América Latina

Hallaron un delfín lastimado y desorientado en una playa de Uruguay: se recupera en una piscina

Cuando se recupere será enviado a Brasil y devuelto al mar

Guardar
Un delfín que llegó desorientado
Un delfín que llegó desorientado es cuidado en Rocha, Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

Juan Carlos es un delfín de la especie franciscana que ingresó hace unos dos meses a la escollera del puerto de La Paloma, en el departamento de Rocha, al este de Uruguay. Estaba en mal estado de salud y desorientado, hasta que fue rescatado de las aguas y trasladado a la Facultad de Veterinaria de la universidad estatal de Uruguay. Le pusieron ese nombre en homenaje a quien lo rescató.

Era un delfín bebé: tenía apenas un mes.

El delfín fue estabilizado en la capital uruguaya y luego volvió a Rocha, a unos 230 kilómetros de distancia de Montevideo, según la historia relatada este miércoles en el noticiero Telenoche de Canal 4. Este traslado fue particular porque el vehículo fue acondicionado con una piscina.

Un delfín que llegó desorientado
Un delfín que llegó desorientado es cuidado en Rocha, Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

Ahora el animal está en el Polo de la UTU, en Chuy, una ciudad fronteriza del país. La UTU es un bachillerato de orientación técnica. El lugar en el que está se denomina Nado Politécnico.

Luego, Juan Carlos será enviado a Brasil, país en el que hay un centro especializado en la recuperación de este tipo de animales. Sin embargo, este proceso será lento: la reintroducción puede demorar hasta un par de años. Es la primera vez que se traslada a un delfín de estas características a ese lugar.

El noticiero uruguayo reportó que en el lugar hay autoridades brasileñas que también trabajan con cetáceos y señaló que en el lugar hay mucha armonía.

La veterinaria Natasha Eliopulos explicó que lo que se busca con este proyecto es conservar una especie que está fuera de su hábitat. “Es una especie de nuestras costas, que vive muy cerquita de nosotros. Por estar tan cerquita corre muchos peligros porque interactúa con nuestras actividades, como es la pesca”, dijo la experta en declaraciones a ese canal.

Un delfín que llegó desorientado
Un delfín que llegó desorientado es cuidado en Rocha, Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

La pesca y otras actividades provocan dificultades para preservar estas especies, explicó Eliopulos. “Va a estar acá unos días hasta estabilizarse, bajar el estrés del transporte. Luego continuará su viaje hacia Brasil”, detalló la veterinaria.

La Facultad de Veterinaria da por cerrada la primera etapa de rescate y estabilización del animal. Ahora comienza la segunda parte de este proceso, que se extenderá durante al menos dos años. Esta fase será la del vínculo con la que será su nueva casa: el océano.

“Con estos animales que nosotros tenemos en Uruguay compartimos lo que se llama la zona de manejo. La especie se distribuye desde el sur de Brasil, toda nuestra costa de Uruguay y una partecita de Argentina. A lo largo de su distribución, se reparte en cinco áreas de manejo. Nosotros actualmente compartimos la misma área que el sur de Brasil. Entonces, Juan Carlos puede ir a parar a parte de lo que es nuestra área de manejo. No podría ir mucho más al norte porque son otras poblaciones, genéticamente separadas”, explicó Eliopulos.

Un delfín que llegó desorientado
Un delfín que llegó desorientado es cuidado en Rocha, Uruguay (Captura Telenoche/Canal 4)

Juan Carlos llegó a La Paloma desorientado porque no estaba con ninguno de los integrantes de su familia y con un ojo perdido, algo que sufrió por un temporal que lo afectó en altamar. También estaba con muy bajo peso.

Roxana Piñeyro, una de las inspectoras de Biología del centro educativo, declaró a Canal 4 que la intención es acompañar este proceso. “Estamos todos muy contentos de que por lo menos Juan Carlos haya llegado hasta este punto. Estamos esperando que evolucione bien y que pueda llegar a su destino”, destacó.

“Los estudiantes de Veterinaria están cuidando todos los detalles. De hecho, los poquitos que pudimos verlo lo hicimos con tapabocas y en silencio, tratando de preservar el ambiente para que sea similar al que él vive”, agregó la docente.

Para los docentes de Biología, tener un delfín en el lugar es todo un “acontecimiento” que motiva a la formación, lo definió esta autoridad educativa.

Temas Relacionados

delfínRochaUruguay

Últimas Noticias

El salario mínimo en República Dominicana se ubica entre los más altos de América Latina

Un informe de Bloomberg Línea sitúa al país caribeño entre las naciones con mejores remuneraciones básicas, al registrar ingresos equivalentes a valores superiores que los de otras grandes economías regionales como Brasil y Argentina

El salario mínimo en República

¿Qué hay detrás de la escalada pandillera en Guatemala?

El reciente repunte de violencia ha intensificado los desafíos para el presidente Bernardo Arévalo, en medio de denuncias sobre complicidad de funcionarios, críticas a la fiscalía y riesgos para el proceso democrático

¿Qué hay detrás de la

María Corina Machado y el hijo del último sha de Irán se reunieron en Washington para coordinar estrategias opositoras

La líder venezolana y Reza Pahlaví se encuentran en la capital estadounidense mientras sus países atraviesan profundas crisis políticas. Ambos buscan apoyo internacional para sus respectivas causas democráticas

María Corina Machado y el

Mercosur acelera la ratificación del acuerdo comercial con la UE ante la resistencia europea y la amenaza judicial

Los cuatro socios permanentes del bloque iniciarán los trámites parlamentarios en febrero con amplio consenso político, mientras Paraguay presiona desde Davos para una implementación transitoria que sortee el veto de Francia y la demanda de la Eurocámara

Mercosur acelera la ratificación del

Chile: lo grabaron teniendo sexo en su oficina, se hizo viral, lo despidieron y ahora demanda a su empleador por USD 230 mil

El funcionario, un ingeniero informático de la Municipalidad de Vitacura, acusa “discriminación y daño moral” de parte del municipio santiaguino

Chile: lo grabaron teniendo sexo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuál es el omega 3

Cuál es el omega 3 que las personas con hígado graso deben tomar para evitar el daño hepático y la cirrosis

Él es el papá de Nicolás Arrieta, de ‘La casa de los famosos’: es reconocido por su trayectoria política

Gobierno Petro aprovechó la emergencia económica para cobrar otros dos nuevos impuestos a las empresas: “Deudas que no corresponden”

Así cerró la cotización del euro en México hoy jueves 22 de enero de 2026 de EUR a MXN

Juan Ramón de la Fuente revisa relación México–Unión Europea y el Acuerdo Global Modernizado

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Guardiola: "Todo está saliendo mal"

Un enfermero alemán condenado por 10 asesinatos podría estar vinculado a más de 100 muertes adicionales

Marc-André ter Stegen llega cedido al Girona FC hasta final de temporada

1-1. El Nápoles se estrella contra diez en Copenhague

Trump afirma que la Junta de Paz para Gaza "podría" reemplazar a la ONU

ENTRETENIMIENTO

La colección perdida de ‘La

La colección perdida de ‘La Niñera’: Fran Drescher cuenta qué pasó con los outfits icónicos

Yerin Ha analizó su papel central en Bridgerton: “Me sentí un poco invencible”

Derek Hough y Hayley Erbert presentaron a su hija, luego de crisis de salud y una pérdida en el proceso: “El arcoíris después de la tormenta”

Por qué “Stay” es una de las canciones más humanas y desgarradoras de U2

La familia Hadid expone tensiones previas con la esposa de Brooklyn Beckham: “Esa chica no quiere privacidad”