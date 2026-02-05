EEUU respaldó al primer ministro de Haití en medio de la incertidumbre política por el fin del Consejo Presidencial de Transición

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, asiste a la toma de posesión del nuevo gobierno, en Puerto Príncipe, Haití, el 16 de noviembre de 2024 (AP Foto/Odelyn Joseph, Archivo)

La Embajada de Estados Unidos en Haití expresó este miércoles su apoyo al liderazgo del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé en el proceso de construcción de un país “fuerte, próspero y libre”, en un contexto marcado por la inminente expiración del mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT) el próximo 7 de febrero.

En un mensaje previo, la embajada también comunicó la llegada de embarcaciones militares estadounidenses —el USS Stockdale, el USCGC Stone y el USCGC Diligence— como parte de la Operación Lanza del Sur. Según la delegación diplomática, “su presencia refleja el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad, la estabilidad y un futuro más prometedor para Haití”.

La Marina y la Guardia Costera también reafirmaron su alianza y apoyo para garantizar un país más seguro y próspero.

Estas acciones tienen lugar a pocos días del vencimiento del mandato del CPT, mientras persiste la crisis política y social en Haití. El pasado 25 de enero, el Departamento de Estado de EEUU anunció la revocación de visados a dos miembros del CPT y a sus familiares por presuntos vínculos con pandillas y organizaciones criminales.

El destructor lanzamisiles USS Stockdale (US Navy)

Días antes, el CPT había iniciado un proceso para reemplazar al actual primer ministro por un titular interino, con un plazo máximo de 30 días.

Estados Unidos manifestó previamente su oposición a cambios en la composición del Gobierno haitiano, al considerar que podrían socavar los esfuerzos para restablecer la seguridad y estabilidad básicas, según señaló el 23 de enero el subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau.

La situación en Haití sigue siendo extremadamente grave. Datos de la oficina de la ONU para el país caribeño indican que en 2025 al menos 5.915 personas murieron y otras 2.708 resultaron heridas debido a la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.

La violencia haitiana en números

La crisis multidimensional en Haití se agravó durante el último año con el avance de bandas armadas responsables de masacres, violencia sexual y reclutamiento de menores, según denunció Human Rights Watch (HRW) en su informe global 2026 publicado este miércoles. El desplazamiento interno alcanzó a 1,4 millones de personas y la inseguridad alimentaria se intensificó en medio del deterioro generalizado.

De acuerdo con el informe, los grupos criminales controlan aproximadamente el 90 % de Puerto Príncipe y su área metropolitana, además de expandirse hacia zonas antes consideradas seguras, como los departamentos de Artibonite, Centro y Noroeste. Esta expansión ha interrumpido gravemente la prestación de servicios esenciales y la ayuda humanitaria en el país.

Oficiales de policía kenianos se reúnen en la pista después de desembarcar en Haití para unirse a una fuerza multinacional ampliada con el mandato de combatir las pandillas, el 8 de diciembre de 2025 (REUTERS/Jean Feguens Regala/Archivo)

Citando cifras de Naciones Unidas, HRW reporta que al menos 4.384 personas fueron asesinadas entre enero y septiembre de 2025 por las bandas, responsables también de 13 masacres en ese periodo. Analistas señalan que Haití registra actualmente la tasa de homicidios más alta del mundo.

La violencia incluye el uso sistemático de niños, que representan al menos el 30 % de los integrantes de las bandas y son empleados tanto en ejecuciones como en secuestros. HRW advierte que las niñas reclutadas son especialmente vulnerables a violaciones graves, enfrentando tasas extremas de abuso sexual y violación en este contexto.

(Con información de EFE)