidense.

Sin embargo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en una entrevista con CNBC que el gobierno estadounidense no está interviniendo en el mercado cambiario y continúa queriendo un “dólar fuerte”. El dólar cayó a 153,38 yenes japoneses desde 153,42 yenes, mientras que el euro cotizaba a 1,1953 dólares.

La Reserva Federal mantuvo sin cambios su tasa de interés clave el miércoles, como se esperaba. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que las perspectivas de la economía estadounidense han “mejorado claramente” y que el mercado laboral se ha estabilizado, aunque la inflación permanece obstinadamente por encima del objetivo del 2% del banco central.

(Con información de Reuters, AFP, AP)