Nasry Asfura, presidente electo de Honduras, llegó a Israel para fortalecer lazos bilaterales tras su paso por EEUU

El viaje del flamante mandatario se produce mientras avanza la transición en su país hacia la toma de posesión el próximo 27 de enero

El presidente electo de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, arribó este sábado a Israel tras una escala en Estados Unidos, en el inicio de la fase internacional de la transición de gobierno hondureño.

El embajador israelí en Honduras, Nadav D. Goren, difundió en X una imagen de Asfura en el aeropuerto Ben Gurion y subrayó la relevancia de la relación bilateral.

Esta visita se concretó pocos días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializara el triunfo de Asfura en los comicios del 30 de noviembre, donde obtuvo el 40,27% de los votos, superando a Salvador Nasralla (39,53%) y Rixi Moncada (19,19%).

Antes de viajar a Israel, Asfura cumplió una agenda en Estados Unidos orientada a su preparación para asumir el cargo el 27 de enero.

Se reunió con el representante comercial estadounidense, Jamieson Lee Greer, para fortalecer los vínculos económicos y avanzar en la modernización de acuerdos comerciales, así como en la ampliación de oportunidades de inversión.

Ambas partes manifestaron la voluntad de establecer una estrategia técnica para definir un nuevo marco de cooperación, aunque no se fijaron fechas concretas. Además, se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio, con Howard Lutnick, secretario de comercio, entre otros funcionarios estadounidenses.

Durante su estadía en Estados Unidos, Asfura mantuvo encuentros con funcionarios federales, instituciones financieras y organismos multilaterales, entre ellos el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Los temas abordados incluyeron la obtención de financiamiento, la cooperación para el desarrollo y la identificación de proyectos estratégicos.

El proceso de transición política en Honduras ha estado marcado por tensiones, principalmente por la solicitud de recuento total de votos realizada por la presidenta saliente, Xiomara Castro, quien denunció presuntas irregularidades. Sin embargo, el jueves pasado autorizó el inicio del traspaso de mando, aunque calificó al próximo gobierno como “de facto”.

Con respecto a su visita a Israel, responde al objetivo de fortalecer los lazos diplomáticos y explorar áreas de cooperación, especialmente en agricultura y tecnología.

Asfura manifestó su interés en los avances israelíes y en replicar modelos exitosos en Honduras. El embajador Goren destacó la histórica alianza y la expectativa de profundizar la colaboración en sectores clave.

La agenda internacional de Asfura ha sido interpretada como un esfuerzo por consolidar la legitimidad de su triunfo y proyectar una imagen de apertura a alianzas estratégicas. El equipo de transición priorizó el contacto directo con actores económicos y geopolíticos para conocer los desafíos de la nueva administración y evaluar alternativas de diversificación de socios comerciales.

La ronda de contactos de Asfura también incluyó reuniones para analizar alternativas de financiamiento a proyectos de infraestructura, educación y salud.

La oficina de comunicación del presidente electo informó que la transición sirve para recopilar información sobre los principales retos y oportunidades nacionales, integrando estos datos en la planificación del próximo gobierno.

(Con información de EFE)

