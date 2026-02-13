Exportaciones no petroleras y no mineras en Ecuador marcaron récord histórico en 2025

Vista del Puerto de Guayaquil, en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Torre

Las exportaciones no petroleras no mineras de Ecuador alcanzaron en 2025 un nuevo máximo histórico al superar los USD 25.000 millones, de acuerdo con cifras del Banco Central del Ecuador difundidas por la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor). Entre enero y diciembre, el valor exportado llegó a USD 25.202 millones, lo que representa un crecimiento del 16% frente a 2024. En términos de volumen, los envíos al exterior sumaron 12.935 miles de toneladas, con un incremento anual del 9%.

El resultado consolida a la oferta exportable no extractiva como uno de los principales motores de generación de divisas del país en un contexto internacional marcado por tensiones comerciales, ajustes en las cadenas logísticas y variaciones en los precios de materias primas. El dinamismo estuvo impulsado principalmente por los sectores agrícola–agroindustrial y acuícola–pesquero, que en conjunto concentraron la mayor parte del valor exportado.

El sector agrícola y agroindustrial registró exportaciones por USD 12.088 millones, con un crecimiento anual del 17%. Dentro de este grupo, el cacao y sus elaborados encabezaron el desempeño, con USD 4.668 millones y una expansión del 29%. El comportamiento del cacao estuvo asociado tanto al incremento en los precios internacionales como a la consolidación de la demanda en mercados tradicionales y la diversificación hacia destinos con mayor valor agregado. El banano y plátano alcanzaron USD 4.262 millones, con un alza del 11%, mientras que las flores naturales sumaron USD 1.045 millones, con una variación positiva del 3%.

FOTO DE ARCHIVO. Granos de cacao se exhiben en una malla en una finca en Calceta, Ecuador, el 4 de junio de 2016. REUTERS/Guillermo Granja

En paralelo, el sector acuícola y pesquero totalizó USD 10.800 millones, también con un crecimiento del 17% respecto al año anterior. El camarón volvió a posicionarse como el principal producto individual de exportación no petrolera no minera, al generar USD 8.401 millones y expandirse 20% en valor.

Este desempeño respondió a la recuperación de la demanda en mercados asiáticos y a ajustes en los precios internacionales tras la volatilidad observada en períodos previos. Los enlatados de pescado registraron USD 1.848 millones, con un incremento del 10%, mientras que el atún y pescado fresco sumaron USD 348 millones, con un crecimiento del 5%.

El sector manufacturero, aunque con menor peso relativo, también mostró un desempeño positivo en términos agregados, al alcanzar USD 2.314 millones y crecer 5% en comparación con 2024. Dentro de este segmento, madera y manufacturas totalizaron USD 657 millones, con un aumento del 13%, y los productos químicos y farmacéuticos alcanzaron USD 215 millones, con un crecimiento del 5%.

Ecuador ha experimentado un aumento en sus exportaciones de flores (Shutterstock)

En contraste, los productos cerámicos registraron USD 31 millones, con una contracción del 9%, reflejando las dificultades en ciertos nichos industriales frente a la competencia externa y la evolución de la demanda internacional.

El aumento del 16% en el valor exportado, superior al crecimiento del volumen (9%), evidencia un efecto combinado de mayores cantidades enviadas y mejores precios internacionales en varios productos estratégicos, especialmente en cacao y camarón. Este diferencial sugiere que parte del récord alcanzado en 2025 estuvo vinculado a condiciones favorables en los mercados externos, además de mejoras en la capacidad productiva y en la gestión comercial de los exportadores.

Entre los productos ecuatorianos que componen la canasta no petrolera y no minera más exportados están los camarones. En la imagen un registro de archivo de un cardumen de langostinos ecuatorianos. EFE/Antonio Lacerda

Desde la perspectiva macroeconómica, el récord en exportaciones no petroleras no mineras fortalece la posición externa del país al ampliar la generación de divisas más allá de los sectores tradicionales de petróleo y minería. La diversificación de la canasta exportadora y la consolidación de cadenas agroindustriales y acuícolas con alto peso en el comercio internacional constituyen elementos clave para la sostenibilidad del sector externo en un entorno global incierto.

Las cifras oficiales advierten que las sumas entre componentes pueden presentar ligeras variaciones por efectos de redondeo. No obstante, el balance general confirma que 2025 se convirtió en el mejor año registrado para las exportaciones no petroleras no mineras en términos de valor. El desempeño sectorial, liderado por cacao, camarón y banano, refuerza la relevancia de estos productos en la estructura exportadora del país y marca un punto de referencia para la evolución del comercio exterior ecuatoriano en los próximos años.