Alerta en Brasil por el uso de plumas para adelgazar falsificadas que ingresan por la ruta de la cocaína: investigan seis muertes

El abuso de las plumas adelgazantes en Brasil obligó en los últimos días a Anvisa, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, a emitir una alerta sobre su uso indiscriminado y sin control médico. La agencia está investigando seis casos de personas que habían utilizado el medicamento y que posteriormente murieron por pancreatitis aguda, una inflamación grave del páncreas. Los datos del sistema nacional Vigimed, utilizado para monitorear los efectos secundarios de los medicamentos, muestran un crecimiento continuo entre 2020 y 2025 de las notificaciones de pancreatitis en Brasil, con 145 casos asociados al uso de plumas adelgazantes. Para dar una idea de la magnitud del problema, basta señalar que se pasó de un solo caso notificado en 2020 a 45 en 2025.

En el gigante latinoamericano, como en otros países del mundo, las plumas adelgazantes han representado una revolución importante en el tratamiento de la obesidad y la diabetes. Estos medicamentos forman parte de un grupo llamado “agonistas del receptor GLP-1”, es decir, fármacos que imitan la acción de una hormona natural del organismo llamada GLP-1. En el caso de la diabetes tipo 2, ayudan a controlar los niveles de azúcar en sangre estimulando la liberación de insulina cuando es necesario. En el caso de la obesidad, actúan sobre el cerebro y el aparato digestivo para generar más rápidamente la sensación de saciedad y reducir el apetito, como si “engañaran” al cuerpo haciéndole creer que dispone de más GLP-1 del que produce naturalmente. Por un lado, permiten mantener bajo control la glucosa en sangre; por otro, reducen el hambre y ralentizan la digestión, favoreciendo la pérdida de peso.

El problema es que el rápido efecto adelgazante también ha atraído a muchos pacientes que buscan únicamente una mejora estética y que prefieren la automedicación a un acompañamiento médico riguroso. Un riesgo que aumenta con la circulación de medicamentos no registrados en Brasil o incluso falsificados, introducidos de contrabando por redes criminales desde el vecino Paraguay. En cuanto a los medicamentos extranjeros que no han sido registrados en Brasil, desde noviembre pasado Anvisa los prohibió mediante una serie de resoluciones. “Se trata de medicamentos sin registro sanitario ante la Agencia, lo que significa que su calidad, eficacia y seguridad de uso no han sido evaluadas en nuestro país”, comunicó Anvisa. Las prohibiciones se aplican a cinco productos. “Las medidas de prohibición se debieron al crecimiento de la publicidad y el marketing irregulares de estas plumas adelgazantes, incluso en Internet, una práctica prohibida para medicamentos en Brasil (...), con el fin de proteger la salud de la población”, señala el comunicado de Anvisa.

La crónica está lamentablemente llena de ejemplos, incluso muy recientes. Una mujer de 42 años se encuentra hospitalizada en estado grave desde diciembre en un hospital de Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais, tras haber utilizado una pluma procedente de Paraguay. El medicamento le provocó graves problemas neurológicos. El pasado noviembre, en João Pessoa, en el estado de Paraíba, en el noreste de Brasil, una joven de 31 años murió por hipoglucemia después de comenzar a usar estas inyecciones sin ningún control médico. “Las plumas deben aplicarse en dosis progresivas, como está indicado. Sin embargo, muchas personas que las usan sin prescripción médica comienzan el tratamiento con la dosis máxima de la sustancia, lo que incrementa considerablemente la secreción de insulina y aumenta los riesgos”, declaró al diario local el médico Emanuel Santana, especialista en adelgazamiento. “No conocemos el origen del medicamento que estaba usando esta mujer. Además de no estar bajo supervisión médica, no podemos garantizar la eficacia del fármaco ni saber si [el producto] contenía realmente la sustancia correcta o si estaba adulterado”, añadió el médico, denunciando que muchas personas compran medicamentos en línea que son comúnmente introducidos de contrabando, sin origen conocido y sin una correcta conservación. “Una vez que aparece un efecto secundario, es imposible saber con precisión si fue causado por el medicamento, por otra sustancia, por un contaminante o por una conservación inadecuada”, declaró a TV Globo Felipe Henning, de la Sociedad Brasileña de Endocrinología. “Estos efectos secundarios pueden ser tan graves como para llevar a la muerte del paciente”, concluyó.

