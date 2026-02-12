América Latina

Justicia confirmó condena para el conductor que chocó en Punta del Este y causó la muerte de dos modelos argentinas

Un Tribunal de Apelaciones señaló que Nicolás Rocca, también argentino, realizó una “maniobra imprudente” y “provocó el siniestro” en Manantiales que tuvo un desenlace fatal en el verano de 2023

Guardar
El accidente en Manantiales, en
El accidente en Manantiales, en el verano de 2023

El argentino Nicolás Rocca consumió alcohol y metanfetaminas ese 4 de enero de 2023, el día que chocó en su camioneta Volkswagen Nivus contra el Ford Ka en el que iban las modelos argentinas Josefina Ferrero y Micaela Trinidad. Las dos mujeres murieron en el accidente de tránsito. Dos años y medio después Rocca sería condenado a cinco años y medio de prisión por homicidio y lesiones culpables.

Según la sentencia judicial, Rocca invadió el carril en el que circulaba el auto Ford Ka y lo chocó. Ferrero, quien iba al volante del otro auto, sufrió un desnucamiento y diversas fracturas en el cráneo, la pelvis y las piernas. Trinidad, su acompañante, tuvo varias lesiones en el pecho y las piernas, que causaron su fallecimiento. Las modelos también habían ido a Open Park y luego fueron de after a una chacra. En un momento, Ferrero le dijo a su amiga para ir a buscar hielo. Trinidad y otras dos amigas la acompañaron.

La defensa de Rocca había apelado la decisión, pero un tribunal confirmó la condena de primera instancia, según la sentencia citada por el noticiero Telemundo de Canal 12.

Marcelo Gallardo
Marcelo Gallardo

La defensa de Rocca argumentó que se hizo una “errónea valoración de prueba” por parte de la jueza de primera instancia y criticó que se haya descartado “la incidencia de un factor mecánico o la participación de una tercera persona” en el incidente.

Como tercer elemento, consideró que “aún existiendo el cruce de senda, la responsabilidad podría corresponder a la otra parte”. El abogado defensor del condeando también cuestionó que se haya asignado el “valor absoluto” al relato del fiscal Sebastián Robles, que, según esta versión, estuvo teñido de “contradicciones y modificaciones”.

“Ha surgido meridianamente probado por los testimonios de testigos que concurrieron al lugar del accidente inmediatamente después de acaecido, así como de los propios peritos de la Policía Científica, que la escena del hecho no fue resguardada”, argumenta la defensa de Rocca.

Marcelo Gallardo
Marcelo Gallardo

Sin embargo, para ratificar la sentencia de primera instancia el tribunal consideró que “la defensa introduce tres diferentes teorías del caso o versiones de cómo habrían sucedido los hechos”. Dentro de estas, hay algunas que son “contradictorias entre sí”, consideraron los magistrados.

La resolución agrega: “Lo verdaderamente determinante en el caso –y sobre lo cual no existe controversia seria, ni duda razonable– es que el acusado Nicolás Rocca invadió la senda de circulación contraria, en la zona de doble línea amarilla, configurando así la causa eficiente del siniestro que derivó en el resultado muerte y lesiones gravísimas”, consideró la resolución.

Además, el Tribunal de Apelaciones agregó que los “agravios” que se formularon contra la sentencia de primera instancia no desacreditan lo que creen que fueron “sólidos argumentos”. Consideran que en esa sentencia hay un “detallado análisis de todos y cada uno de los elementos probatorios” en los que está fundada la condena.

Marcelo Gallardo
Marcelo Gallardo

El fallo, citado por el noticiero de Canal 12, agrega: “Debemos ser meridianamente claros, la totalidad de la prueba pericial, testimonial y documental converge en un mismo punto: Nicolás Rocca realizó una maniobra impruedente, invadió la senda de circulación contraria y provocó el siniestro. La solidez probatoria es de una entidad tal que la defensa no puede otra cosa que alegar versión de los hechos que además de excluyentes entre sí no encuentran sustento en la prueba producida en autos”.

