La cumbre de cooperación entre Rusia y Brasil enciende las alarmas sobre una nueva estrategia de Putin

El presidente ruso Vladímir Putin y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el Kremlin. Ambos mantuvieron una conversación telefónica de 45 minutos el 14 de enero (REUTERS/Maxim Shemetov/Pool)

(Desde San Pablo) Después de once años y a pesar de las sanciones internacionales contra Rusia por su invasión de Ucrania, Brasil acoge hoy la Comisión Bilateral de Alto Nivel Brasil-Rusia, que llega a su octava edición. La reunión será copresidida por el vicepresidente Geraldo Alckmin y el primer ministro ruso Mijaíl Mishustin, quien se reunirá personalmente con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. En la delegación rusa también participan ocho ministros y representantes de la industria rusa. Creada en 1997, la comisión no se reunía desde 2015, cuando el entonces vicepresidente de Brasil, Michel Temer, durante el gobierno de Dilma Rousseff, y el viceprimer ministro ruso, Dmitri Medvédev, se encontraron en Moscú.

Ayer, en una reunión preparatoria celebrada en Brasilia entre el viceministro ruso de Industria y Comercio, Alexey Gruzdev, y el secretario ejecutivo del Ministerio de Industria, Márcio Elias Rosa, ambos países confirmaron su interés en convertirse cada vez más en socios estratégicos. “Brasil y Rusia son socios estratégicos. Queremos ampliar las inversiones y los proyectos industriales conjuntos, con beneficios concretos para nuestras economías", declaró Gruzdev, añadiendo que Rusia está dispuesta a compartir su “experiencia en tecnología, infraestructuras y seguridad productiva, apoyando la modernización de la industria brasileña".

Controversia por el operativo logístico del Kremlin

Un Ilyushin Il-96-300 aterrizando en Kazajistán. Un avión similar del Kremlin llegó a Brasilia la semana pasada transportando limusinas blindadas (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Los preparativos logísticos comenzaron ya la semana pasada, cuando aterrizó en Brasilia un avión del Kremlin, el Ilyushin Il-96-300, que según ICL Noticias transportaba limusinas blindadas para ser utilizadas durante el evento, aunque dejando abiertas muchas dudas sobre el motivo de esta compleja logística cuando podrían haberse usado perfectamente vehículos blindados brasileños. Según el sitio de noticias aeronáuticas Aeroin, el Ilyushin Il-96-300 es operado por el Escuadrón de Vuelos Especiales, directamente subordinado al Kremlin, que realiza misiones diplomáticas y también transporta a altos funcionarios, incluido el propio Putin. Partido de Moscú; antes de aterrizar en Brasilia, voló sobre Casablanca, en Marruecos, para evitar el espacio aéreo europeo, cerrado a los aviones rusos a causa de las sanciones, y luego continuó hacia Dakar, en Senegal. Otro avión llegó el domingo y se espera el resto en estas horas. La última vez que un avión Il-96 ruso aterrizó en Brasil fue en abril del año pasado. A bordo viajaba el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien participó en la reunión de ministros de Exteriores de la presidencia brasileña de los BRICS, celebrada en Río de Janeiro. La llegada de estos aviones a Brasil podría desatar un caso internacional. Si necesitan combustible, las empresas en territorio brasileño encargadas de este tipo de operaciones podrían negarse para evitar incurrir en sanciones, como ya ocurrió en 2019 con dos buques iraníes bloqueados en Brasil porque la petrolera estatal Petrobras se negó entonces a venderles combustible.

Existe gran expectativa sobre los temas que se abordarán durante la cumbre de hoy. El pasado 14 de enero, algunos asuntos trascendieron a partir de la conversación telefónica de unos 45 minutos entre Lula y el presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin. En el comunicado oficial difundido por el Palacio del Planalto, la presidencia brasileña informó que ambos hablaron precisamente de los preparativos del encuentro de hoy, coincidiendo en que representa “una oportunidad para dinamizar áreas prioritarias como el comercio, la agricultura, la defensa, la energía, la ciencia y la tecnología, la educación y la cultura“. Y habría sido el propio Lula quien pidió a Putin que enviara una delegación de alto nivel para participar en los trabajos en Brasilia. En la larga conversación, los dos presidentes también hablaron de la situación internacional. En particular, según el comunicado, “manifestaron preocupación por la situación en Venezuela" y “reiteraron la importancia de que América del Sur y el Caribe sigan siendo zonas de paz“. Lula y Putin reafirmaron finalmente “el papel de los países del BRICS en el fortalecimiento de las instituciones de gobernanza global“, con especial referencia a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad.

