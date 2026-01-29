Cuba recibió el tercer envío de ayuda humanitaria de EEUU para los damnificados por el huracán Melissa

Una mujer y su perro caminan entre las ruinas de las casas destruidas por el huracán Melissa en Boca de dos Ríos, Cuba, el jueves 30 de octubre de 2025 (Foto AP/Ramón Espinosa/Archivo)

Cuba recibió este miércoles un tercer envío de ayuda humanitaria proveniente de Estados Unidos para los afectados por el huracán Melissa en la región oriental del país.

Según informó la organización católica Cáritas, el cargamento, que arribó a Santiago de Cuba, incluye 648 lotes de alimentos y 510 de productos de higiene, que serán distribuidos en la comunidad de San José por la agrupación religiosa.

La institución detalló que la entrega se realizará “de manera gradual por el equipo parroquial y voluntarios”, acompañados nuevamente por la agencia internacional estadounidense Servicios de Auxilio Católico (CRS).

Cáritas subrayó que los donativos serán entregados a personas previamente identificadas según criterios de vulnerabilidad, dando prioridad a familias de madres solteras con hijos pequeños, adultos mayores y personas con discapacidad o movilidad reducida. El donativo viajó acompañado por representantes de la arquidiócesis de Miami.

El huracán Melissa atravesó el este de la isla a finales de octubre (Europa Press)

Los días 14 y 16 de enero arribaron a Cuba los primeros cargamentos de ayuda humanitaria enviados por el gobierno estadounidense, con un valor total de 3 millones de dólares. Estos suministros fueron distribuidos por Cáritas en comunidades de las provincias de Holguín y Santiago, dos de las cinco regiones orientales más afectadas por el paso del huracán.

Los envíos incluyeron arroz, fríjoles, aceites, azúcar, tabletas de purificación de agua, ollas, utensilios de cocina, cobijas y linternas.

El huracán Melissa atravesó el este de la isla a finales de octubre, alcanzando categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, con vientos de 200 km/h y precipitaciones de hasta 400 milímetros en algunos puntos.

Según las evaluaciones del Gobierno cubano, el fenómeno no provocó víctimas mortales, pero sí importantes daños materiales: más de 116.000 viviendas afectadas, 600 infraestructuras médicas, más de 2.000 centros educativos, cerca de 100.000 hectáreas de cultivos y daños en infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y suministro de agua.

Una mujer es evacuada de su casa por personal de emergencia después de que el río Cauto se inundara debido al huracán Melissa (REUTERS/Norlys Perez/Archivo)

Esta entrega fue notificada en medio de tensiones entre Washington y La Habana. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que a la administración de Donald Trump le “encantaría” ver un cambio de “régimen” en Cuba, aunque aclaró que esto no implica una acción directa por parte de Washington para provocarlo.

“Nos gustaría, pero eso no significa que vayamos a provocar un cambio, aunque nos encantaría verlo. No cabe duda de que sería un gran beneficio para Estados Unidos que Cuba dejara de estar gobernada por un régimen autocrático”, expresó Rubio durante su comparecencia ante el Senado, en la cual informó sobre los planes del gobierno estadounidense en Venezuela.

Ante preguntas de los legisladores sobre si Estados Unidos contempla el uso del poder militar u otros mecanismos de presión para impulsar un cambio de gobierno en la isla, Rubio explicó que así lo establece la legislación nacional. “El embargo estadounidense contra Cuba está codificado. Fue codificado en la ley y exige un cambio de régimen para que podamos levantar el embargo”, recordó el secretario de Estado.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, testifica ante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado titulada "Política de EE. UU. hacia Venezuela", en el Capitolio en Washington, D.C., EE. UU., el 28 de enero de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)

El martes, Donald Trump declaró que Cuba “está a punto de caer” debido a que, tras la caída del dictador venezolano Nicolás Maduro, la isla ya no recibe petróleo venezolano. Estas palabras fueron respondidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, que reiteró su “firme posición antiimperialista e inclaudicable”.

(Con información de EFE)