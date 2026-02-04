La embajada de EEUU en Haití anunció la llegada de buques de guerra al país en medio de un escenario de inestabilidad política

El destructor lanzamisiles USS Stockdale (US Navy)

Buques de guerra de Estados Unidos llegaron a Haití, informó el martes la embajada estadounidense en ese país caribeño, en medio de la ofensiva contra las pandillas y de un escenario de inestabilidad política.

Según un mensaje publicado por la embajada de Estados Unidos en Haití en la red social X, “los buques USS Stockdale, USCGC Stone y USCGC Diligence han llegado a la bahía de Puerto Príncipe como parte de la operación ‘Southern Spear’”, por orden del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

En el mismo comunicado, la sede diplomática señaló que “su presencia refleja el firme compromiso de Estados Unidos con la seguridad, la estabilidad y un futuro mejor para Haití”.

La operación “Southern Spear” (Lanza del Sur) fue anunciada en noviembre por Hegseth y forma parte del despliegue de buques de guerra y aviones militares estadounidenses en América Latina. De acuerdo con Washington, este operativo apunta a combatir las embarcaciones utilizadas para el tráfico de drogas por cárteles definidos como “narcoterroristas”.

Los navíos estadounidenses que arribaron a la bahía de Puerto Príncipe, entre ellos el USS Stockdale, integran la armada enviada por Estados Unidos al Caribe en el marco de la lucha contra el tráfico de drogas, de acuerdo con la información oficial.

La llegada de las embarcaciones ocurre en un momento de fuerte tensión política en Haití. El país atraviesa nuevas turbulencias a pocos días del fin oficial del mandato del Consejo Presidencial de Transición (CPT), el órgano de gobierno, cuyo plazo concluye el 7 de febrero.

Haití, considerado el país más pobre del continente americano, enfrenta desde hace años una situación marcada por la violencia de bandas criminales. Estas organizaciones cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros, según la descripción incluida en el texto.

En este contexto, Estados Unidos anunció recientemente nuevas restricciones de visados dirigidas a altos responsables haitianos, entre ellos miembros del CPT, acusados de apoyar a las pandillas que operan en la isla caribeña.

El despliegue de los buques militares estadounidenses se da mientras el país mantiene un clima de inseguridad persistente y una estructura política transitoria cercana a su fecha de vencimiento formal, sin que el texto difundido precise cambios institucionales posteriores.

La ONU extendió el mandato de su oficina en Haití ante el aumento de la violencia

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) prorrogó por unanimidad el mandato de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (Binuh) por un año, en un contexto donde la violencia de bandas armadas y el deterioro institucional dominan la situación local.

El nuevo mandato, redactado por Panamá y Estados Unidos, busca fortalecer la labor de la oficina en un escenario político y de seguridad que las autoridades califican de complejo.

El representante panameño Ricardo Moscoso señaló que el texto busca equilibrar el acompañamiento al proceso político y electoral con el apoyo al sistema de justicia. En ese sentido, detalló que la extensión del mandato reforzará “el desarme de las pandillas y su reintegración, así como la protección de los derechos humanos”.

Por su parte, la representante estadounidense Jennifer Locetta subrayó que la prioridad es frenar a las bandas armadas “con un liderazgo firme y con el apoyo del pueblo haitiano”. Además, resaltó la importancia de ayudar a las autoridades del país caribeño a organizar elecciones que permitan una “representación inclusiva”.

(Con información de AFP)