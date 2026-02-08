América Latina

Conexión Ganadera: una de las imputadas por la megaestafa en Uruguay mantendrá su prisión domiciliaria en Punta del Este

Los defensores de Daniela Cabral aseguraron que hubo “hostigamiento” y “agresiones” sobre ella, pero se molestaron en la audiencia y cambiaron la decisión; la causa se investigará en la Justicia penal un año y medio más

Guardar
Daniela Cabral, imputada por estafa,
Daniela Cabral, imputada por estafa, pasa su prisión domiciliaria en un edificio de lujo en Punta del Este (APU)

El caso Conexión Ganadera, la empresa que protagonizó una de las mayores estafas en la historia de Uruguay, será investigado en la Justicia penal uruguaya al menos hasta julio de 2027.

Así se resolvió en una audiencia judicial que tuvo lugar esta semana, convocada para definir si prorrogar o no las medidas cautelares para los imputados que tiene el caso: el director de la empresa, Pablo Carrasco, su esposa, Ana Iewdiukow, y Daniela Cabral, la viuda del otro director, Gustavo Basso.

La causa avanza en los tribunales uruguayos desde hace cerca de un año. Conexión Ganadera fue una empresa fundada en 1999, que se dedicaba a comprar ganado con el ahorro que obtenía de privados y a cambio pagaba una renta fija (en un negocio expuesto a variaciones) de al menos el 7%. Pero, en realidad, la empresa era un esquema Ponzi: pagaba las ganancias de sus clientes con el dinero que le ingresaba de los nuevos inversores.

Damnificados de Conexión Ganadera en
Damnificados de Conexión Ganadera en una protesta a la salida de un juzgado (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

Fue hace casi un año que Carrasco reconoció en un streaming que la empresa tenía un rojo de USD 230 millones y que no tenía dinero para pagarle a sus clientes.

La caída de Conexión Ganadera se dio en el marco de una crisis generalizada del sector: meses antes, sus competidores Grupo Larrarte y República Ganadera habían tenido el mismo problema. Y, entonces, se generó una desconfianza generalizada del rubro.

Una fecha clave en este caso es el 28 de noviembre de 2024. Ese día el sector agropecuario de Uruguay se vio conmocionado por la muerte de Basso, uno de los dos directores de Conexión Ganadero y hombre reconocido de los negocios rurales. Murió en un accidente de tránsito y, con el paso del tiempo, se sabría que en realidad chocó voluntariamente contra maquinaria vial para suicidarse.

El abogado Jorge Barrera, junto
El abogado Jorge Barrera, junto a sus clientes, Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow, socios de Conexión Ganadera (Créditos: APU)

Una vez reconocida la crisis de la empresa, los clientes presentaron varias denuncias, que avanzan a diferentes velocidades en la Justicia. En el ámbito penal, Carrasco y su esposa fueron imputados por estafa y lavado de activos y ambos esperan el juicio en la cárcel. Cabral, en tanto, fue imputada solo por estafa y cumple prisión domiciliaria en un departamento de lujo en Punta del Este, algo que genera la ira de muchos de los damnificados.

El lugar de residencia

Desde que fue imputada, Daniela Cabral eligió vivir en el edificio Imperiale, ubicado sobre la playa Mansa de Punta del Este. Aunque la audiencia judicial del miércoles pasado no prometía demasiadas novedades, uno de los temas de la conversación fue el lugar en el que la viuda cumplía la prisión de Basso, de acuerdo a lo que surge de las crónicas de El Observador y Búsqueda.

Damnificados de Conexión Ganadera en
Damnificados de Conexión Ganadera en una protesta a la salida de un juzgado (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

La defensa de Cabral hizo en un momento de la audiencia un anuncio: “Nuestra clienta ha decidido modificar su domicilio”. El abogado Pablo Donnángelo contó que era una decisión personal de Cabral, que fue tomada “desde lo humano”. Pero, junto a este anuncio, también hicieron un pedido: adelantaron que pedirían reserva del nuevo domicilio para evitar un “ambiente de extrema hostilidad” que algunos operadores tienen hacia ella. Hubo varias suspicacias en la sala, en la que había decenas de defensores. Uno de ellos, de acuerdo al medio local, expresó que el cambio de domicilio obedecía a que se había “terminado la temporada estival”.

Defensores de los damnificados quedaron conformes con ese anuncio, pero querían saber más. “Infiero que va a salir del lujo del Imperial [de Punta del Este] y va a ir a un inmueble inferior, a un inmueble de un tercero”, planteó en la audiencia Juan Pablo Decia.

Pablo Carrasco y su esposa,
Pablo Carrasco y su esposa, Ana Iewdiukow (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

El debate que se generó en la sala molestó a la defensa de la imputada y a ella, y decidieron retirar la propuesta. Donnángelo relató que había hecho el planteo con la intención de que “los niveles de agresión de los que son objeto ella y su familia cesaran y existiera un ambiente propicio para el juzgamiento”. Pero cuestionó que, ni bien hecha la propuesta, comenzaron las “presiones”.

