Hallaron un delfín lastimado y desorientado en una playa de Uruguay: se recupera en una piscina

Un delfín que llegó desorientado es cuidado en Rocha, Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

Juan Carlos es un delfín de la especie franciscana que ingresó hace unos dos meses a la escollera del puerto de La Paloma, en el departamento de Rocha, al este de Uruguay. Estaba en mal estado de salud y desorientado, hasta que fue rescatado de las aguas y trasladado a la Facultad de Veterinaria de la universidad estatal de Uruguay. Le pusieron ese nombre en homenaje a quien lo rescató.

Era un delfín bebé: tenía apenas un mes.

El delfín fue estabilizado en la capital uruguaya y luego volvió a Rocha, a unos 230 kilómetros de distancia de Montevideo, según la historia relatada este miércoles en el noticiero Telenoche de Canal 4. Este traslado fue particular porque el vehículo fue acondicionado con una piscina.

Un delfín que llegó desorientado es cuidado en Rocha, Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

Ahora el animal está en el Polo de la UTU, en Chuy, una ciudad fronteriza del país. La UTU es un bachillerato de orientación técnica. El lugar en el que está se denomina Nado Politécnico.

Luego, Juan Carlos será enviado a Brasil, país en el que hay un centro especializado en la recuperación de este tipo de animales. Sin embargo, este proceso será lento: la reintroducción puede demorar hasta un par de años. Es la primera vez que se traslada a un delfín de estas características a ese lugar.

El noticiero uruguayo reportó que en el lugar hay autoridades brasileñas que también trabajan con cetáceos y señaló que en el lugar hay mucha armonía.

La veterinaria Natasha Eliopulos explicó que lo que se busca con este proyecto es conservar una especie que está fuera de su hábitat. “Es una especie de nuestras costas, que vive muy cerquita de nosotros. Por estar tan cerquita corre muchos peligros porque interactúa con nuestras actividades, como es la pesca”, dijo la experta en declaraciones a ese canal.

Un delfín que llegó desorientado es cuidado en Rocha, Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

La pesca y otras actividades provocan dificultades para preservar estas especies, explicó Eliopulos. “Va a estar acá unos días hasta estabilizarse, bajar el estrés del transporte. Luego continuará su viaje hacia Brasil”, detalló la veterinaria.

La Facultad de Veterinaria da por cerrada la primera etapa de rescate y estabilización del animal. Ahora comienza la segunda parte de este proceso, que se extenderá durante al menos dos años. Esta fase será la del vínculo con la que será su nueva casa: el océano.

“Con estos animales que nosotros tenemos en Uruguay compartimos lo que se llama la zona de manejo. La especie se distribuye desde el sur de Brasil, toda nuestra costa de Uruguay y una partecita de Argentina. A lo largo de su distribución, se reparte en cinco áreas de manejo. Nosotros actualmente compartimos la misma área que el sur de Brasil. Entonces, Juan Carlos puede ir a parar a parte de lo que es nuestra área de manejo. No podría ir mucho más al norte porque son otras poblaciones, genéticamente separadas”, explicó Eliopulos.

Un delfín que llegó desorientado es cuidado en Rocha, Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

Juan Carlos llegó a La Paloma desorientado porque no estaba con ninguno de los integrantes de su familia y con un ojo perdido, algo que sufrió por un temporal que lo afectó en altamar. También estaba con muy bajo peso.

Roxana Piñeyro, una de las inspectoras de Biología del centro educativo, declaró a Canal 4 que la intención es acompañar este proceso. “Estamos todos muy contentos de que por lo menos Juan Carlos haya llegado hasta este punto. Estamos esperando que evolucione bien y que pueda llegar a su destino”, destacó.

“Los estudiantes de Veterinaria están cuidando todos los detalles. De hecho, los poquitos que pudimos verlo lo hicimos con tapabocas y en silencio, tratando de preservar el ambiente para que sea similar al que él vive”, agregó la docente.

Para los docentes de Biología, tener un delfín en el lugar es todo un “acontecimiento” que motiva a la formación, lo definió esta autoridad educativa.