Uranio, litio y energía nuclear: los sectores en la mira de Moscú

Planta nuclear de Angra dos Reis, Brasil. Rusia enviará hexafluoruro de uranio enriquecido a Brasil antes de 2027 para abastecer esta central (archivo REUTERS/Lucas Landau)

Se trata de temas que muy probablemente serán abordados en el cara a cara Lula-Mishustin, pero lo que temen los analistas es que las intenciones de Rusia a través de esta cumbre sean sustituir su presencia en Venezuela por una mayor penetración en Brasil. Precisamente ayer, en una entrevista con el canal RT, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, lo dijo con claridad. “Se está intentando expulsar a las empresas rusas de Venezuela”, afirmó. Entre los sectores estratégicos para Moscú en Brasil se encuentran el del uranio y la energía nuclear, así como el de la industria petrolera. Mientras que el pasado 2 de febrero el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que la posibilidad de que Rusia reciba uranio enriquecido de Irán está en agenda desde hace mucho tiempo, el interés por el uranio brasileño no deja de crecer, junto con el litio. El pasado mes de mayo, durante una visita a Rusia del ministro brasileño de Minas y Energía, Alexandre Silveira, la empresa Tenex, filial de Rosatom —la estatal rusa responsable del sector nuclear— expresó interés en expandir sus actividades en Brasil, centrándose en la exploración de uranio y litio, dos minerales estratégicos para la transición energética. “Estamos abiertos a asociaciones estratégicas con Brasil, que incluyan la energía nuclear, los recursos naturales y el litio, y confiamos en la continuidad de los diálogos técnicos entre nuestros países”, declaró entonces Sergey Polgorodnik, CEO de Tenex. Por su parte, el ministro Silveira afirmó en esa visita que “Brasil tiene grandes reservas de uranio y el potencial para liderar este sector a nivel global. Esta cooperación con Tenex acelera la producción nacional“.

Brasil posee una de las mayores reservas de uranio del mundo, estimada en 280.000 toneladas, pero aún en su mayoría inexplorada. También es uno de los seis mayores productores mundiales de litio y posee la octava reserva más extensa del mineral, en particular en el Valle de Jequitinhonha, en Minas Gerais, apodado el Valle del Litio. El año pasado, Industrias Nucleares de Brasil —la compañía estatal brasileña responsable de la energía nuclear— firmó un acuerdo con Internexco GmbH, empresa de Rosatom, para la exportación temporal de hasta 275.000 kilogramos de concentrado de uranio, producido en Caetité, Bahía, para ser convertido y enriquecido en Rusia. Según los acuerdos, el material será devuelto a Brasil antes de 2027 en forma de hexafluoruro de uranio destinado a la producción de combustible nuclear para abastecer la central de Angra dos Reis.

El tablero comercial Brasil-Rusia: petróleo, fertilizantes y defensa

Logo de PhosAgro en el Foro Económico de San Petersburgo. La empresa rusa de fertilizantes tiene en Brasil un mercado estratégico: el país importa el 23% desde Rusia (REUTERS/Anton Vaganov)

Para Moscú, Brasil también podría sustituir a Venezuela en relación con la cooperación petrolífera. “Brasil tiene petróleo de alta calidad, una producción creciente y consolidada en el yacimiento presalino“, declaró hace días Jean Paul Prates, expresidente de la petrolera brasileña Petrobras. Rusia cubre actualmente alrededor del 60% del diésel importado por Brasil, del cual es el principal proveedor. Las importaciones han crecido rápidamente: de 100 millones de dólares en 2022 a más de 5.000 millones en 2024. El tema de los fertilizantes también será central en el encuentro de hoy. Según el programa publicado por la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil), en el Foro Empresarial Brasil-Rusia que se inaugura hoy participará también el presidente del Consejo Empresarial Rusia-Brasil, quien además preside la parte rusa del Consejo Empresarial de los BRICS y la Asociación Rusa de Productores de Fertilizantes, Andrey Andreevich Guryev. El hombre es hijo del oligarca ruso Andrey Grigoryevich Guryev y sucedió a su padre en el control de la empresa de fertilizantes PhosAgro, que tiene en Brasil un mercado estratégico, dado que el país es el cuarto mayor importador de fertilizantes del mundo, de los cuales el 23% proviene de Rusia. Andrey Andreevich Guryev fue condecorado con la Medalla de Rio Branco por Jair Bolsonaro durante su presidencia, en febrero de 2022, con motivo de su visita oficial a Moscú. Ambos Guryev, padre e hijo, fueron sancionados por Estados Unidos, Australia, Canadá, la Unión Europea, Suiza y el Reino Unido tras la invasión rusa de Ucrania. Desde hace tiempo, empresas productoras de fertilizantes de oligarcas rusos —que luego salieron de las estructuras societarias para evitar sanciones— operan en Brasil.