El contrabando desde Paraguay de medicamentos adelgazantes falsificados es el último negocio ilícito de los grupos criminales que operan en Brasil, que ahora utilizan las mismas rutas y métodos de transporte de la cocaína y la marihuana, especialmente a través del estado de Mato Grosso do Sul, históricamente estratégico por su frontera con Paraguay. Solo el año pasado, según la Secretaría de Justicia y Seguridad Pública de Mato Grosso do Sul, se incautaron en el estado más de 3.000 cajas, equivalentes a unas 12.000 dosis, de plumas adelgazantes. Hasta la primera mitad de enero de este año, se incautaron 1.400 cajas, equivalentes a casi 6.000 dosis. Los criminales esconden las plumas adelgazantes en los lugares más impensados, desde ruedas de camiones hasta dobles fondos de automóviles, y cuentan con bases para almacenar los medicamentos en grandes ciudades como San Pablo. El tramo más utilizado, al igual que en el tráfico de cocaína, es el que conecta Pedro Juan Caballero, en Paraguay, con Ponta Porã. Ambas ciudades comparten una frontera llamada “seca”, separadas solo por una calle, y están controladas por grupos criminales, en particular el Primer Comando de la Capital (PCC). Además del tráfico por carretera, el crimen organizado ha comenzado a explotar también el servicio postal. En enero de este año, una operación incautó cerca de 3.000 plumas adelgazantes enviadas en paquetes al estado de Mato Grosso do Sul.

El contrabando de plumas adelgazantes explotó literalmente en todo Brasil el año pasado. Si en 2024 la agencia tributaria incautó en todo el país 2.544 unidades, en 2025 se superó la marca de 30.000, lo que indica un aumento exponencial del tráfico, teniendo en cuenta que las incautaciones suelen representar apenas un 5% de lo que realmente se comercializa. “Es un mercado que vale alrededor de 600 millones de reales”, declaró en el programa Fantástico de TV Globo Luciano Barros, presidente del Instituto de Desarrollo Económico y Social de las Fronteras. Las redes criminales están tan bien estructuradas que disponen de grupos de WhatsApp para las ‘mulas’, es decir, los contrabandistas de plumas adelgazantes, donde se brinda información en tiempo real sobre los controles en la aduana y cómo evitarlos. También se utilizan personas aparentemente insospechadas. La semana pasada, por ejemplo, la operación Esculapio de la Policía Federal brasileña descubrió en Curitiba, en el sur del país, una red que vendía plumas adelgazantes importadas ilegalmente y las ofrecía por Internet. La principal investigada es una estudiante paraguaya de medicina que aprovechaba su condición para dar una imagen de credibilidad a la venta ilegal de estos productos. “Las actividades de combate deben incluir el fortalecimiento de las zonas fronterizas, pero también la armonización de los protocolos entre las agencias nacionales de vigilancia sanitaria de Brasil y Paraguay. Esto sería de gran ayuda”, afirmó Barros. La agencia de vigilancia sanitaria de Paraguay emitió recientemente una alerta sobre el uso no autorizado de tirzepatida, uno de los principios activos más utilizados en las plumas adelgazantes. En una nota, la agencia paraguaya señaló que algunas marcas que usan esta sustancia “representan un grave riesgo para la salud pública, ya que no es posible garantizar su composición, calidad, seguridad y eficacia”.

Si muchas personas recurren a plumas adelgazantes de contrabando debido a su alto costo, un nuevo proyecto de ley busca atacar el problema del tráfico ilegal desde la raíz, reduciendo drásticamente los precios. El lunes pasado, la Cámara de Diputados de Brasil aprobó con carácter de urgencia una propuesta para anular la patente de dos marcas internacionales, Mounjaro y Zepbound. La anulación del patentamiento permitiría a otros laboratorios producir el medicamento, reduciendo los precios y aumentando la competencia. Pero, sobre todo, permitiría su provisión al Sistema Único de Salud, ampliando el acceso al tratamiento para la población. “El problema es que el precio comercial de estos medicamentos es simplemente prohibitivo para los objetivos de la medicina de masas, que hoy debe tratar a más de la mitad de la población adulta de un país que supera los doscientos millones de habitantes”, declaró el diputado Mário Heringer, del Partido Democrático Laborista (PDT), relator de la propuesta. El texto podrá ahora pasar directamente al pleno sin la obligación de ser discutido en las distintas comisiones específicas.

Según los últimos datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el 61,7% de la población adulta tiene sobrepeso. De ellos, alrededor del 25,9% son obesos, más de 41 millones de personas. El consumo excesivo de alimentos procesados, entre ellos bebidas azucaradas y snacks industriales, ha transformado rápidamente los hábitos alimentarios de los brasileños, llevándolos al sobrepeso. Sin embargo, mucho también se debe a las desigualdades sociales y la pobreza. Los alimentos saludables son más caros y las familias pobres optan por productos más saciantes y económicos. La paradoja es que quienes sí pueden permitirse tratamientos con plumas adelgazantes originales encuentran ahora restaurantes que recalibran sus menús en función de su escaso apetito, ofreciendo porciones reducidas a quienes están en tratamiento. El chef Amílcar de Azevedo, de un conocido restaurante de São Paulo, después de ver a familiares dejar comida en el plato cuando salían a comer, fue uno de los primeros en introducir porciones reducidas específicamente para quienes usan plumas adelgazantes. Su decisión fue un éxito: el 25 % de sus clientes pide ahora porciones reducidas, confirmando que este fenómeno de adelgazamiento rápido está en pleno auge en Brasil.