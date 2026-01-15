El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó el traslado de Jair Bolsonaro a la cárcel de Papuda

El expresidente brasileño cumple una condena de 27 años y tres meses por intento de golpe de Estado (Europa Press)

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó el traslado inmediato del expresidente Jair Bolsonaro a la cárcel de Papuda, situada en las afueras de Brasilia.

La decisión judicial establece que Bolsonaro, condenado a 27 años por intento de golpe de Estado, dejará la sede de la Policía Federal donde estaba recluido desde su sentencia.

De acuerdo con la resolución de De Moraes, el expresidente será ubicado en una instalación policial dentro del complejo penitenciario, concretamente en la sede del Batallón 19 de la Policía Militarizada de Brasilia, conocida como Papudinha, ubicada en el mismo predio de la cárcel de Papuda.

Hasta hace unas horas, Bolsonaro permanecía en una celda especial dentro de la Superintendencia de la Policía Federal, en condiciones distintas a las del resto de los internos.

Si la condena no se reduce, Bolsonaro no podrá participar en elecciones hasta el año 2060 (Reuters)

La resolución del magistrado dispone que, además del traslado, Bolsonaro debe someterse a una evaluación médica integral realizada por una junta oficial compuesta por médicos de la Policía Federal.

El objetivo de este examen es valorar su estado clínico y determinar si precisa atención hospitalaria dentro del sistema penitenciario.

El informe médico deberá presentarse en un plazo máximo de diez días. Tanto la defensa como la Fiscalía pueden designar asistentes técnicos y formular preguntas al equipo médico en un plazo de 24 horas, informó la Agencia Brasil.

Bolsonaro sufrió una caída en su celda, lo que generó preocupación por posibles secuelas neurológicas (Reuters)

En la misma resolución, De Moraes autorizó asistencia médica continua para el expresidente, garantizando atención tanto de profesionales del sistema penitenciario como de médicos privados previamente registrados.

Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo, ordenó el traslado de Bolsonaro a la cárcel de Papuda (AP Foto/Eraldo Peres, archivo)

No será necesario notificar previamente al Poder Judicial para que estos médicos brinden asistencia.

La orden también permite el traslado inmediato de Bolsonaro a centros hospitalarios en caso de emergencia, bajo la condición de que el Supremo sea notificado en un plazo de 24 horas.

El entorno jurídico de Jair Bolsonaro advirtió sobre los riesgos asociados a su permanencia en prisión, principalmente por una caída sufrida el día anterior en la celda donde se hallaba.

En ese contexto, los abogados solicitaron que Bolsonaro cumpliera la pena bajo arresto domiciliario, alegando problemas de salud y la supuesta incapacidad estructural de la prisión para garantizar atención médica continua.

La defensa de Bolsonaro solicitó arresto domiciliario alegando problemas de salud y riesgos en la prisión (Reuters)

El exmandatario fue hallado culpable de liderar una organización para intentar mantenerse en el poder tras las elecciones de 2022, enfrentando cargos como golpe de Estado, supresión del Estado de derecho, conformación de organización criminal armada, daños agravados a bienes públicos y deterioro de patrimonio histórico.

Además de la pena de cárcel, Bolsonaro enfrenta la inhabilitación política durante ocho años posteriores al cumplimiento de la sentencia. Si la condena no se reduce, la restricción electoral se mantendrá hasta el año 2060.

