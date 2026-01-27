América Latina

El Comando Sur de EEUU destinará 11 millones de dólares en apoyo a las Fuerzas Armadas de Paraguay

Lo informó el encargado de Negocios de la Embajada de Washington en Asunción, Robert Alter. Los fondos serán para el Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales

Un soldado de Paraguay en una imagen referencial (Ministerio de Defensa de Paraguay/Europa Press/Archivo)

El encargado de Negocios de la Embajada de Washington en Asunción, Robert Alter, informó que el Comando Sur de EEUU proyecta invertir alrededor de 11 millones de dólares en un plazo de cinco años para reforzar una unidad de élite de las Fuerzas Armadas de Paraguay.

Alter precisó que estos fondos se destinarán al Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales (BCFE), mediante la entrega de armas, equipamiento y capacitaciones.

“Estoy muy orgulloso de destacar una inversión planificada de aproximadamente 11 millones de dólares que el Comando Sur de Estados Unidos va a realizar en Paraguay durante los próximos cinco años”, expresó Alter durante una ceremonia en la sede del batallón, que contó con la participación del presidente Santiago Peña.

En su intervención, Alter subrayó que los entrenamientos a cargo del 7° Grupo de Fuerzas Especiales de EEUU serán un “pilar central” de la iniciativa y se extenderán durante cinco años.

El presidente Santiago Peña calificó la donación como “una muestra más del trabajo coordinado” entre Paraguay y Estados Unidos

Durante el acto, la unidad especial recibió 50 fusiles, 100 pistolas y 100 dispositivos de visión nocturna.

El presidente Peña calificó la donación como “una muestra más del trabajo coordinado” entre Paraguay y Estados Unidos, naciones que, según sus palabras, comparten el “objetivo común” de fortalecer “la defensa y la seguridad hemisférica”.

El comandante de las Fuerzas Militares, general César Moreno, explicó que la donación se enmarca en el programa de Respuestas a crisis y contingencias para entrenamiento en operaciones especiales, implementado por ambos países desde 2025.

El 10 de enero, Paraguay recibió un lote de armas y a 12 instructores del 7° Grupo de Fuerzas Especiales de EEUU, quienes capacitarán a 40 miembros del batallón especial.

En diciembre, Estados Unidos y Paraguay firmaron el Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA), que regula la presencia de militares estadounidenses en el país y establece pautas para la cooperación en seguridad.

