Brasil alcanzó ingresos récord por las exportaciones de café en 2025

Brasil, principal productor y abastecedor de café a nivel mundial, alcanzó ingresos récord de 15.586 millones de dólares en 2025 por exportaciones de café. Esta cifra representa un incremento del 24,1% respecto a 2024, aunque el volumen exportado disminuyó un 20,8% respecto al año anterior, según informó la patronal del sector.

Durante el período, el país despachó 40 millones de sacos de 60 kilos, lo que marca una reducción esperada por el Consejo de Exportadores de Café de Brasil (Cecafé) tras el récord de 50,5 millones de sacos registrado en 2024.

La caída en las exportaciones se atribuyó a la menor oferta disponible, como consecuencia de condiciones climáticas adversas durante la cosecha y bajos niveles de existencias en almacenes, una situación generada por las ventas excepcionales del año previo.

Sumado a esto, el arancel adicional del 50% impuesto por Estados Unidos al café brasileño entre agosto y noviembre provocó una reducción del 33,9% en los envíos a ese mercado.

“Además, como no se ha eliminado el impuesto al café instantáneo, la caída de las exportaciones de este producto a Estados Unidos sigue intensificándose”, expresó el presidente de Cecafé, Márcio Ferreira, en un comunicado.

En este contexto, Alemania desplazó a Estados Unidos como principal destino del café brasileño en 2025, con 5,4 millones de sacos, seguido por Estados Unidos, Italia, Japón y Bélgica.

Entre los principales compradores, Japón fue el único que aumentó sus importaciones, con un crecimiento del 19,4%. En los otros cuatro destinos, las ventas descendieron de manera significativa.

Cecafé también identificó dificultades logísticas en los puertos brasileños, que generaron costos adicionales y retrasos en los envíos.

De acuerdo con el Boletín Detention Zero, citado por la patronal, el 55% de los navíos experimentó atrasos o cambios de escala en 2024, lo que impidió embarcar aproximadamente 613.000 sacos por mes durante 11 meses.

En cuanto a las variedades exportadas, el arábica representó el 80,7% del total, seguido por el canéfora (10%) y el café soluble (9,2%).

En diciembre de 2024, Brasil exportó 3,1 millones de sacos de café, una disminución del 20,2% comparado con el mismo mes del año anterior. A pesar de ello, las ventas del mes generaron 1.310 millones de dólares, lo que equivale a un aumento del 10,7% respecto al mismo período de 2024.