“Hagamos una cosa: no va a cambiar el domicilio, va a quedarse ahí”, cerró Donnángelo la discusión.

Falta tener el “panorama completo”

La jueza del caso, Diovanet Olivera, definió que las medidas cautelares que pesan sobre los tres imputados deben continuar al menos hasta agosto de 2026, al tiempo que en la audiencia se estableció que el fiscal del caso, Enrique Rodríguez, tendrá hasta mediados de 2027 para investigar la causa.

No tenemos todavía el panorama de lo que puede haber de bienes, en inmuebles, o algún tipo de activos. Puede haber otros bienes”, dijo Rodríguez.

El fiscal uruguayo Enrique Rodríguez
El fiscal uruguayo Enrique Rodríguez (APU)

Uno de los fundamentos del fiscal para solicitar la prórroga es que recibió información “parcial” desde España que confirma que Iewdiukow abrió una cuenta bancaria en ese país, cuando ya había sido imputada. Además, informó que recibieron una contestación de Paraguay y que se confirmó que Basso había comprado un campo en ese país en 2006, que fue embargado a pedido de las autoridades paraguayas.

Los damnificados de la causa, en tanto, expresaron su disconformidad con la resolución. “Nada parece haber cambiado”, lamentaron en un comunicado consignado por ese medio uruguayo.

“La sensación que predomina en los damnificados es de gran disconformidad, una sensación de injusticia al ver que Daniela Cabral continuará su arresto domiciliario en el edificio Imperiale de Punta del Este”, expresaron.

Temas Relacionados

Conexión GanaderaDaniela CabralGustavo BassoAna IewdiukowPablo CarrascoestafaJusticiaUruguay

Últimas Noticias

La historia de los 70 estudiantes que caminaron 760 kilómetros para presentar demandas al Gobierno ecuatoriano

Hace 56 años, sesenta alumnos del Colegio Bernardo Valdivieso marcharon desde la fronteriza ciudad de Loja, al sur del Ecuador, hasta Quito para exigir un hospital, educación científica y carreteras, en una de las acciones juveniles más audaces y decisivas de la historia cívica ecuatoriana

La historia de los 70

Tensión en Asia: el régimen chino realizó nuevos ejercicios militares en el mar de China Meridional

Las autoridades en Beijing afirmaron que las maniobras navales y áreas fueron en respuesta a operativos recientes por parte de Manila y Washington en el territorio con disputas de soberanía regional

Tensión en Asia: el régimen

Tras encuentro con Trump, Asfura le dijo a Infobae: “Estados Unidos apoyará fuertes inversiones privadas en Honduras”

Los mandatarios mantuvieron una reunión de una hora en la residencia de Mar-a-Lago, en Florida, en la que plantearon los intereses de ambas naciones y mostraron una gran sintonía

Tras encuentro con Trump, Asfura

El Salvador entrega a Guatemala a prófugo buscado por asesinato y secuestro

La colaboración policial entre ambos países y el uso de notificaciones rojas de Interpol facilitaron la localización y captura del sujeto, que será procesado en Guatemala bajo cargos de delitos graves.

El Salvador entrega a Guatemala

“Salimos hasta que salgan todos”: el mensaje de María Corina Machado para exigir la liberación de los presos políticos en Venezuela

La líder opositora publicó un video para respaldar a las familias que se movilizaron este sábado para reclamar la liberación de sus seres queridos y remarcó que la ciudadanía “perdió el miedo” ante la represión del régimen chavista

“Salimos hasta que salgan todos”:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Le pidió a su ex

Le pidió a su ex pareja que lo acompañara al médico por una supuesta enfermedad y la mantuvo secuestrada en Santa Fe

Denunciaron la desaparición de dos mujeres jóvenes en Córdoba: una de ellas es menor de edad

Juez ordena devolver 40 inmuebles y empresas a la familia del ‘Ñeñe’ Hernández tras fallo de extinción de dominio

Plaga de ratas en la CDMX: cuáles son los riesgos a la salud que implica

Christian González hará historia en el Super Bowl: el colombiano que será titular con los Patriots ante Seahawks

INFOBAE AMÉRICA
Rosa Rodríguez, ganadora del mayor

Rosa Rodríguez, ganadora del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra'

La antorcha española de Milán-Cortina 2026

La Fuerza Aérea de Ucrania derriba 69 drones en ataque nocturno ruso

Indonesia y Australia firman un tratado de seguridad durante visita de Albanese a Yakarta

Los iraníes no olvidan la masacre de miles de personas mientras continua la represión

ENTRETENIMIENTO

5 películas donde la música

5 películas donde la música se convirtió en la protagonista absoluta

Janet Jackson y Justin Timberlake: el medio tiempo del Super Bowl que cambió para siempre la TV

Histórico recital de Shakira en el Salvador: inauguró su residencia con un espectáculo de alto impacto y la “caminata de las lobas”

Nick Nolte cumple 85 años: “No entiendo la jubilación, no sé qué haría conmigo mismo”

Brooklyn Beckham borra los tatuajes dedicados a sus hermanos en medio de la disputa familiar