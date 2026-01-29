América Latina

Cuba recibió el tercer envío de ayuda humanitaria de EEUU para los damnificados por el huracán Melissa

La organización Cáritas informó que el cargamento, compuesto por alimentos y productos de higiene, será distribuido en la región este del país tras el paso del ciclón, con apoyo de voluntarios locales

Guardar
Una mujer y su perro
Una mujer y su perro caminan entre las ruinas de las casas destruidas por el huracán Melissa en Boca de dos Ríos, Cuba, el jueves 30 de octubre de 2025 (Foto AP/Ramón Espinosa/Archivo)

Cuba recibió este miércoles un tercer envío de ayuda humanitaria proveniente de Estados Unidos para los afectados por el huracán Melissa en la región oriental del país.

Según informó la organización católica Cáritas, el cargamento, que arribó a Santiago de Cuba, incluye 648 lotes de alimentos y 510 de productos de higiene, que serán distribuidos en la comunidad de San José por la agrupación religiosa.

La institución detalló que la entrega se realizará “de manera gradual por el equipo parroquial y voluntarios”, acompañados nuevamente por la agencia internacional estadounidense Servicios de Auxilio Católico (CRS).

Cáritas subrayó que los donativos serán entregados a personas previamente identificadas según criterios de vulnerabilidad, dando prioridad a familias de madres solteras con hijos pequeños, adultos mayores y personas con discapacidad o movilidad reducida. El donativo viajó acompañado por representantes de la arquidiócesis de Miami.

El huracán Melissa atravesó el
El huracán Melissa atravesó el este de la isla a finales de octubre (Europa Press)

Los días 14 y 16 de enero arribaron a Cuba los primeros cargamentos de ayuda humanitaria enviados por el gobierno estadounidense, con un valor total de 3 millones de dólares. Estos suministros fueron distribuidos por Cáritas en comunidades de las provincias de Holguín y Santiago, dos de las cinco regiones orientales más afectadas por el paso del huracán.

Los envíos incluyeron arroz, fríjoles, aceites, azúcar, tabletas de purificación de agua, ollas, utensilios de cocina, cobijas y linternas.

El huracán Melissa atravesó el este de la isla a finales de octubre, alcanzando categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos de 200 km/h y precipitaciones de hasta 400 milímetros en algunos puntos.

Según las evaluaciones del Gobierno cubano, el fenómeno no provocó víctimas mortales, pero sí importantes daños materiales: más de 116.000 viviendas afectadas, 600 infraestructuras médicas, más de 2.000 centros educativos, cerca de 100.000 hectáreas de cultivos y daños en infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y suministro de agua.

Una mujer es evacuada de
Una mujer es evacuada de su casa por personal de emergencia después de que el río Cauto se inundara debido al huracán Melissa (REUTERS/Norlys Perez/Archivo)

Esta entrega fue notificada en medio de tensiones entre Washington y La Habana. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que a la administración de Donald Trump le “encantaría” ver un cambio de “régimen” en Cuba, aunque aclaró que esto no implica una acción directa por parte de Washington para provocarlo.

Nos gustaría, pero eso no significa que vayamos a provocar un cambio, aunque nos encantaría verlo. No cabe duda de que sería un gran beneficio para Estados Unidos que Cuba dejara de estar gobernada por un régimen autocrático”, expresó Rubio durante su comparecencia ante el Senado, en la cual informó sobre los planes del gobierno estadounidense en Venezuela.

Ante preguntas de los legisladores sobre si Estados Unidos contempla el uso del poder militar u otros mecanismos de presión para impulsar un cambio de gobierno en la isla, Rubio explicó que así lo establece la legislación nacional. “El embargo estadounidense contra Cuba está codificado. Fue codificado en la ley y exige un cambio de régimen para que podamos levantar el embargo”, recordó el secretario de Estado.

