América Latina

Chile: el gobierno de Boric busca disminuir gradualmente el Estado de Excepción en la Macrozona Sur

Sin embargo, gremios de La Araucanía criticaron la idea asegurando que “las autoridades deberían estar enfocadas en desarticular a los grupos que operan en la zona”

Guardar
Miembros de un grupo radical
Miembros de un grupo radical piden la liberación de sus llamados "presos políticos" mapuche (PPM).

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, aseguró este jueves que el gobierno ve con buenos ojos ir “desescalando” progresivamente el Estado de Excepción que rige en la Macrozona Sur -que comprende las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y la provincia de Arauco, en la región del Bío Bío-, el que tiene a militares patrullando zonas urbanas y rurales a fin de evitar hechos de violencia por parte de grupos radicales mapuches.

Cabe recordar que aunque bajo la administración de Sebastián Piñera hubo Estados de Excepción desde octubre 2021 a marzo 2022, el régimen actual fue decretado por el presidente Gabriel Boric y ha operado de forma continua desde el 17 de mayo de 2022.

Delpiano, quien llegó hasta el puerto de Talcahuano para participar de una actividad en los astilleros de la Armada, aseguró que la idea es ver “cómo se va desescalando, dónde se puede y cuáles son efectivamente los lugares que, por distintas razones, todavía mantienen grupos más anarcos o más ultras infiltrados”.

“No se puede vivir toda la vida con zona de excepción”, razonó la autoridad en un punto de prensa.

Delpiano sostuvo que la violencia en la región ha ido disminuyendo y que “el desescalamiento se ha ido dando naturalmente. Usted vaya y pregúntele a la gente que está veraneando en Pucón si siente miedo o si le pasa algo, y seguramente no. Y eso es La Araucanía también”, argumentó.

“Hay territorios en los cuales prácticamente no pasa nada distinto de cualquier comuna de Chile”, remató la Secretaria de Estado.

El Estado de Excepción fue
El Estado de Excepción fue instaurado por el expresidente Sebastián Piñera en octubre de 2021 y ha operado de forma continua desde el 17 de mayo de 2022, bajo el mandato de Gabriel Boric.

Mala idea

Sin embargo, los dos gremios más importantes de La Araucanía rechazaron tajantemente la propuesta, calificándola como una “mala idea”.

Ello, pues según el presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán, “aún hay zonas donde el Estado no tiene control. Recién podemos pensar en desescalar el Estado de Excepción cuando no tengamos ningún atentado y cuando el Estado tenga una capacidad absoluta de control en todo el territorio nacional”.

En la misma línea, el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, señaló que “las autoridades deberían estar enfocadas en desarticular a los grupos que operan en la zona” y que la iniciativa refleja que en el actual gobierno “no están con la gente, no están con las preocupaciones de las personas honestas de este país. Siempre han estado más preocupados de mantener el status quo que da facilidades a los violentistas y extremistas”.

El miércoles recién pasado, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, admitió en su cuenta pública que aunque las denuncias por ataques siguen disminuyendo año tras año, aún existen varios grupos radicales mapuches activos en toda la Macrozona Sur chilena.

Temas Relacionados

ChileMacrozona SurAdriana DelpianoSebastián PiñeraGabriel Boric

Últimas Noticias

Transparencia, técnica avanzada y respaldo ciudadano: la ambiciosa construcción del Fovial que transformará 12 kilómetros vitales para estudiantes y transportistas

Un proyecto desarrollado por instrucción presidencial, que atiende la urgencia de condiciones adecuadas para el traslado de estudiantes, al integrar acciones técnicas y el involucramiento de la comunidad local en la ampliación de la carretera

Transparencia, técnica avanzada y respaldo

La oposición chilena criticó el anuncio del presidente Boric de oficializar la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

Parlamentarios aseguraron que dicha decisión le corresponde al gobierno entrante de José Antonio Kast

La oposición chilena criticó el

Diez mil militares fueron desplegados en Guayas, Los Ríos y Manabí en medio de una nueva ofensiva de seguridad

El Gobierno trasladó de forma indefinida el Alto Mando Militar a Guayaquil y distribuyó tropas en las tres provincias más golpeadas por la violencia criminal

Diez mil militares fueron desplegados

Panamá inicia 2026 con señales mixtas en el mercado laboral

Un reporte privado muestra un alza en las aspiraciones salariales, mientras las autoridades advierten que la tasa de desocupación podría ubicarse cerca del 10% a la espera de los datos oficiales de cierre de año

Panamá inicia 2026 con señales

Juicio Odebrecht entra en receso en Panamá y se reanudará el 21 de enero

La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo informó que el Estado ha recuperado más de $84 millones, incluyendo $70 millones pagados por Odebrecht por multa y $10.3 millones por acuerdos de pena

Juicio Odebrecht entra en receso
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras la captura de Maduro,

Tras la captura de Maduro, el régimen de Venezuela y Petro no se llevan tan bien: estos son los reproches de Diosdado Cabello al presidente de Colombia

Temblor hoy 16 de enero en México: se registró un sismo de magnitud 5.0 en Guerrero

Por negarse a aplicar el decreto de emergencia, congresista del Pacto Histórico pidió abrir investigación en contra de los 17 gobernadores

Una mujer resultó herida por un proyectil militar en medio de entrenamiento en La Plata, Huila: qué pasó

Bad Bunny no tendrá telonero peruano, pero buscan que se multe a próximos conciertos que no tengan

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La red social X deja de funcionar con normalidad en diversos países

Alemania se muestra optimista de cara a la resolución a la crisis por Groenlandia

La Conferencia de Seguridad de Múnich retira sus invitaciones a funcionarios iraníes en el marco de las protestas

Localizan a 44 migrantes llegados a bordo de dos pateras al suroeste de Mallorca y Formentera

El Rayo se enfrentará al KuPS, el Shkëndija, el Lech Poznan o el Samsunspor en octavos de Conference

ENTRETENIMIENTO

“No fue el mejor padre

“No fue el mejor padre en ocasiones”: Jack Osbourne se refirió a la paternidad de Ozzy

Mickey Rourke insiste en devolver el dinero de las “vergonzosas” donaciones que recibió para evitar su desalojo

James Cameron defendió el éxito de Avatar y respondió a las críticas por los premios

Matthew McConaughey registró su imagen y voz para resguardar su identidad ante el avance de la IA

La serie de ‘Harry Potter’ para HBO encuentra su banda sonora: este será el legendario compositor encargado de ponerle música