“Salimos hasta que salgan todos”: el mensaje de María Corina Machado para exigir la liberación de los presos políticos en Venezuela

La líder opositora publicó un video para respaldar a las familias que se movilizaron este sábado para reclamar la liberación de sus seres queridos y remarcó que la ciudadanía “perdió el miedo” ante la represión del régimen chavista

María Corina Machado pidió en sus redes sociales la liberación de todos los presos políticos en Venezuela con un mensaje que destacó la participación y el compromiso de madres, hijos, estudiantes y docentes

La dirigente opositora María Corina Machado difundió en sus redes sociales un mensaje directo para exigir la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. El comunicado se divulgó mientras familiares y activistas realizaban protestas frente a centros de detención en Caracas y otras ciudades.

Al inicio de su mensaje, Machado enumeró a los grupos sociales que se han sumado a la causa: “Salimos las madres. Salimos los hijos. Salimos los estudiantes. Salimos los docentes. Salimos rompiendo cadenas”.

De este modo, la dirigente resaltó la amplitud del reclamo y la participación de diversos sectores de la sociedad venezolana en la demanda por la libertad de los detenidos por motivos políticos.

Las movilizaciones incluyeron jornadas de
Las movilizaciones incluyeron jornadas de oración y entrega de alimentos a los afectados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego, la líder opositora describió los sentimientos que atraviesan a quienes acompañan la protesta: “Salimos con fe. Salimos con dolor. Salimos con rabia. Salimos con dignidad”.

Esta secuencia refleja el estado de ánimo de quienes, según Machado, han salido a las calles impulsados por la esperanza, el sufrimiento, la indignación y la búsqueda de respeto a los derechos fundamentales.

En otra parte del comunicado, Machado enfatizó los modos de manifestación y la perseverancia de los participantes: “Salimos en silencio. Salimos gritando. Salimos de pie. Salimos firmes”.

María Corina Machado utilizó sus
María Corina Machado utilizó sus redes sociales para visibilizar el reclamo de los familiares de los detenidos (Reuters)

Hacia el cierre del mensaje, la dirigente subrayó la superación del miedo y la persistencia del reclamo: “Salimos venciendo el miedo. Salimos todos. Hasta que salgan todos”. Con estas palabras, Machado transmitió la idea de una movilización sostenida y masiva, orientada a no detenerse hasta que cada persona detenida por razones políticas sea liberada.

La consigna central del comunicado también resonó en las protestas: “¡Ni uno ni dos! ¡Libérenlos a todos! ¡Ni uno ni dos!”.

Mientras circulaba el mensaje de Machado, familiares de detenidos y activistas se concentraron frente a El Helicoide, principal centro de detención gestionado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

Familiares de los presos políticos se reunieron dentro de El Helicoide para manifestar su exigencia de libertad ante las autoridades.

Los manifestantes portaron pancartas, banderas y fotografías de sus allegados, y organizaron jornadas de protesta y oración para visibilizar la urgencia de la causa.

La movilización se replicó en otras ciudades, donde grupos familiares y defensores de derechos humanos acompañaron a quienes esperan el reencuentro con sus allegados. Las acciones se desarrollaron en un contexto de presión social constante, mientras los manifestantes aguardaban novedades sobre posibles liberaciones.

En Caracas, los familiares de
En Caracas, los familiares de los presos políticos se congregaron en las inmediaciones de El Helicoide; también hubo marchas en otras ciudades del país (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Además, la jornada de protesta contó con el respaldo de la Iglesia católica. El cardenal Baltazar Porras convocó a una jornada especial de oración y solidaridad, invitando a los venezolanos a reunirse en las puertas de los centros de detención para acompañar a las víctimas y ofrecer apoyo material, como alimentos y medicinas.

“Busquemos cómo reunirnos en cada ciudad o pueblo donde estemos, en aquellos sitios donde están en vigilia permanente quienes esperan la liberación”, expresó el cardenal en un mensaje transmitido por video.

José Antonio Kast presentó a

El Consejo Presidencial de Haití

Violencia psicológica será castigada con

Crisis en Cuba: el apagón

La Caravana del Zorro reúne
CDMX: así operan para asaltar

Brooklyn Beckham borra los tatuajes