El secretario de Estado de
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, testifica ante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado titulada "Política de EE. UU. hacia Venezuela", en el Capitolio en Washington, D.C., EE. UU., el 28 de enero de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)

El martes, Donald Trump declaró que Cuba “está a punto de caer” debido a que, tras la caída del dictador venezolano Nicolás Maduro, la isla ya no recibe petróleo venezolano. Estas palabras fueron respondidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, que reiteró su “firme posición antiimperialista e inclaudicable”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaCubaEstados UnidoshuracánMelissaCáritasServicios de Auxilio CatólicoMiamiMarco Rubio

Últimas Noticias

Noboa regresó a Ecuador por un asunto de “emergencia” y canceló su participación en el Foro Económico de América Latina y el Caribe

La suspensión de sus encuentros en el Foro Económico Internacional fue atribuida por el embajador ecuatoriano a una problemática estatal, mientras continúan en la capital panameña miembros clave de su gabinete

Noboa regresó a Ecuador por

Brasil solicitó a EEUU la extradición de Alexandre Ramagem, el ex jefe de inteligencia de Bolsonaro condenado a 16 años de cárcel

El pedido formal fue enviado luego de que el ex diputado viajara al país norteamericano. El ex legislador está implicado en la organización de actos contra el orden constitucional durante el mandato del líder del Partido Liberal

Brasil solicitó a EEUU la

Rodrigo Paz ofreció a Chile el uso de rutas terrestres de Bolivia para impulsar la integración regional con Brasil

La iniciativa surge en un contexto de acercamiento diplomático tras una larga historia de tensiones y busca fomentar los vínculos económicos y la cooperación a partir de plataformas logísticas alternativas

Rodrigo Paz ofreció a Chile

Las autoridades de El Salvador realizan operativo contra red de narcotráfico en el oriente del país

Un despliegue coordinado permitió ejecutar órdenes de captura y agentes lograron incautar diferentes tipos de pruebas en varias localidades luego de meses de investigación y seguimiento sobre actividades vinculadas con sustancias ilícitas y estructuras criminales

Las autoridades de El Salvador

El Foro Penal confirmó la excarcelación de otros 20 presos políticos y elevó a 297 los casos verificados en Venezuela

La organización de derechos humanos advirtió que aún quedan cientos de personas detenidas por motivos políticos y reclamó mayor transparencia y garantías en el proceso de liberaciones

El Foro Penal confirmó la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Condenan a la Xunta de

Condenan a la Xunta de Galicia a indemnizar con 9.000 euros a los padres de un niño por la respuesta insuficiente ante una denuncia de acoso escolar

Alejandro Sanz confiesa su peor momento en su matrimonio con Jaydy Michel: “Fue muy duro. Se me caían los trozos de pelos”

Sebastián La Rosa, médico: “El 85% de los resultados en longevidad se consiguen con una buena calidad de sueño”

Enviaron más de $100 mil millones a bomberos de todo el país en medio de los incendios que afectan a varias regiones

¿Puedes pagar una multa con monedas de 1 céntimo? Un abogado responde

INFOBAE AMÉRICA
Rusia lanzó un ataque con

Rusia lanzó un ataque con drones y misiles contra dos regiones de Ucrania: al menos tres muertos

EEUU apuesta por una África “estable y próspera” y busca impulsar alianzas económicas de beneficio mutuo con el continente

Noboa regresó a Ecuador por un asunto de “emergencia” y canceló su participación en el Foro Económico de América Latina y el Caribe

Brasil solicitó a EEUU la extradición de Alexandre Ramagem, el ex jefe de inteligencia de Bolsonaro condenado a 16 años de cárcel

Rodrigo Paz ofreció a Chile el uso de rutas terrestres de Bolivia para impulsar la integración regional con Brasil

ENTRETENIMIENTO

La actriz de ‘Marty Supreme’

La actriz de ‘Marty Supreme’ que ha rechazado un papel después de enterarse de que el personaje era latino: “Nunca cogería un papel pensado para otra persona”

Uno de los actores de Los Cazafantasmas reveló cuál es su secreto para “mantenerse flexible” a los 80 años

Rob Schneider y su esposa Patricia se divorcian después de 15 años de matrimonio

Bryan Cranston recordó cómo el abandono de su padre en la niñez afectó su visisón de la vida

Brooklyn Beckham fue “usado y manipulado” por sus padres, según el autor de la biografía de David Beckham