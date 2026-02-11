América Latina

Escándalo financiero en Brasil: arrojó una maleta con 82.000 dólares por la ventana para evadir a la Policía

El hecho ocurrió durante un allanamiento vinculado a la investigación del escándalo financiero de RioPrevidência y Banco Master

Guardar
Un sospechoso lanzó una maleta
Un sospechoso lanzó una maleta con 82.000 dólares en efectivo desde el piso 30 de un edificio al notar la llegada de la policía (Policia Federal de Brasil)

En un operativo anticorrupción en el sur de Brasil, un sospechoso arrojó una maleta con 82.000 dólares en efectivo por la ventana de un edificio de 30 pisos al advertir la llegada de la Policía Federal.

El hecho tuvo lugar en Balneário Camboriú, en el estado de Santa Catarina, durante la ejecución de una orden judicial vinculada a la Operación Barco de Papel, cuyo objetivo es esclarecer delitos financieros relacionados con RioPrevidência, la entidad que administra las pensiones de los empleados públicos de Río de Janeiro.

Algunas imágenes oficiales mostraron cómo los billetes de 100 y 200 reales quedaron dispersos en áreas comunes de un edificio vecino, mientras los agentes recuperaban la totalidad del dinero y procedían a incautar dos vehículos de lujo, dos teléfonos móviles y documentación relevante.

La investigación, centrada en la posible obstrucción de justicia, ocultamiento de activos y presunto lavado de dinero, se originó tras detectar intentos de interferencia en las pesquisas y destrucción de pruebas.

La Policía Federal logró recuperar
La Policía Federal logró recuperar la totalidad del dinero lanzado por la ventana durante el operativo (Policia Federal de Brasil)

El operativo está directamente vinculado al caso Master, un escándalo financiero derivado de la liquidación del Banco Master SA por parte del Banco Central en noviembre pasado. RioPrevidência habría invertido cerca de 970 millones de reales (casi 200 millones de dólares) en títulos de deuda emitidos por el banco, y la adquisición de esos activos entre noviembre de 2023 y julio de 2024 constituye el foco de la pesquisa.

Las autoridades identificaron como principal objetivo la recuperación de bienes, valores y objetos retirados del apartamento del investigado. Entre los implicados figuran ejecutivos bancarios, figuras políticas y miembros de la Corte Suprema, dado el volumen de fondos y la magnitud de las transacciones bajo análisis.

El caso permanece bajo reserva judicial y ha sido calificado por el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, como el mayor fraude bancario en la historia financiera de Brasil.

El ministro de Hacienda, Fernando
El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, calificó el caso como el mayor fraude bancario en la historia de Brasil (Reuters)

La liquidación del Banco Master representó un hito en el sector financiero: la entidad había captado miles de millones de reales de inversores minoristas y fondos de pensiones, promocionando sus títulos como de bajo riesgo por el respaldo del Fundo Garantidor de Créditos (FGC), el sistema nacional de seguro de depósitos.

El Banco Master fue liquidado
El Banco Master fue liquidado por el Banco Central tras sospechas fundadas de fraude financiero (Reuters)

Sin embargo, las reformas regulatorias del Banco Central en diciembre de 2023 limitaron el acceso a ese seguro, lo que afectó gravemente la operatividad de la institución y precipitó su intervención.

El costo potencial para el FGC se estima en 55.000 millones de reales, lo que dimensiona el impacto del caso sobre el sistema financiero nacional. El modelo de negocios del banco, basado en activos de alto riesgo y baja transparencia, había sido advertido previamente por críticos del sector.

Si bien la investigación se mantiene en reserva, los hechos ocurridos en Balneário Camboriú aportaron un elemento tangible al avance del caso.

(Con información de EFE y Bloomberg)