La pericia toxicológica determinó que los conductores de ambos vehículos habían consumido drogas. Rocca tenía alcohol en sangre (0,10, según lo que marcó la espirometría) y se detectó la presencia de metanfetamina y morfina, algo que fue aplicado durante la internación tras el choque. La conductora fallecida, en tanto, había consumido cocaína, metanfetamina, ketamina, éxtasis y cannabis antes de protagonizar el accidente. En uno de los vehículos, a su vez, se encontraron dos paquetes de cocaína rosa –Tusi–, aunque el acta de la policía no detectó en cuál de los dos estaba.

Temas Relacionados

Nicolás RoccaJosefina FerreroMicaela TrinidadaccidenteManantialesPunta del Este

Últimas Noticias

La República Dominicana impulsa su liderazgo industrial con el lanzamiento de Savanna Free Zone Park en Boca Chica

La formalización de Savanna Free Zone Park proyecta a la República Dominicana como centro regional de manufactura avanzada y logística, aprovechando la cercanía al Aeropuerto Internacional Las Américas y al Puerto de Caucedo

La República Dominicana impulsa su

La Defensoría alerta sobre retrocesos en el sistema educativo por recortes fiscales en Costa Rica

La institución destaca que los menores recursos afectan gravemente a quienes estudian en comunidades rurales o con discapacidad, evidenciando riesgos persistentes para la equidad, la calidad y la inclusión escolar

La Defensoría alerta sobre retrocesos

Alerta en Brasil por el uso de plumas para adelgazar falsificadas que ingresan por la ruta de la cocaína: investigan seis muertes

Los casos fatales derivaron en una pancreatitis aguda tras usar medicamentos sin autorización. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria pidió evitar la utilización indiscriminada y sin control médico

Alerta en Brasil por el

Sector externo impulsa a la banca en Panamá, pero revela debilidad interna

La calificadora señala que los flujos internacionales sostienen la rentabilidad, mientras el crédito interno pierde dinamismo

Sector externo impulsa a la

Corte Constitucional admitió demandas contra dos leyes económicas urgentes de Daniel Noboa

Son cuestionadas por presuntas vulneraciones al principio de unidad de materia y a la intangibilidad de los fondos de la seguridad social

Corte Constitucional admitió demandas contra
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Segura preocupó tras revelar

La Segura preocupó tras revelar que su hijo Lucca tuvo que ser hospitalizado tras cumplir 10 meses de edad

Operativo judicial de la Fiscalía del Edomex en planta de Cruz Azul en Hidalgo reaviva disputa por el control de la cooperativa

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: el periodo de registros se terminó y en esta fecha habrá nuevas postulaciones

Christian Martinoli reaparece: aclara qué le pasó y hace una demoledora crítica a Bad Bunny

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 12 de febrero: tránsito abundante en Av. Revolución

INFOBAE AMÉRICA
Investigan una alternativa con surimi

Investigan una alternativa con surimi apta para pacientes con alergia al pescado

Cinco trabajadores de una minera canadiense secuestrados en México siguen desaparecidos

Arca, embotelladora de Coca-Cola en México, mantiene beneficios en 2025, con 959 millones de euros

Infantino celebra el acuerdo con la Superliga: "El fútbol siempre gana cuando estamos unidos"

El Gobierno asegura estar realizando los preparativos necesarios para la entrada en vigor del acuerdo sobre Gibraltar

ENTRETENIMIENTO

Del videoclub al Oscar: Roger

Del videoclub al Oscar: Roger Avary reveló el detrás de escena que cambió Hollywood con “Pulp Fiction”

“¿Qué me enseñó el cáncer?”: el inspirador mensaje de James Van Der Beek sobre su enfermedad

“Like a Rolling Stone”: el día que Bob Dylan rompió todas las reglas y creó un ícono eterno

Cómo fueron los últimos días de James van der Beek antes de morir a los 48 años

Blake Lively y Justin Baldoni se vieron las caras en una corte de Nueva York: “No llegaron a ningún acuerdo”