El objetivo del foro que se inaugura hoy es ampliar las inversiones entre ambos países en diversos sectores, no solo el de los fertilizantes, y evitar las sanciones. Aunque Brasil no se ha adherido a las sanciones contra Rusia, ha sufrido indirectamente su impacto debido a las dificultades logísticas en el envío de contenedores y a la exclusión de los principales bancos rusos del sistema internacional de pagos SWIFT. Según datos de Apex, en 2025 el comercio bilateral entre ambos países alcanzó los 10.900 millones de dólares. Brasil exportó a Rusia alrededor de 1.500 millones de dólares, principalmente carne bovina, café sin tostar y soja, mientras que las importaciones rusas ascendieron a 9.400 millones de dólares, constituidas principalmente por petróleo y fertilizantes destinados al mercado brasileño. También en el ámbito de la defensa, desde la perspectiva rusa, Brasil puede sustituir a Venezuela. En 2025, Rosoboronexport, la empresa estatal rusa que exporta productos de defensa, participó en la Feria Internacional Latinoamericana de Aviación y Defensa, LAAD 2025, celebrada en Río de Janeiro. El director general de la empresa, Aleksandr Mikheev, declaró entonces que Rosoboronexport pretende desarrollar proyectos conjuntos no solo en Brasil, sino en toda América Latina, en particular en el sector de armas ligeras, drones y vehículos blindados.

Riesgos geopolíticos: entre Moscú y Washington

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en Kuala Lumpur. Lula anunció una visita a la Casa Blanca en marzo (archivo REUTERS/Evelyn Hockstein)

Una asociación más estrecha con Moscú podría generar muchos problemas para Brasil. Desde el punto de vista comercial, el país latinoamericano corre el riesgo de seguir dependiendo de los fertilizantes rusos, con el peligro de que su agricultura nacional entre en crisis si, por razones geopolíticas internacionales, los suministros llegaran a interrumpirse, teniendo en cuenta que Trump ha amenazado con imponer fuertes aranceles a quienes hagan negocios con Moscú. Además, si en las negociaciones de hoy se elaboran alternativas al uso del dólar en las transacciones comerciales, el tema podría volverse problemático en la relación con Washington. Sin mencionar sectores estratégicos como el petróleo y la energía nuclear, en los que el país latinoamericano podría debilitarse si abre sus puertas al régimen de Putin. “Si Brasil cede a la tentación de fortalecer las relaciones con Rusia, podría poner en peligro sus vínculos con Estados Unidos en un momento crucial de su historia", declaró al sitio de noticias Gazeta do Povo el politólogo Elton Gomes, profesor de la Universidad Federal de Piauí (UFPI).

La Comisión Bilateral de Alto Nivel Brasil-Rusia se celebra en un momento delicado de las relaciones entre Brasilia y Washington. En los últimos días, Lula anunció una visita a la Casa Blanca en marzo. Entre los posibles temas en la agenda con Trump, además del de los aranceles, figura la cooperación en la lucha contra el crimen organizado. Fuentes de Brasilia dijeron a Infobae que la administración Lula también querría discutir con Trump un compromiso suyo de no interferir en las elecciones presidenciales de octubre, a cambio de una no injerencia de Brasil en los asuntos internos de Estados Unidos. Mientras tanto, uno de los principales aliados de Putin, el dictador de Bielorrusia Aleksandr Lukashenko, en el poder desde hace 31 años, ofreció ayuda a Lula para las elecciones de octubre, para que se desarrollen “en un ambiente pacífico y tranquilo”. “Si es necesario, haremos todo lo posible para garantizar que las elecciones en Brasil se realicen en interés de la población brasileña”, dijo en los últimos días Lukashenko al embajador brasileño en Minsk, Bernard Klingl.