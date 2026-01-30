América Latina

De Moscú a Ciudad de México: ¿quiénes proveen petróleo a Cuba?

La dependencia de la isla respecto a la importación de carburantes resulta clave para el funcionamiento de su frágil sistema eléctrico

El buque petrolero Ocean Mariner,
El buque petrolero Ocean Mariner, de bandera liberiana, navega por la bahía de La Habana después de salir de la terminal de la petrolera estatal mexicana Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, el pasado 9 de enero (REUTERS/Norlys Pérez)

Los envíos de petróleo a Cuba representan un asunto crucial para la economía local, marcada por una crisis severa. El régimen cubano mantiene reserva sobre los datos relacionados con la recepción de combustibles y los acuerdos con países aliados.

La dependencia de la isla respecto a la importación de carburantes resulta clave para el funcionamiento de su frágil sistema eléctrico. Tras la detención del ex dictador venezolano, Nicolás Maduro, los apagones se agravaron. En varias regiones del país, la falta de electricidad supera las 20 horas diarias.

La orden ejecutiva firmada el jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump, faculta la imposición de aranceles a productos de países que suministren petróleo a Cuba, en un contexto en el que la isla enfrenta una situación límite.

Estimaciones independientes calculan que Cuba necesita actualmente unos 110.000 barriles de petróleo diarios. De esa cantidad, poco más de 40.000 provienen de pozos ubicados en la costa norte del país. El resto, unos 70.000 barriles, debe importarse; sin embargo, la falta de divisas impide alcanzar ese volumen, lo que genera apagones y escasez de combustible.

Transeúntes pasean por una calle
Transeúntes pasean por una calle de La Habana Vieja (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo)

En 2025, Venezuela envió aproximadamente 27.000 barriles diarios a Cuba, según datos de Reuters. Por su parte, Rusia aportó cerca de 6.000 barriles diarios y México entre 6.000 y 12.000, según distintas fuentes que EFE no ha podido verificar de forma independiente.

No existe información pública clara sobre si estos suministros de combustible forman parte de acuerdos de colaboración, pagos a crédito, donaciones o ventas por debajo del precio de mercado.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, consultada por el Instituto de Energía de la Universidad de Texas, el 65% del combustible se destina a alimentar termoeléctricas con más de cuatro décadas de uso.

Una investigación de The New York Times señaló que Cuba revendía parte del petróleo venezolano a China, en busca de divisas ante la disminución del turismo y las remesas.

En ocasiones, se han documentado envíos desde otros países, como Argelia, tras la visita en 2022 del dictador cubano Miguel Díaz-Canel.

La presidenta de México, Claudia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (Presidencia)

México, el nuevo remitente

La caída de Maduro llevó la atención sobre México, que incrementó el suministro de combustibles a La Habana bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

La actual presidenta, Claudia Sheinbaum, no ha confirmado ni desmentido la suspensión del envío de combustibles desde la estatal Pemex. Sheinbaum sí aseguró que México continuará enviando ayuda humanitaria y que el envío de crudo dependerá de las solicitudes de las autoridades cubanas.

La presión estadounidense sobre México coincide con la revisión del T-MEC, el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. A principios de mes, el buque Ocean Mariner arribó a la bahía de La Habana con unos 86.000 barriles de combustible mexicano, según información del Instituto de Energía de la Universidad de Texas proporcionada a EFE.

Un estudio del economista cubano Miguel Alejandro Hayes advierte que una caída del 30% en la disponibilidad de combustible en la isla —equivalente a la reducción del suministro desde Caracas— provocaría una contracción del 27% del PIB, un aumento del 60% en los precios de los alimentos, del 75% en los del transporte y una disminución del 30% en el consumo de los hogares.

